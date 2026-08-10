GTA 5: Alle 7 goldenen Peyote-Pflanzen auf der Karte

Die sieben goldenen Peyote-Pflanzen gehören zu den aufwendigsten Easter Eggs in „GTA 5“. Sie verwandeln euch in Bigfoot und führen nach dem letzten Fund zu einer geheimen Jagd auf The Beast.

Anders als die 27 regulären Peyote-Pflanzen erscheinen die goldenen Varianten nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Unsere interaktive Karte zeigt euch alle sieben Fundorte und den jeweils zugehörigen Wochentag.

Goldene Peyote-Pflanzen: Das Wichtigste in Kürze

Es gibt sieben goldene Peyote-Pflanzen.

Für jeden Wochentag existiert ein eigener Fundort.

Ihr müsst sie von Sonntag bis Samstag in der richtigen Reihenfolge essen.

Die Pflanzen erscheinen nur zwischen 5:30 und 8:00 Uhr.

Das Wetter muss neblig sein. Auch Schnee erfüllt die Wetterbedingung.

Zuvor müsst ihr alle 27 regulären Peyote-Pflanzen gefunden haben.

Außerdem müsst ihr 100 Prozent Spielfortschritt erreichen und „Der Letzte“ abschließen.

Jede Pflanze verwandelt euch in Bigfoot.

Nach der siebten Pflanze könnt ihr die Jagd auf The Beast starten.

Welche Voraussetzungen müsst ihr erfüllen?

Bevor die erste goldene Pflanze erscheint, müsst ihr alle 27 regulären Peyote-Pflanzen eingesammelt haben. Zusätzlich benötigt ihr 100 Prozent Spielfortschritt und müsst anschließend die Fremden-und-Freaks-Mission „Der Letzte“ abschließen.

Ob ihr den vermeintlichen Bigfoot am Ende der Mission tötet oder verschont, spielt für die goldenen Pflanzen keine Rolle.

Am jeweiligen Fundort müssen zudem diese Bedingungen erfüllt sein:

richtiger Wochentag

zwischen 5:30 und 8:00 Uhr

nebliges Wetter oder Schnee

Die Suche findet ausschließlich im Story-Modus statt. Ihr könnt dafür Michael, Franklin oder Trevor verwenden.

Alle sieben Fundorte in der richtigen Reihenfolge

Die Pflanzen müssen beginnend mit Sonntag in dieser Reihenfolge gegessen werden:

Reihenfolge Wochentag 1 Sonntag 2 Montag 3 Dienstag 4 Mittwoch 5 Donnerstag 6 Freitag 7 Samstag

Ihr müsst die gesamte Aufgabe nicht innerhalb einer einzigen realen Woche abschließen. Wichtig ist lediglich, dass ihr die Pflanzen in der korrekten Reihenfolge von Sonntag bis Samstag verwendet.

Wie erzeugt ihr das richtige Wetter?

Auf natürlich auftretenden Nebel zu warten, kann die Suche stark verlängern. Ihr könnt deshalb den Wetter-Cheat verwenden und wiederholt durch die verschiedenen Wetterlagen wechseln.

Aktivierte Cheats deaktivieren Trophäen und Erfolge vorübergehend für die laufende Spielsitzung. Speichert daher vorher manuell ab und ladet den Spielstand anschließend neu, falls ihr weitere Auszeichnungen freischalten möchtet.

Damit ihr das enge Zeitfenster nicht verpasst, solltet ihr euch bereits vor 5:30 Uhr am jeweiligen Marker aufhalten.

So findet ihr die nächste Pflanze als Bigfoot

Nach dem Verzehr verwandelt ihr euch in Bigfoot. Mit der entsprechenden Aktionstaste könnt ihr einen Ruf ausstoßen. The Beast antwortet aus der Richtung, in der sich der nächste Fundort befindet.

Ihr müsst diesem Hinweis nicht zwingend ohne weitere Hilfe folgen. Mit unserer Karte könnt ihr den nächsten Marker direkt auswählen und am zugehörigen Wochentag aufsuchen.

Beendet die Verwandlung erst, nachdem die korrekte Pflanze registriert wurde. In der Nähe kann außerdem ein Tier oder eine Leiche erscheinen. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Reihenfolge bislang richtig eingehalten wurde.

So startet ihr die Jagd auf The Beast

Nachdem ihr am Samstag die siebte goldene Pflanze gegessen habt, beginnt der letzte Teil des Easter Eggs. Als Bigfoot folgt ihr den antwortenden Rufen von The Beast durch die Spielwelt.

Die Route ist lang und führt über zahlreiche unsichtbare Kontrollpunkte. Leichen, Tiere und auffällige Stellen dienen dabei als Zwischenstationen. Verliert ihr die Spur, solltet ihr erneut den Bigfoot-Ruf verwenden und auf die Richtung der Antwort achten.

Am Ende erreicht ihr den Flugzeugfriedhof und tretet gegen The Beast an. Besiegt ihr die Kreatur, könnt ihr sie anschließend über Bigfoot im Regisseur-Modus freischalten.

Gehören die goldenen Pflanzen zu den 27 normalen Peyotes?

Nein. Die sieben goldenen Peyote-Pflanzen sind zusätzliche Spezialfundorte und werden nicht zu den 27 regulären Pflanzen gezählt.

Insgesamt existieren im Story-Modus somit:

Die normalen Pflanzen dienen vor allem den verschiedenen Tierverwandlungen und der Freischaltung für den Regisseur-Modus. Die goldenen Pflanzen bilden dagegen eine zusammenhängende Bigfoot- und Beast-Aufgabe mit eigenen Voraussetzungen.