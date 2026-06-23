MediaMarkt kontert den Prime Day: WM Special Deals mit Smartphones, TVs und Technik-Angeboten gestartet

Während bei Amazon der Prime Day 2026 läuft, startet MediaMarkt und Saturn mit einer eigenen Rabattaktion: den WM Special Deals. Die Angebote laufen vom 23. Juni um 9 Uhr bis zum 26. Juni 2026 um 23:59 Uhr und umfassen zahlreiche Produkte aus Technik, Küche, Haushalt, Smartphones und Großgeräten.

Wer aktuell auf Schnäppchenjagd ist, sollte also nicht nur bei Amazon schauen. Gerade bei Smartphones, Airfryern, Kaffeevollautomaten, Akkusaugern, Waschmaschinen und Kühlschränken finden sich bei MediaMarkt einige interessante Alternativen.

MediaMarkt WM Special Deals: Diese Angebote sind dabei

Wir haben uns die WM Special Deals angesehen und einige der besten Angebote herausgesucht. Wie immer gilt: Preise können sich ändern, Angebote können ausverkauft sein und ein Preisvergleich vor dem Kauf lohnt sich.

Smartphone-Highlight: Samsung Galaxy S26 Ultra mit 512 GB

Eines der prominentesten Angebote ist das Samsung Galaxy S26 Ultra mit 512 GB Speicher. MediaMarkt listet mehrere Farbvarianten für 1.119 Euro, darunter Black, Cobalt Violet, Sky Blue und White.

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Das Modell richtet sich vor allem an Nutzer, die ein großes Premium-Smartphone mit viel Speicher, starker Kamera und High-End-Ausstattung suchen.

Küche und Kaffee: Airfryer, Optigrill und Vollautomaten

Auch im Bereich Küche gibt es einige spannende Deals. Besonders auffällig sind mehrere Geräte von Cosori, Tefal, Krups und WMF.

Zu den Highlights zählen:

Gerade Airfryer, Kontaktgrills und Kaffeevollautomaten gehören traditionell zu den Produkten, bei denen sich während solcher Aktionen ein genauer Preisvergleich lohnt.

Staubsauger und Bodenpflege reduziert

Auch bei der Bodenpflege hat MediaMarkt mehrere Angebote in der Aktion. Dazu gehören Akkusauger, klassische Bodenstaubsauger und Nassreiniger.

Interessant sind unter anderem:

Wer also gerade einen Akkusauger oder ein flexibleres Reinigungsgerät sucht, findet hier mehrere Modelle in unterschiedlichen Preisklassen.

Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke im Angebot

Neben kleineren Technik-Deals gibt es bei den WM Special Deals auch größere Haushaltsgeräte. Dazu zählen Waschmaschinen, Trockner, Gefriergeräte und Kühlschränke.

Einige Beispiele aus der Aktion:

Gerade bei Großgeräten können die absoluten Preisunterschiede hoch ausfallen. Vor dem Kauf solltet ihr aber unbedingt Maße, Energieverbrauch, Lieferbedingungen und mögliche Zusatzkosten prüfen.

Lohnt sich MediaMarkt während des Prime Day?

Ja, ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Der Amazon Prime Day steht zwar im Mittelpunkt, aber genau deshalb ziehen andere Händler mit eigenen Aktionen nach. Für Käufer ist das praktisch, denn mehr Wettbewerb bedeutet oft bessere Preise.

Die WM Special Deals von MediaMarkt sind vor allem dann interessant, wenn ihr nicht nur nach Gaming- und Technik-Zubehör sucht, sondern auch Haushaltsgeräte, Küchengeräte oder Smartphones im Blick habt.

Gute Alternative zum Prime Day

Die MediaMarkt WM Special Deals sind eine sinnvolle Ergänzung zum Amazon Prime Day 2026. Besonders spannend sind aktuell das Samsung Galaxy S26 Ultra, mehrere Airfryer und Optigrill-Angebote, Kaffeevollautomaten, Rowenta-Staubsauger sowie größere Haushaltsgeräte von Samsung, LG, Liebherr und Miele.

Wer ohnehin eine Anschaffung geplant hat, sollte die Angebote prüfen und mit den aktuellen Preisen bei Amazon, Saturn und anderen Händlern vergleichen.