ARC Raiders Update – Neuer Solo-vs.-Squads-Modus und spannende Buried City Events

Mit dem neuen Headwinds-Update am 27. Januar 2026 geht ARC Raiders in die nächste Entwicklungsphase. Der dystopische Extraction-Shooter von Embark Studios bleibt damit auch im neuen Jahr auf Expansionskurs. Nach den erfolgreichen Updates North Line im November 2025 und Cold Snap im Dezember 2025 bringt Headwinds frischen Wind – im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Spieler erwartet nicht nur ein erweitertes Matchmaking-System, sondern auch neue Gameplay-Elemente, die das dynamische PvPvE-Konzept weiter ausreizen. Besonders die Änderungen in der Buried City sorgen für neue Spannungsmomente.

Neue Matchmaking-Optionen im Fokus

Was ändert sich beim Matchmaking? Mit Headwinds führt ARC Raiders mehrere neue Matchmaking-Features ein, die mehr Kontrolle und Flexibilität bieten. Neu sind vor allem:

Offene Gruppen: Freunde können nun zwischen Matches beitreten.

Freunde können nun zwischen Matches beitreten. Squad-Einladungen: Spieler können gezielt andere Teilnehmer ins Team holen.

Spieler können gezielt andere Teilnehmer ins Team holen. Solo vs. Squads: Wer Level 40 erreicht hat, darf sich solo gegen ganze Teams stellen – inklusive Bonus-EP bei Erfolg.

Gerade die Solo-vs.-Squads-Option dürfte für erfahrene Raider interessant sein, da sie eine deutlich höhere Herausforderung bietet und gleichzeitig mit Belohnungen lockt.

Buried City wird lebendiger – dank Vögeln

Wie beeinflussen die Vögel das Gameplay? Eine neue Kartenmechanik sorgt dafür, dass Vogelschwärme wertvolle Items auf Hausdächern und Schornsteinen der Buried City abwerfen. Diese sogenannten Bird Drops machen abgelegenere Orte plötzlich relevant – und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, auf andere Spieler zu treffen.

Das passt gut zur sozialen Komponente von ARC Raiders, denn die Begegnungen zwischen Raiders werden durch das neue System deutlich intensiver. Die Jagd nach den Items auf den Dächern verstärkt das Risiko – und die Spannung.

ARC-Trophäen und neue Belohnungssysteme

Was bringt das neue ARC-Trophäen-System? Mit dem Update wird ein neues Fortschrittssystem eingeführt: das ARC Trophy Display. Spieler können nun gesammelte ARC-Teile gegen Belohnungen eintauschen. Dazu zählen:

kosmetische Items

Baupläne

Erfolge

Raider-Tokens

Dies ergänzt die bereits tiefe Progressionsstruktur des Spiels und motiviert zum gezielten Sammeln und Jagen bestimmter ARC-Typen.

Ein Blick auf die Update-Roadmap 2026

Wie geht es 2026 mit ARC Raiders weiter? Headwinds ist erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe geplanter Updates für das Jahr 2026. Bereits angekündigt sind:

Februar – Shrouded Sky: Neue Wettereffekte und ein weiterer ARC-Gegner.

Neue Wettereffekte und ein weiterer ARC-Gegner. März – Flashpoint: Noch keine Details bekannt, aber vermutlich neue Missionstypen.

Noch keine Details bekannt, aber vermutlich neue Missionstypen. April – Riven Tides: Ein komplett neues Map-Gebiet wird eingeführt.

Diese Roadmap zeigt, dass Embark Studios einen langfristigen Support für ARC Raiders plant. Die Inhalte sind abwechslungsreich und bauen auf dem gelungenen Gameplay-Grundgerüst auf.

Ein gelungener Start ins neue Jahr

Warum ist Headwinds wichtig für das Spiel? ARC Raiders hat sich seit dem Release am 30. Oktober 2025 schnell zu einem der meistgespielten Titel im Extraction-Shooter-Genre entwickelt. Regelmäßige Updates, wie Headwinds, sind entscheidend dafür, dass die Community aktiv bleibt und neue Spieler gewonnen werden.

Durch die neuen Inhalte, gerade auch die taktischen Matchmaking-Optionen und interaktiven Map-Elemente, wird der Wiederspielwert erheblich gesteigert. Gleichzeitig wird das soziale Zusammenspiel durch neue Gruppierungsmöglichkeiten und erhöhte Encounter-Dichte weiter gefördert.

Was hältst du vom neuen Headwinds-Update? Wirst du dich den Herausforderungen in der Buried City stellen – vielleicht sogar solo gegen ganze Squads? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!