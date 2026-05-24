The Elder Scrolls 6 wohl noch Jahre entfernt – Fallout-Remaster angeblich erst 2027

Fans von The Elder Scrolls 6 brauchen offenbar weiter sehr viel Geduld. Laut neuen Aussagen von Jez Corden soll Bethesdas Rollenspiel-Epos weiterhin mehrere Jahre entfernt sein. Als möglicher Zeitraum stehen derzeit 2028 oder 2029 im Raum – offiziell bestätigt ist das allerdings nicht.

Fallout soll vorher zurückkehren

Vor The Elder Scrolls 6 könnte Bethesda demnach erst einmal ein anderes großes Rollenspiel-Franchise bedienen. Corden sprach im Xbox-Two-Podcast davon, dass die gemunkelten Fallout-Remaster weiter entfernt seien, als manche Fans hoffen. Ein erstes Projekt könnte frühestens 2027 erscheinen.

Dabei soll es sich nach aktuellen Spekulationen eher nicht um simple HD-Neuauflagen handeln. Die Remaster sollen angeblich in eine ähnliche Richtung gehen wie The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und damit eher wie umfangreiche Modernisierungen oder halbe Remakes wirken.

Elder Scrolls 6 bleibt das große Fragezeichen

Dass The Elder Scrolls 6 noch nicht unmittelbar vor der Tür steht, ist allerdings keine große Überraschung. Das Spiel wurde bereits 2018 angekündigt, befand sich danach aber lange nur sehr früh in Entwicklung. Todd Howard hatte in früheren Aussagen ebenfalls deutlich gemacht, dass Fans noch Geduld brauchen.

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Sollte der neue Zeitraum stimmen, würde der nächste große Elder-Scrolls-Teil erst rund 17 Jahre nach Skyrim erscheinen. Die Erwartungen wären entsprechend gigantisch – vor allem, weil sich das RPG-Genre seit 2011 massiv weiterentwickelt hat.

Xbox Showcase könnte neue Hinweise liefern

Spannend wird nun der Xbox Games Showcase am 7. Juni 2026. Microsoft hat das Event offiziell für diesen Termin angekündigt; direkt im Anschluss folgt außerdem ein eigener Deep-Dive zu Gears of War: E-Day.

Ob dort tatsächlich Fallout-Remaster oder sogar ein neues Lebenszeichen von The Elder Scrolls 6 gezeigt werden, ist offen. Gerade bei Bethesda dürfte Microsoft aber großes Interesse daran haben, nach außen wieder mehr Klarheit über die kommenden Jahre zu schaffen.

Gerücht mit Vorsicht genießen

Wichtig bleibt: Bethesda hat weder ein Fallout-Remaster für 2027 noch ein Releasefenster für The Elder Scrolls 6 offiziell bestätigt. Auch in der Community wird bereits darauf hingewiesen, dass Cordens Aussagen eher als vorsichtige Einschätzung und nicht als harte Ankündigung verstanden werden sollten.

Trotzdem passt das Gerücht ins aktuelle Bild: Bethesda arbeitet an mehreren großen Marken, doch die Entwicklungszeiten bleiben enorm. Für Fans heißt das wohl: Fallout könnte zuerst kommen – und auf The Elder Scrolls 6 wartet man noch eine ganze Weile.