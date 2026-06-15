Ocarina of Time Remake – Nintendo streicht konkrete Hinweise von Store-Seite

Nintendo hat auf seiner Store-Seite zu The Legend of Zelda Ocarina of Time mehrere Textpassagen still und leise angepasst und dabei Formulierungen entfernt, die konkrete Hinweise auf den Umfang des angekündigten Remakes gaben. Die Änderung fällt nur Tage nach der offiziellen Enthüllung auf und sorgt in der Community erneut für Diskussionen, wie groß das Projekt am Ende wirklich ausfällt.

Erst am 9. Juni 2026 wurde das Remake während der Nintendo Direct offiziell gezeigt, nachdem zuvor über Wochen Spekulationen und Leaks durch die sozialen Netzwerke kursierten. Der Reveal-Trailer setzte dabei vor allem auf Nostalgie und zeigte keine Gameplay-Szenen, sondern Motive wie den Großen Deku-Baum und den Kokiri-Wald auf einer Art Wandteppich, bevor Link schlafend zu sehen ist und die Triforce auf seiner linken Hand aufleuchtet.

Die entfernten Hinweise auf der Store-Seite

Welche Textstellen hat Nintendo beim Ocarina-of-Time-Remake geändert? Aktuell steht in der Beschreibung im Wesentlichen nur noch, dass der Nintendo-64-Klassiker 2026 für eine neue Generation zurückkehrt und exklusiv für Nintendo Switch 2 neu geboren wird. Genau diese Formulierung wirkt deutlich vager als der Text, der kurz nach der Enthüllung noch sichtbar gewesen sein soll.

Vor der Anpassung enthielt die Store-Seite laut geteilten Screenshots und Zitaten in sozialen Netzwerken zusätzliche Schlagworte, die klarer auf einen größeren Neuaufbau hindeuteten. Genannt wurden unter anderem Hinweise auf ein vollständiges Remake sowie auf beeindruckende Optik, überarbeitete Designs und das zeitlose Gameplay.

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Was das für das Remake bedeuten könnte

Warum ist die Entfernung von Grafik- und Gameplay-Begriffen so auffällig? Weil Nintendo damit ausgerechnet die wenigen konkreten Beschreibungen gestrichen hat, die über ein reines Nostalgie-Teasing hinausgingen. Offiziell bleibt damit wieder mehr Interpretationsspielraum, ob es sich um ein umfassendes Remake oder eher um eine modernisierte Neuauflage handelt.

Spannend ist der Vergleich mit The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, das im Juni 2011 für Nintendo 3DS erschien und bereits modernisierte Grafik und Animationen bot. Ob die Switch-2-Version in eine ähnliche Richtung geht oder deutlich stärker erweitert wird, bleibt nach der aktuellen Store-Anpassung offen.

Abseits der gekürzten Beschreibung listet die Store-Seite derzeit vor allem Standardinformationen wie die unterstützten Sprachen für die Americas sowie eine noch ausstehende ESRB-Einstufung. Weitere Details zu Features, Technik oder möglichen Zusatzinhalten fehlen weiterhin.

Ein größerer Zelda- und N64-Plan für 2026

Welche Nintendo-Projekte stehen neben Ocarina of Time 2026 im Fokus? Parallel zum Remake ist auch die geplante Realfilm-Adaption von The Legend of Zelda weiterhin ein Thema. Der Film befindet sich laut aktuellen Angaben in der Postproduktion, Regie führt Wes Ball, während Shigeru Miyamoto bei der Produktion unterstützt.

Außerdem ist Ocarina of Time nicht das einzige Remake aus der Nintendo-64-Ära, das Nintendo 2026 auf Switch 2 bringen will. Bereits konkret terminiert ist Star Fox, ein Remake von Star Fox 64 aus dem Jahr 1997, das am 25. Juni 2026 starten soll. Genannt werden überarbeitete Charakterdesigns und erweiterte Zwischensequenzen, außerdem steht eine kostenlose Demo für Switch-2-Nutzer bereit.

Was meint ihr: Ist das gestrichene Wording nur Routine bei Nintendo, oder ein Hinweis darauf, dass beim Ocarina-of-Time-Remake noch nicht alles final ist? Schreibt eure Einschätzung in die Kommentare.