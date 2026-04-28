Steam Machine – Valve deutet nahen Release an, Controller kommt am 4. Mai 2026

Valve macht beim Steam Machine Comeback offenbar ernst. Ein Senior-Entwickler hat jetzt durchblicken lassen, dass eine Ankündigung zum Release-Termin nicht mehr weit entfernt ist. Gleichzeitig steht der Marktstart des neuen Steam Controllers bereits fest, während Steam Frame und Steam Machine weiterhin nur als bald verfügbar geführt werden.

Valve hatte Steam Machine, Steam Frame VR-Headset und den Steam Controller gemeinsam im November 2025 vorgestellt und für alle drei Produkte ein Release-Jahr 2026 versprochen. Rund ein halbes Jahr später gibt es nun zumindest beim Controller eine konkrete Ansage, und auch zur Steam Machine klingen die Signale deutlich optimistischer als zuletzt.

Der aktuelle Stand bei Valves Hardware-Rollout

Welche neuen Hinweise gibt es zum Steam-Machine-Release? SteamOS-Entwickler Pierre-Loup Griffais, ein langjähriger Valve-Veteran, sagte in einem Interview, dass Valve mit Blick auf die Steam Machine bald Neuigkeiten teilen will und es im Großen und Ganzen gut laufe. Entscheidend: Laut Griffais sei nur noch ein Hindernis übrig.

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Damit wirkt es so, als wäre die Hardware selbst weitgehend bereit und es hakt eher am letzten Stück der Lieferkette. Ein offizielles Datum oder ein Preis für die Steam Machine wurde allerdings weiterhin nicht genannt.

Wann erscheint der Steam Controller? Der neue Steam Controller soll am 4. Mai 2026 erscheinen. Valve hatte ihn ursprünglich zusammen mit Steam Machine und Steam Frame angekündigt, bringt ihn nun aber bewusst früher, weil laut Griffais vor allem PC-Nutzer die Hauptzielgruppe des Controllers sind und man sie nicht auf das größere Produkt warten lassen wollte.

Hardware, Leistung und das Steam-Deck-Gefühl am TV

Wie ordnet Valve die Steam Machine im Alltag ein? Griffais verglich das Nutzungserlebnis der Steam Machine mit einem Steam Deck im Docked-Betrieb. Wer sein Steam Deck also bereits am Fernseher nutzt, soll ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie sich die Steam Machine anfühlt, nur mit deutlich mehr Grafikleistung.

Was steckt technisch in der Steam Machine? Laut den bisher bekannten Spezifikationen setzt Valve auf eine Kombination, die klar über dem Steam Deck liegt:

16 GB Arbeitsspeicher

Custom-GPU auf RDNA3-Basis mit 8 GB GDDR6-VRAM

Zen-4-Prozessor mit bis zu 4,8 GHz

Gerade der Sprung von RDNA2 beim Steam Deck zu RDNA3 bei der Steam Machine deutet darauf hin, dass Valve die Box nicht als Nischenexperiment sieht, sondern als spürbar stärkeres SteamOS-System fürs Wohnzimmer. Interessant ist auch der Hinweis, dass die Leistung trotz kleiner Bauform beachtlich ausfallen soll.

Was das für Launch, Vorbestellungen und Timing bedeuten könnte

Wie wahrscheinlich ist ein kurzfristiger Release ohne große Vorlaufzeit? Dass der Steam Controller ohne Vorbestellungen auskommt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Valve auch bei der Steam Machine eher kurzfristig kommuniziert. Gleichzeitig gilt die Steam Machine als potenziell teuerstes Gerät des Trios. Gerade dann könnten Vorbestellungen für den Launch wichtig werden, was eher für einen etwas längeren Vorlauf sprechen würde.

Stand jetzt bleiben Steam Machine und Steam Frame im Steam-Ökosystem weiterhin bei bald verfügbar, ein Status, der seit Ende 2025 unverändert ist. Nach den neuen Aussagen wirkt es aber so, als wäre die Steam Machine der nächste große Schritt im 2026er-Rollout von Valve, sobald die Logistikfrage gelöst ist.

Wie würdet ihr die Steam Machine nutzen: als SteamOS-Konsole am TV, als kompakten Gaming-PC oder eher gar nicht? Schreibt es gern in die Kommentare.