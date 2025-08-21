Kostenloses Xbox-Feature: Nostalgie mit Ninja Gaiden Backdrop erleben

Die Xbox Series X und Xbox Series S haben eine neue kostenlose Download-Möglichkeit, die Nostalgie für die ursprüngliche Xbox-Konsole aufleben lässt. Seit der Veröffentlichung der ersten Xbox im Jahr 2001 sind 24 Jahre vergangen, und viele von uns erinnern sich an die großartigen und nostalgischen Spiele, die diese Ära geprägt haben. Microsoft hat in der Vergangenheit nicht viel unternommen, um das Interesse an diesen klassischen Titeln zu wecken, doch mit der Rückkehr einer bekannten Serie wird sich das dieses Jahr ändern.

Rückkehr von Ninja Gaiden

Was bringt Ninja Gaiden 4 zurück auf die Xbox? Eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2025 ist Ninja Gaiden 4, entwickelt von Team Ninja und PlatinumGames. Das Spiel wird am 21. Oktober 2025 weltweit veröffentlicht und bringt eine neue Hauptfigur, Yakumo, ins Spiel. Ryu Hayabusa, der klassische Protagonist der Serie, wird ebenfalls spielbar sein und eine bedeutende Rolle in der Geschichte spielen. Die Handlung spielt in einem futuristischen Tokio, das vom Dunklen Drachen bedroht wird, und bietet actiongeladene Kämpfe und eine cyberpunk-ähnliche Ästhetik.

Als Teil der Vorfreude auf diesen Titel können Xbox Series X|S Nutzer nun ein spezielles, kostenloses dynamisches Hintergrundbild herunterladen, das Ninja Gaiden 4 und seinen neuen Protagonisten zeigt. Dieses Hintergrundbild ist für alle Benutzer der Xbox Series X und Xbox Series S verfügbar, ohne dass ein Xbox Game Pass erforderlich ist.

Frühe Eindrücke von Gamescom

Wie wird Ninja Gaiden 4 von den ersten Spielern bewertet? Obwohl Ninja Gaiden 4 erst im Oktober 2025 erscheint, ist es bereits auf der Gamescom spielbar. Die Demo hat positive Rückmeldungen erhalten. Ein Spieler schrieb:

Gespielt Ninja Gaiden 4 und oh Mann, ich war irgendwie nicht bereit. Unglaublich flüssige und brutale Kämpfe, super stylisch. Das wird ein großes Highlight.

Die Begeisterung für das Spiel ist groß, und viele erwarten mit Spannung den Oktober, um das vollständige Abenteuer zu erleben.

Die Gamescom, die größte Gaming-Messe der Welt, bietet Entwicklern eine Plattform, um ihre neuesten Spiele und Hardware zu präsentieren. Dieses Jahr hat Ninja Gaiden 4 dort besondere Aufmerksamkeit erregt und zeigt, dass es eines der herausragenden Spiele des Jahres werden könnte.

Technische Details und Verfügbarkeit

Welche technischen Details bietet die Xbox Series X|S? Die Xbox Series X und Series S sind Teil der vierten Konsolengeneration von Xbox und bieten beeindruckende Hardware-Verbesserungen. Die Series X ist darauf ausgelegt, Spiele in einer Auflösung von 2160p (4K) bei 60 FPS darzustellen, während die Series S Spiele in 1440p bei 60 FPS mit Unterstützung für 4K-Upscaling und Raytracing wiedergibt.

Beide Konsolen sind abwärtskompatibel mit fast allen Xbox One-Spielen und -Zubehörteilen, einschließlich Xbox 360 und Original Xbox-Spielen. Diese Abwärtskompatibilität, zusammen mit der Möglichkeit, Spiele über den Xbox Game Pass zu genießen, macht die Xbox Series X|S zu einer attraktiven Wahl für Gamer in Deutschland.

Bist du begeistert von Ninja Gaiden 4 oder gibt es ein anderes Spiel, das deine Aufmerksamkeit erregt? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!