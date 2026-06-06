Das Summer Game Fest 2026 ist vorbei und Geoff Keighley hatte in diesem Jahr einige große Überraschungen im Gepäck. Zu den wichtigsten Enthüllungen gehörten Final Fantasy 7: Revelation, Guild Wars 3, Resident Evil: Veronica, Alien: Isolation 2 und ein neues Cuphead-Projekt.

Die Show setzte stark auf bekannte Marken, Horror, Rollenspiele und mehrere Comebacks. Neben großen Neuankündigungen gab es außerdem neue Trailer, Release-Termine und Updates zu bereits bekannten Spielen.

Final Fantasy 7: Revelation bildet das große Finale

Square Enix übernahm den Abschluss der Show mit Final Fantasy 7: Revelation. Dabei handelt es sich um den dritten Teil der Remake-Trilogie nach Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7 Rebirth.

Das Finale soll im Frühjahr 2027 erscheinen und direkt zum Launch gleichzeitig für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC veröffentlicht werden. Damit endet die bisherige Zeitexklusivität der Reihe zumindest für den Abschluss der Trilogie.

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Guild Wars 3 offiziell angekündigt

Eine der größten Überraschungen des Abends war die Ankündigung von Guild Wars 3. ArenaNet bestätigte den neuen Teil der bekannten MMORPG-Reihe beim Summer Game Fest.

Das Spiel ist für PS5 und PC via Steam geplant. Eine Beta soll im Herbst 2027 stattfinden. Konkrete Details zu Gameplay, Klassen, Welt und Story stehen noch aus.

Resident Evil: Veronica und Alien: Isolation 2 sorgen für Horror

Horror-Fans kamen beim Summer Game Fest 2026 besonders auf ihre Kosten. Capcom kündigte mit Resident Evil: Veronica das lange erwartete Remake beziehungsweise die Neuinterpretation von Resident Evil: Code Veronica an. Der Release ist für 2027 geplant.

Ebenfalls gezeigt wurde Alien: Isolation 2. Creative Assembly und SEGA lieferten einen neuen Trailer zur Fortsetzung des gefeierten Survival-Horrors. Der Xenomorph kehrt zurück, diesmal offenbar mit neuen Schauplätzen, darunter auch Außenbereiche und Kolonie-Umgebungen.

Zwei neue Cuphead-Projekte in Arbeit

Auch Cuphead meldete sich zurück. Studio MDHR arbeitet an einem neuen Spiel im Cuphead-Universum, das sich allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet.

Zusätzlich wurde ein weiteres Projekt beziehungsweise Spin-off bestätigt. Konkrete Details zu Release, Plattformen oder Gameplay wurden noch nicht genannt.

Weitere große Ankündigungen und Trailer

Neben den ganz großen Highlights gab es zahlreiche weitere Ankündigungen:

Gen Atlas

Das neue Spiel von Fumito Ueda und genDESIGN wurde erneut gezeigt. Der Titel wird von Epic Games veröffentlicht und setzt auf eine geheimnisvolle Sci-Fi-Atmosphäre mit monumentalen Maschinen und der für Ueda typischen Bildsprache.

SAW: Genesis

Bloober Team, Lionsgate, Broken Mirror Games und Anshar Studios kündigten ein asymmetrisches 3v1-Horrorspiel im SAW-Universum an. Der Early Access ist für Herbst 2026 geplant, zuvor sollen Closed-Alpha-Playtests stattfinden.

Star Wars: Zero Company

Das neue Star-Wars-Spiel erhielt einen Release-Termin. Star Wars: Zero Company erscheint am 27. August 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Star Wars Galactic Racer

Auch das Rennspiel im Star-Wars-Universum wurde erneut gezeigt. Der Release ist für den 6. Oktober 2026 geplant.

The Blood of Dawnwalker

Das düstere Action-Rollenspiel bekam einen neuen Trailer und erscheint am 3. September 2026.

Monster Hunter Wilds: Ascendance

Capcom kündigte eine große Erweiterung für Monster Hunter Wilds an. Ascendance soll 2027 erscheinen.

The Wolf Among Us Remastered und The Wolf Among Us 2

Telltale bestätigte gleich zwei Projekte: The Wolf Among Us Remastered erscheint Holiday 2026, während The Wolf Among Us 2 für 2027 geplant ist.

Stellar Blade: Blood Rain

Shift Up enthüllte mit Stellar Blade: Blood Rain einen neuen Titel beziehungsweise Nachfolger im Stellar-Blade-Universum.

Street Fighter 6 – Year 4

Capcom stellte das nächste Charakter-Line-up für Street Fighter 6 vor. Unter anderem wurde Tifa als Crossover-Figur angekündigt.

Palworld 1.0

Pocketpair bestätigte den Full Release von Palworld. Version 1.0 erscheint am 10. Juli 2026.

Clutch

Maverick Games zeigte das Open-World-Rennspiel Clutch. Der Titel ehemaliger Forza-Horizon-Macher erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Mafia: The Old Country

Hangar 13 kündigte eine Story-Erweiterung zu Mafia: The Old Country an. Diese erscheint am 14. August 2026.

Attack on Titan 3

Ein neuer Teil der Anime-Action-Reihe wurde angekündigt. Attack on Titan 3 erscheint für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Weitere Details sollen am 1. Juli folgen.

Viele kleinere Überraschungen

Darüber hinaus wurden beim Summer Game Fest 2026 zahlreiche weitere Spiele gezeigt, darunter Blood Message, Haex, Gundam Rogue Orbit, End of Abyss, Last Harbor, Swords of Legends, Hot Wheels Infinite Rush, Sea of Remnants, Chronicles: Medieval, Among Us: Story – On Guard, 007 First Light und ein neues Elusive Target für Hitman mit Wiz Khalifa.

Auch 1666: Amsterdam meldete sich zurück. Der kostenlose Prolog ist auf Steam verfügbar.

Summer Game Fest 2026 setzt auf bekannte Marken

Das Summer Game Fest 2026 war weniger eine Show der komplett unbekannten Überraschungen, sondern vor allem eine Präsentation großer Namen und Comebacks. Mit Final Fantasy 7, Resident Evil, Alien, Guild Wars, Cuphead, SAW, Star Wars und Street Fighter standen viele etablierte Marken im Mittelpunkt.

Für die kommenden Monate und Jahre sind damit zahlreiche Release-Termine gesetzt. Besonders 2027 dürfte nach dieser Show noch voller werden.