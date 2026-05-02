Kingdom Come Deliverance 3 oder LOTR-Spiel? Studio sorgt mit neuer Aussage für Verwirrung

Die Gerüchteküche rund um ein mögliches „Der Herr der Ringe“-Spiel vom Studio hinter Kingdom Come: Deliverance 2 nimmt weiter Fahrt auf. Jetzt hat sich Entwickler Warhorse Studios erstmals vorsichtig dazu geäußert und sorgt damit für neue Spekulationen.
Studio bestätigt neues Projekt, bleibt aber vage
In einem Reddit-AMA wurde Content Director Ondrej Bittner direkt gefragt, ob das Team aktuell an einem Spiel im Universum von Der Herr der Ringe arbeitet.
Seine Antwort fällt bewusst ausweichend aus:
- Er könne „keine Details preisgeben“
- Das Team arbeite aber „mit Hochdruck“ an einem neuen Projekt
Eine klare Bestätigung? Fehlanzeige. Ein Dementi? Ebenfalls nicht.
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Gerade dieser Zwischenton sorgt aktuell für Aufmerksamkeit. Denn noch im Jahr 2025 hatte das Studio entsprechende Berichte deutlich zurückgewiesen.
Warum die LOTR-Gerüchte plötzlich wieder glaubwürdig wirken
Dass die Spekulationen überhaupt so ernst genommen werden, liegt an mehreren Faktoren:
- Lizenzlage: Mutterkonzern Embracer Group besitzt die Rechte an Spielen im „Herr der Ringe“-Universum
- Leaker-Aussagen: Ein Übersetzer will von „glaubwürdigen Quellen“ gehört haben, dass Warhorse an einem LOTR-RPG arbeitet
- Fan-Nachfrage: Nach eher durchwachsenen Titeln der letzten Jahre wächst der Wunsch nach einem großen Open-World-Spiel in Mittelerde
Gerade die Kombination aus Lizenz und Studio-Erfahrung lässt viele Fans hoffen, dass hier tatsächlich etwas Großes entstehen könnte.
Großes RPG oder doch Kingdom Come 3?
Allerdings gibt es noch eine andere naheliegende Möglichkeit: Das neue Projekt könnte schlicht der nächste Teil der erfolgreichen Reihe sein.
Nach dem starken Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2 gilt ein dritter Teil als wahrscheinlich. Ein weiteres historisches RPG würde auch wirtschaftlich Sinn ergeben.
Bittner selbst sprach lediglich von einem:
„großen, immersiven RPG“
Das passt sowohl zu:
- einem möglichen Kingdom Come 3
- einem komplett neuen Fantasy-Setting
- oder eben einem LOTR-Spiel
Spannender Richtungswechsel beim Studio
Interessant ist vor allem die Entwicklung der Kommunikation:
|Jahr
|Aussage von Warhorse
|2025
|Klare Absage an LOTR-Gerüchte
|2026
|Keine Bestätigung, aber auch kein Dementi
Dieser Wechsel von „Nein“ zu „kein Kommentar“ wird von vielen als mögliches Indiz gewertet, dass sich intern etwas geändert hat.
Große Chance für Mittelerde-Spiele
Ein potenzielles Open-World-RPG im Universum von Der Herr der Ringe hätte enormes Potenzial:
- riesige, bekannte Welt
- starke Lore
- große Fanbase
- aktuell wenig Konkurrenz im AAA-Bereich
Gerade ein Studio wie Warhorse Studios, das für realistische, detailreiche Rollenspiele bekannt ist, könnte hier einen ganz eigenen Ansatz liefern.
Wann könnte eine offizielle Ankündigung kommen?
Aktuell gibt es keinen Termin für eine Enthüllung.
Da sich das Projekt laut Aussage noch aktiv in Entwicklung befindet, dürfte eine offizielle Vorstellung frühestens:
- Ende 2026
- oder eher 2027
realistisch sein.
Was bedeutet das jetzt für Fans?
Warhorse bestätigt kein LOTR-Spiel, aber sie schließen es auch nicht mehr aus. Genau das reicht aktuell aus, um die Gerüchte weiter anzuheizen.
Für Fans bedeutet das: Dranbleiben lohnt sich. Ob Mittelerde oder Böhmen, ein großes RPG scheint sicher.