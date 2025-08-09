South of Midnight floppt trotz Xbox-Exklusivität – Warum das Spiel scheiterte

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu und ein Xbox Series X exklusives Spiel hält sich hartnäckig als der größte Flop des Jahres. Um zu verstehen, warum dieses Spiel als Flop angesehen wird, ist es wichtig, den Begriff zu definieren. Ein Flop entsteht, wenn ein Spiel mit hohen Erwartungen verbunden ist, aber bei Veröffentlichung enttäuscht. Es geht nicht nur um die Qualität des Spiels, sondern um die Differenz zwischen Erwartung und Realität.

Im Fall von South of Midnight, einem Spiel, das am 8. April 2025 veröffentlicht wurde, waren die Erwartungen hoch. Als Xbox Game Studios-Titel und durch intensive Marketingkampagnen unterstützt, erhofften sich viele ein erfolgreiches Spiel. Doch die Realität sah anders aus.

Kommerzielle Performance auf Xbox Game Pass

Wie schnitt South of Midnight auf Xbox Game Pass ab? Trotz des direkten Zugangs über Xbox Game Pass schaffte es das Spiel nicht, die Charts zu dominieren. Es landete lediglich auf Platz 7 der meistgespielten Spiele, hinter weniger prominenten Titeln wie Asphalt Legends und Commandos Origins. Dies deutet darauf hin, dass selbst der Game Pass, oft ein Retter für schwache Verkaufszahlen, hier nicht helfen konnte.

Diese Platzierung ist umso enttäuschender, da South of Midnight als exklusiver Xbox-Titel von den Ressourcen und der Reichweite von Microsoft hätte profitieren sollen. Die niedrige Platzierung zeigt ein mangelndes Interesse seitens der Spieler.

Performance auf Steam

Wie war die Resonanz auf Steam? Auf Steam sah es für South of Midnight noch schlechter aus. Mit einem Höchststand von 1.438 gleichzeitigen Spielern war die Resonanz katastrophal. Zum Vergleich: Das als Flop bekannte MindsEye erreichte fast doppelt so viele Spieler mit 3.302 gleichzeitig aktiven Nutzern. Selbst der Flop Redfall, ebenfalls ein Xbox Game Pass-Titel, konnte 6.124 Spieler erreichen, was die Schwäche von South of Midnight noch deutlicher macht.

Diese Zahlen belegen, dass das Spiel trotz der Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen und der Unterstützung durch Xbox Game Studios nicht die erhoffte Spielerbasis gewinnen konnte.

Kritische Rezeption und Metacritic-Wertung

Wie wurde South of Midnight von Kritikern aufgenommen? Die beste Nachricht für South of Midnight ist seine Metacritic-Wertung von 77. Während dies als solide gilt, ist es für ein Spiel mit den Ressourcen von Xbox Game Studios hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem könnte die Wertung durch einige perfekte Bewertungen verfälscht sein, die im Gegensatz zu den meisten anderen Kritiken stehen.

Ein 77er-Score wäre für viele Entwickler ein Erfolg, jedoch nicht für ein Studio wie Xbox Game Studios, das mit größeren Erwartungen konfrontiert ist.

Ein Blick auf die Erwartungen und die Realität

Warum ist South of Midnight ein Flop? Das Spiel selbst ist kein totales Desaster. Es ist ein solides Werk, das als das Beste von Compulsion Games gilt. Dennoch blieb es irrelevant, was schlimmer ist als schlecht zu sein. Die extensive Vermarktung und die Unterstützung durch Xbox konnten nicht verhindern, dass das Spiel in der Masse der Veröffentlichungen unterging.

South of Midnight zeigt, dass selbst eine starke Marke und intensive Vermarktung nicht ausreichen, wenn es an der grundlegenden Spielerbindung fehlt. Trotz seiner Qualitäten konnte es weder auf Xbox Game Pass noch auf Steam einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Was denkst du über South of Midnight? Hat es deine Erwartungen erfüllt oder enttäuscht? Teile deine Meinung in den Kommentaren!