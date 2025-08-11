Xbox Serie X verliert weiteres Exklusivspiel – Fans wenig überrascht

Ein weiteres exklusives Xbox Series X-Spiel wurde gestrichen, und diesmal sind die Reaktionen der Fans alles andere als überrascht. Die Nachricht über die Einstellung von Contraband, einem geplanten Koop-Schmuggelspiel von Avalanche Studios, erreichte kürzlich die Gaming-Community. Doch viele Xbox-Fans hatten bereits vermutet, dass dieses Schicksal dem Spiel bevorstehen könnte.

Bereits im Juli 2025 kündigte Xbox die Streichung von drei kommenden Spielen an: Perfect Dark, Everwild und ein unbenanntes MMORPG von ZeniMax Online Studios. Diese Ankündigungen kamen zeitgleich mit erheblichen Entlassungen bei Xbox und dem Mutterunternehmen Microsoft. Die Sorgen der Fans wurden zunächst beruhigt, als es nach den Ankündigungen ruhig blieb, aber die Hoffnung, dass alle anderen Projekte sicher seien, war trügerisch. Die jüngste Einstellung von Contraband zeigt, dass die Herausforderungen bei Xbox Game Studios noch nicht überwunden sind.

Warum waren die Fans nicht überrascht?

Warum sahen Xbox-Fans die Streichung von Contraband voraus? Der Entwicklungsprozess von Contraband verlief nicht optimal. Seit der Ankündigung im Jahr 2021 gab es kaum Neuigkeiten über das Spiel, und die jahrelange Funkstille ließ Zweifel an der Fortführung des Projekts aufkommen. Obwohl Berichte vermuteten, dass das Spiel sicher sei, war die Realität eine andere.

Ein Xbox-Fan schrieb über die Absage:

„Es war seltsam, dass wir nur den Titel dieses Spiels gesehen haben und dann jahrelang nichts mehr.“

Ein weiterer Kommentar fasste die Meinung vieler zusammen:

„Ehrlich gesagt, nicht überrascht.“

Diese Reaktionen spiegeln das allgemeine Gefühl wider, dass die Streichung von Contraband fast unvermeidlich schien.

Die Geschichte von Avalanche Studios

Wer sind die Entwickler hinter Contraband? Avalanche Studios, bekannt für die Just Cause-Serie, hat in der Vergangenheit sowohl Erfolge als auch Herausforderungen erlebt. Gegründet in Schweden, hat das Studio einen Ruf für die Entwicklung von Open-World-Spielen. Doch trotz der Erfolge mit Titeln wie Just Cause 2 hatte Avalanche immer wieder mit finanziellen und projektbezogenen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Contraband sollte ein neues Kapitel in der Geschichte von Avalanche Studios sein, doch die Entwicklungsprobleme waren anscheinend zu groß, um überwunden zu werden. Die Streichung des Spiels ist ein weiterer Rückschlag für das Studio, das weiterhin nach neuen Möglichkeiten sucht, sich in der Spieleindustrie zu behaupten.

Ein Blick auf die abgesagten Projekte

Welche anderen Spiele wurden 2025 abgesagt? Neben Contraband traf es auch Perfect Dark und Everwild. Perfect Dark, ursprünglich ein gefeiertes Spiel von Rare, sollte ein Comeback auf der Xbox Series X feiern. Everwild, ein weiteres ambitioniertes Projekt von Rare, kämpfte ebenfalls mit Entwicklungsproblemen und wurde letztendlich eingestellt.

Die Absage dieser Projekte verdeutlicht die aktuellen Herausforderungen bei Xbox Game Studios. Trotz der großen Erwartungen und des Potentials dieser Titel war es nicht möglich, die Projekte zur Marktreife zu bringen.

Was bedeutet das für die Zukunft von Xbox?

Wie beeinflusst dies die Zukunft von Xbox? Die jüngsten Streichungen werfen Fragen über die Strategie und Prioritäten von Xbox Game Studios auf. Während Xbox weiterhin an neuen Projekten arbeitet, bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf das Vertrauen und die Erwartungen der Community auswirken werden.

Wie siehst du die Situation? Warst du von der Absage überrascht oder hattest du sie erwartet? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!