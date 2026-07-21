gamescom 2026 erstmals komplett ausgebucht – für 2027 wird schon erweitert

Die gamescom 2026 erreicht noch vor ihrem Start einen historischen Meilenstein: Erstmals in der Geschichte der Kölner Spielemesse sind sämtliche verfügbaren Ausstellungsflächen vollständig ausgebucht.

Die Nachfrage der Unternehmen sei so hoch wie nie zuvor, teilen die Koelnmesse und der game-Verband mit. Dabei wurde das verfügbare Gelände erst im vergangenen Jahr erweitert. Für 2027 arbeiten die Veranstalter deshalb bereits an Konzepten, um zusätzliche Flächen zu erschließen.

Erstmals ist die gesamte gamescom ausgebucht

Nach mehreren Rekordjahren stößt die gamescom damit an ihre aktuelle Kapazitätsgrenze. Alle für 2026 vorgesehenen Bereiche wurden von Ausstellern gebucht.

Gamescom-Direktor Tim Endres wertet die vollständige Auslastung als starkes Signal für die Branche. Besonders bemerkenswert sei, dass die Fläche erst im Vorjahr erweitert wurde und die Nachfrage trotzdem weiter gestiegen ist.

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Auch Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbands, kündigt die bislang größte Ausgabe der Messe an. Besucher sollen sowohl vor Ort als auch über die weltweiten Livestreams ein besonders umfangreiches Programm erhalten.

Erweiterung der Messe für 2027 wird bereits geprüft

Die vollständige Auslastung stellt die Veranstalter allerdings auch vor eine neue Aufgabe.

Koelnmesse und game-Verband arbeiten bereits an Möglichkeiten, die gamescom ab 2027 weiter zu vergrößern. Dabei soll nicht einfach nur zusätzliche Standfläche geschaffen werden. Laut Mitteilung soll gleichzeitig das Besuchserlebnis verbessert werden.

Konkrete Angaben zu neuen Hallen, zusätzlichen Außenflächen oder einer veränderten Geländeaufteilung gibt es bislang noch nicht.

Diese Unternehmen sind auf der gamescom 2026 vertreten

Mit Aerosoft, Embark Studios, Giants Software, Konami, Level Infinite, NC und Tencent Games wurden weitere Teilnehmer bestätigt.

Zum bereits angekündigten Line-up gehören unter anderem:

Bandai Namco

Capcom

CD Projekt Red

Electronic Arts

HoYoverse

Krafton

NetEase

Nintendo

Sega

Ubisoft

Xbox

The LEGO Group

Deep Silver

Focus Entertainment

Die vollständige Ausstellerliste soll auf der offiziellen gamescom-Seite veröffentlicht werden.

Sony beziehungsweise PlayStation wird in der aktuellen Aufzählung weiterhin nicht als eigener Aussteller geführt. Dass einzelne PS5-Spiele über Drittanbieter auf der Messe vertreten sind, bleibt davon unberührt.

Erste Spiele für die Opening Night Live bestätigt

Den großen medialen Auftakt bildet erneut die gamescom Opening Night Live. Die von Geoff Keighley moderierte Show beginnt am 25. August 2026 um 20 Uhr. Als Co-Host ist erneut Eefje „sjokz“ Depoortere dabei.

Die Veranstalter versprechen Neuankündigungen, Weltpremieren und Updates aus der internationalen Spielebranche.

Zwei Titel wurden bereits ausdrücklich genannt:

Metro 2039

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

Zu Songs of the Past hatte CD Projekt Red bereits bestätigt, während der Show neue Informationen zu enthüllen. Die Erweiterung wird anschließend auch mit einer geführten Präsentation auf der Messe vertreten sein.

Games Done Quick kommt erstmals nach Europa

Neben den großen Publisher-Ständen baut die gamescom ihre Community-Angebote aus.

Mit gamescom GDQ findet Games Done Quick erstmals in Europa statt. Von Freitag bis Sonntag soll auf einer eigenen Bühne täglich fast zehn Stunden lang ein Speedrun-Programm gezeigt werden.

Die Übertragungen laufen parallel über die Kanäle von Games Done Quick. Während der Veranstaltung werden Spenden für die Initiative Gaming for Democracy gesammelt.

© PlayCentral.de – Dustin Hasberg

Mehr Platz für Creator, Cosplay und Communitys

Die gamescom Event Arena wird an vier Tagen zur Social Stage. Dort treten unter anderem PietSmiet und Loot für die Welt auf. Außerdem findet dort der gamescom Cosplay Contest statt.

Das Cosplay Village kehrt ebenfalls zurück. Die Veranstalter haben dafür gemeinsam mit Vertretern der Community die Kostüm- und Sicherheitsregeln überarbeitet. Vereinfachte Akkreditierungsrichtlinien sollen professionellen Cosplayern den Zugang erleichtern.

Auch der Standortfinder wird erweitert. Besucher können damit nicht nur Stände suchen, sondern beispielsweise gezielt nach barrierefreien Toiletten oder kostenlosen Wasserspendern filtern.

Wann findet die gamescom 2026 statt?

Die gamescom läuft vom 26. bis 30. August 2026 auf dem Gelände der Koelnmesse. Der 26. August dient vorrangig als Fachbesucher- und Medientag. Der Publikumsbetrieb beginnt anschließend regulär.

Die gesamte gamescom-Woche beginnt bereits am 24. August mit der Entwicklerkonferenz gamescom dev. Die Opening Night Live folgt am Abend des 25. August, bevor am folgenden Tag die eigentliche Messe öffnet.

Die gamescom wächst trotz schwieriger Branchenlage

Die vollständige Ausbuchung ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Spielebranche zuletzt von Entlassungen, Studienschließungen und steigenden Produktionskosten geprägt war.

Offenbar bleibt die gamescom für Publisher, Entwickler, Plattformbetreiber und internationale Anbieter dennoch eine wichtige Bühne. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Situation, dass die Messe in Köln räumlich an eine Grenze gelangt ist.

Wie die geplante Erweiterung ab 2027 aussehen könnte, wollen die Veranstalter zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.