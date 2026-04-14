Warhammer-Sale auf Steam – 19 Klassiker zurück, bis zu 90 Prozent Rabatt bis April 2026

Steam rüstet für Warhammer-Fans auf: Valve hat fast 20 klassische und neu eingestellte Warhammer-Spiele in den Shop gebracht und feiert den Schwung direkt mit einer Rabattaktion von bis zu 90 Prozent. Wer seinen Pile of Shame gern mit Retro-Schätzen aus Warhammer Fantasy und Warhammer 40.000 füllen will, hat dafür nur ein kleines Zeitfenster.

Die Aktion läuft nur bis zum 20. April 2026. Passend dazu hat der offizielle Warhammer-YouTube-Kanal einen Trailer veröffentlicht, der die Rückkehrer und Neuzugänge bündelt und damit vor allem Nostalgie bei Fans weckt, die diese Titel noch von älteren PC-Setups kennen.

Rabattaktion und technische Updates für moderne PCs

Wie lange gilt der Warhammer-Sale auf Steam? Die Rabatte sind laut Ankündigung bis einschließlich 20. April 2026 aktiv, danach gelten wieder die regulären Preise. Neben den Hauptspielen sind auch verschiedene DLCs und Sondereditionen Teil der Aktion, was den Deal für Komplettisten interessanter macht.

Besonders wichtig für ältere Releases: Die Klassiker wurden überarbeitet, damit sie auf aktuellen Systemen sauber laufen. Heißt für euch: weniger Basteln, weniger Kompatibilitätsstress, mehr direktes Wiedersehen mit Kampagnen, Interfaces und Sounds, die viele mit der goldenen PC-Ära verbinden.

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Worum geht es beim Warhammer-Universum in Spielen? Warhammer kommt ursprünglich aus Tabletop-Wargames und Pen-and-Paper-Rollenspielen der 1980er-Jahre, hat sich aber spätestens ab den 1990ern auch als Computer- und Videospielmarke breitgemacht. Während Warhammer Fantasy mit einer riesigen Auswahl an Völkern, Kulturen und Fraktionen punktet, gilt Warhammer 40.000 als eines der eigenständigsten Sci-Fi-Settings, in dem die Menschheit in einer düsteren Zukunft gegen Aliens und Dämonen um ihr Überleben kämpft.

Diese 19 Spiele sind neu dabei oder kehren zurück

Welche Warhammer-Spiele sind wieder auf Steam verfügbar? Insgesamt sind 12 Titel zurückgekehrt, die zuvor nicht (mehr) auf Steam verfügbar waren. Hier ist die vollständige Liste der Rückkehrer:

Warhammer Quest 2: The End Times

Man O‘ War: Corsair – Warhammer Naval Battles

Space Hulk

Warhammer Quest

Chainsaw Warrior

Talisman: The Horus Heresy

Space Hulk: Ascension

Warhammer 40.000: Armageddon

Chainsaw Warrior: Lords of the Night

Warhammer 40.000: Sanctus Reach

Talisman: Origins

Legacy of Dorn: Herald of Oblivion

Welche Warhammer-Spiele feiern ihr Steam-Debüt? Sieben Games waren zuvor gar nicht auf Steam erhältlich und sind nun erstmals dort gelistet. Auch hier komplett, damit ihr nichts verpasst:

Warhammer 40.000: Rites of War

Warhammer 40.000: Chaos Gate

Warhammer: Mark of Chaos – Gold Edition

Warhammer: Shadow of the Horned Rat

Warhammer: Dark Omen

Final Liberation: Warhammer Epic 40.000

Warhammer 40.000: Fire Warrior

Welche Genres deckt das Paket ab? Das Line-up ist ein Mix aus Strategie und Warhammer-Geschichte in unterschiedlichen Spielformen: rundenbasierte Strategie wie Warhammer 40.000: Rites of War oder Warhammer 40.000: Sanctus Reach, Echtzeitstrategie-Klassiker wie Warhammer: Shadow of the Horned Rat und Warhammer: Dark Omen sowie eher RPG-nahe Kost wie Warhammer Quest 2: The End Times. Genau diese Genre-Streuung macht die Aktion spannend, weil sie zeigt, wie vielseitig Warhammer über die Jahre interpretiert wurde.

Warum die Rückkehr gerade jetzt ein gutes Signal ist

Was bedeutet die Retro-Welle für die Zukunft von Warhammer-Spielen? Solche Wiederveröffentlichungen sind nicht nur Nostalgie-Futter, sondern auch ein Reminder, wie groß der Backkatalog der Marke ist. Gleichzeitig lenkt das Timing den Blick nach vorn, denn für Warhammer 40.000 sind weitere Projekte angekündigt, darunter Warhammer 40.000: Boltgun 2 und Warhammer 40.000: Dawn of War 4.

Unter dem Trailer wird bereits eifrig diskutiert, welche der neu gelisteten Spiele heute noch am besten funktionieren und welche sich eher als kuriose Zeitkapsel lohnen. Gerade weil viele Titel jetzt technisch für moderne PCs fit gemacht wurden, dürfte der Griff ins Regal für viele deutlich attraktiver sein als früher.

Welche dieser Rückkehrer oder Steam-Debüts reizt euch am meisten und welche Warhammer-Klassiker fehlen euch noch im Shop? Schreibt es in die Kommentare.