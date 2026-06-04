Während die E3 längst Geschichte ist, hat sich das Summer Game Fest von Moderator und Produzent Geoff Keighley als zentrale Bühne für die Spielebranche etabliert.

Zahlreiche Publisher und Entwickler nutzen die Veranstaltung inzwischen, um neue Spiele vorzustellen oder bereits angekündigte Titel ausführlicher zu präsentieren. Auch 2026 dürfte das nicht anders sein.

Wann startet das Summer Game Fest 2026?

Für Zuschauer in Deutschland beginnt die große Live-Show am:

Freitag, 5. Juni 2026

23:00 Uhr deutscher Zeit

Die Veranstaltung wird weltweit auf Plattformen wie YouTube, Twitch und weiteren Streaming-Diensten übertragen.

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Eine offizielle Laufzeit wurde bislang nicht genannt. In den vergangenen Jahren dauerte die Hauptshow jedoch meist rund zwei Stunden. Entsprechend dürfte das Event bis etwa 1 Uhr nachts laufen.

Diese Spiele sind bereits bestätigt

Noch hält sich die Liste der offiziell bestätigten Titel in Grenzen.

Zu den bislang angekündigten Spielen gehören:

Blood Message

Clutch

Star Wars Zero Company

Wie jedes Jahr dürften viele der größten Ankündigungen allerdings bis zum Beginn der Show geheim gehalten werden.

Welche Überraschungen sind möglich?

Wie jedes Jahr halten sich Geoff Keighley und die beteiligten Publisher mit vielen größeren Ankündigungen bis kurz vor der Show bedeckt. Offiziell beworben wird das Summer Game Fest 2026 vor allem als großer Blick auf kommende Spiele mit neuen Trailern, Updates und Weltpremieren.

Konkrete Blockbuster sollte man deshalb vorab nur vorsichtig nennen. Sicher ist: Die Hauptshow am Freitagabend dürfte wieder eine Mischung aus bekannten Spielen, frischen Trailern, Indie-Projekten und bislang unangekündigten Titeln bieten. In den Tagen danach folgen mit Day of the Devs, Future Games Show, Xbox Games Showcase und PC Gaming Show weitere Präsentationen, in denen ebenfalls zahlreiche neue Spiele und Updates erwartet werden.

Gibt es Neuigkeiten zu GTA 6?

Für viele Spieler dürfte diese Frage erneut im Mittelpunkt stehen.

Die Chancen auf einen größeren Auftritt von Grand Theft Auto VI gelten allerdings als eher gering. Rockstar Games setzt bei seinen Marketingkampagnen normalerweise auf eigene Kanäle und große Trailer-Veröffentlichungen außerhalb von Branchenveranstaltungen.

Ganz ausschließen lässt sich eine Überraschung zwar nie, realistisch betrachtet sollten Fans ihre Erwartungen in dieser Hinsicht jedoch etwas bremsen.

Xbox Showcase folgt nur zwei Tage später

Das Summer Game Fest markiert gleichzeitig den Auftakt eines vollgepackten Gaming-Wochenendes.

Bereits am Sonntag folgt das große Xbox Games Showcase von Microsoft, bei dem weitere Neuankündigungen und Gameplay-Präsentationen erwartet werden. Auch mehrere kleinere Events und Publisher-Shows sind rund um das Wochenende geplant.

Für Spieler bedeutet das: In den kommenden Tagen dürfte es an neuen Trailern, Enthüllungen und Diskussionen kaum mangeln.

Das wichtigste Gaming-Wochenende des Sommers

Nach einem vergleichsweise ruhigen Frühjahr steht die Branche nun vor einem der spannendsten Wochenenden des Jahres.

Ob neue Blockbuster, Überraschungsankündigungen oder erste Einblicke in die Spiele von 2027 – das Summer Game Fest 2026 dürfte die Richtung für die kommenden Monate vorgeben.

Welche Ankündigung wünscht ihr euch am meisten? Hofft ihr auf eine große Überraschung oder wartet ihr auf Neuigkeiten zu einem bestimmten Spiel?