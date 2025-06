Xbox-Spiel für 7 Euro – Lohnt sich der Kauf von Suicide Squad jetzt?

Falls du auf der Suche nach einem Schnäppchen bist, dann hast du jetzt die Gelegenheit, ein kontroverses Xbox Series X Spiel für nur 7 Euro zu ergattern. Dabei handelt es sich um das Spiel Suicide Squad: Kill the Justice League, das normalerweise für 70 Euro im Microsoft Store erhältlich ist. Dieses zeitlich begrenzte Angebot gilt noch bis zum 23. Juni 2025, also beeile dich, falls du zuschlagen möchtest.

Was macht Suicide Squad: Kill the Justice League so besonders?

Warum ist dieses Spiel so umstritten? Suicide Squad: Kill the Justice League wurde von Rocksteady Studios entwickelt, einem britischen Entwicklerstudio, das vor allem für die Batman: Arkham Serie bekannt ist. Trotz der großen Erwartungen hat das Spiel nach seiner Veröffentlichung im Februar 2024 enttäuschende Kritiken erhalten. Es konnte die hohen Standards seiner Vorgänger nicht erfüllen und erzielte auf Metacritic nur Bewertungen in den niedrigen 60ern.

Im Spiel schlüpfst du in die Rolle der berüchtigten Task Force X, bestehend aus Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark. Deine Aufgabe ist es, die Justice League zu besiegen, die von dem außerirdischen Invasor Brainiac kontrolliert wird. Das Spiel bietet eine offene Welt in Metropolis und kann sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus gespielt werden.

Warum jetzt zuschlagen?

Was bekommst du für 7 Euro? Für nur 7 Euro erhältst du ein Spiel mit AAA-Produktionen, das dir eine Kampagne von 10 bis 20 Stunden bietet, die sich für Komplettisten auf bis zu 40 Stunden erstrecken kann. Das ist eine Menge Spielzeit für einen sehr niedrigen Preis. Auch wenn das Spiel nicht die besten Bewertungen erhalten hat, bietet es dir die Möglichkeit, die Welt von Metropolis aus einer einzigartigen Perspektive zu erleben.

Die Chancen, dass das Spiel in naher Zukunft noch günstiger wird, sind gering. Ein Rabatt von 95% wäre theoretisch möglich, aber solche großen Rabatte sind bei AAA-Spielen im Microsoft Store selten zu sehen.

Technische Details und Voraussetzungen

Was musst du beachten, bevor du zuschlägst? Bevor du dich für den Kauf entscheidest, solltest du sicherstellen, dass du genügend Speicherplatz auf deiner Xbox hast. Das Spiel benötigt stolze 115 GB, sodass du gegebenenfalls Platz schaffen musst. Es ist auch erwähnenswert, dass das Spiel bisher noch nie günstiger im Microsoft Store angeboten wurde, abgesehen von Steam.

Falls du also neugierig bist und die Welt von Suicide Squad: Kill the Justice League erkunden möchtest, ist dies die perfekte Gelegenheit. Hast du bereits Erfahrungen mit dem Spiel gemacht oder planst du, es zu kaufen? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen!