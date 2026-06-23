MediaMarkt kontert den Prime Day: WM Special Deals mit Smartphones, TVs und Technik-Angeboten gestartet

Während bei Amazon der Prime Day 2026 läuft, startet MediaMarkt und Saturn mit einer eigenen Rabattaktion: den WM Special Deals. Die Angebote laufen vom 23. Juni um 9 Uhr bis zum 26. Juni 2026 um 23:59 Uhr und umfassen zahlreiche Produkte aus Technik, Küche, Haushalt, Smartphones und Großgeräten.
Wer aktuell auf Schnäppchenjagd ist, sollte also nicht nur bei Amazon schauen. Gerade bei Smartphones, Airfryern, Kaffeevollautomaten, Akkusaugern, Waschmaschinen und Kühlschränken finden sich bei MediaMarkt einige interessante Alternativen.
MediaMarkt WM Special Deals: Diese Angebote sind dabei
Wir haben uns die WM Special Deals angesehen und einige der besten Angebote herausgesucht. Wie immer gilt: Preise können sich ändern, Angebote können ausverkauft sein und ein Preisvergleich vor dem Kauf lohnt sich.
Smartphone-Highlight: Samsung Galaxy S26 Ultra mit 512 GB
Eines der prominentesten Angebote ist das Samsung Galaxy S26 Ultra mit 512 GB Speicher. MediaMarkt listet mehrere Farbvarianten für 1.119 Euro, darunter Black, Cobalt Violet, Sky Blue und White.
Magischen Merch entdecken! ✨
Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙♂️
Das Modell richtet sich vor allem an Nutzer, die ein großes Premium-Smartphone mit viel Speicher, starker Kamera und High-End-Ausstattung suchen.
Küche und Kaffee: Airfryer, Optigrill und Vollautomaten
Auch im Bereich Küche gibt es einige spannende Deals. Besonders auffällig sind mehrere Geräte von Cosori, Tefal, Krups und WMF.
Zu den Highlights zählen:
- Cosori TwinFry Compact Airfryer für 159 Euro
- Tefal Optigrill GC705D für 89 Euro
- Tefal Optigrill XL Upgrade für 129 Euro
- Krups Evidence EcoDesign Kaffeevollautomat für 397 Euro
- Krups Intuition Experience+ Kaffeevollautomat für 677 Euro
- Krups Coffee Crush Experience Milk für 349,99 Euro
- WMF Lumero Thermo Kaffeemaschine für 109,99 Euro
Gerade Airfryer, Kontaktgrills und Kaffeevollautomaten gehören traditionell zu den Produkten, bei denen sich während solcher Aktionen ein genauer Preisvergleich lohnt.
Staubsauger und Bodenpflege reduziert
Auch bei der Bodenpflege hat MediaMarkt mehrere Angebote in der Aktion. Dazu gehören Akkusauger, klassische Bodenstaubsauger und Nassreiniger.
Interessant sind unter anderem:
- Rowenta X-Force Flex 13.60 Allergy für 249 Euro
- Rowenta X-Clean 5 Pro für 229 Euro
- Rowenta Compact Power Cyclonic Classic für 79 Euro
- Rowenta Swift Power Parkett für 69 Euro
- Rowenta X-Force Flex 14.80 für 389 Euro
Wer also gerade einen Akkusauger oder ein flexibleres Reinigungsgerät sucht, findet hier mehrere Modelle in unterschiedlichen Preisklassen.
Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke im Angebot
Neben kleineren Technik-Deals gibt es bei den WM Special Deals auch größere Haushaltsgeräte. Dazu zählen Waschmaschinen, Trockner, Gefriergeräte und Kühlschränke.
Einige Beispiele aus der Aktion:
- Samsung WW11DB8B95GHU2 Waschmaschine für 699 Euro
- Samsung DV90DG52A0AEEG Wärmepumpentrockner für 599 Euro
- LG F4WX9092B Waschmaschine für 649 Euro
- Miele WWB 360 WCS Waschmaschine für 899 Euro
- Liebherr KGNsf 1863 Bex Kühl-Gefrierkombination für 777 Euro
- LG GSXE90EVDD Side-by-Side-Kühlschrank für 1.699 Euro
Gerade bei Großgeräten können die absoluten Preisunterschiede hoch ausfallen. Vor dem Kauf solltet ihr aber unbedingt Maße, Energieverbrauch, Lieferbedingungen und mögliche Zusatzkosten prüfen.
Lohnt sich MediaMarkt während des Prime Day?
Ja, ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Der Amazon Prime Day steht zwar im Mittelpunkt, aber genau deshalb ziehen andere Händler mit eigenen Aktionen nach. Für Käufer ist das praktisch, denn mehr Wettbewerb bedeutet oft bessere Preise.
Die WM Special Deals von MediaMarkt sind vor allem dann interessant, wenn ihr nicht nur nach Gaming- und Technik-Zubehör sucht, sondern auch Haushaltsgeräte, Küchengeräte oder Smartphones im Blick habt.
Gute Alternative zum Prime Day
Die MediaMarkt WM Special Deals sind eine sinnvolle Ergänzung zum Amazon Prime Day 2026. Besonders spannend sind aktuell das Samsung Galaxy S26 Ultra, mehrere Airfryer und Optigrill-Angebote, Kaffeevollautomaten, Rowenta-Staubsauger sowie größere Haushaltsgeräte von Samsung, LG, Liebherr und Miele.
Wer ohnehin eine Anschaffung geplant hat, sollte die Angebote prüfen und mit den aktuellen Preisen bei Amazon, Saturn und anderen Händlern vergleichen.