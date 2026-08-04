Game Freak wagt sich weit über Pokémon hinaus: Das Action-RPG „Beast of Reincarnation“ ist ab sofort für PS5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Im Xbox Game Pass ist das Abenteuer direkt zum Start enthalten.

Game Freak ist vor allem als Entwickler der „Pokémon“-Reihe bekannt. Mit „Beast of Reincarnation“ veröffentlicht das japanische Studio nun jedoch eine vollständig neue Marke, die sich spielerisch und atmosphärisch deutlich von den Taschenmonster-Abenteuern unterscheidet.

Das Action-RPG steht ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zur Verfügung. Auf dem PC wird es sowohl über Steam als auch den Microsoft Store angeboten. Abonnenten des Xbox Game Pass können ohne zusätzlichen Kauf einsteigen.

Passend zum heutigen Release veröffentlichten Game Freak und Publisher Fictions außerdem einen neuen Launch-Trailer. Dieser zeigt weitere Ausschnitte aus dem postapokalyptischen Japan sowie das ungewöhnliche Zusammenspiel der beiden Hauptfiguren Emma und Koo.

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Eine Frau und ihr Hund gegen den Weltuntergang

Im Zentrum der Geschichte steht Emma, eine von der Gesellschaft verstoßene junge Frau. Als sogenannte Blightborn trägt sie die geheimnisvolle Fäulnis in sich und hat sowohl ihre Erinnerungen als auch ihre Gefühle verloren.

An ihrer Seite befindet sich Koo, ein von der Fäulnis gezeichneter Hund. Gemeinsam reisen beide durch ein Japan, in dem sich die Natur ihre Umgebung auf unkontrollierbare Weise zurückholt. Mitten in kargen Ruinen und verwüsteten Landschaften wachsen plötzlich dichte Wälder aus dem Boden.

Auf ihrer Reise versuchen Emma und Koo nicht nur zu überleben. Sie wollen auch die Wahrheit über ihr Schicksal und die Ausbreitung der Fäulnis erfahren. Je stärker ihre Bindung wird, desto mächtiger werden die Fähigkeiten, die ihnen im Kampf zur Verfügung stehen.

Action und rundenbasierte Befehle kombiniert

Das Kampfsystem verbindet direkte Echtzeit-Action mit strategischen Rollenspielelementen. Emma setzt ihr Schwert ein, weicht gegnerischen Angriffen aus und kann Schläge im richtigen Moment parieren.

Koo wird hingegen über Befehle gesteuert. Für eine erfolgreiche Parade sammelt Emma Punkte, mit denen anschließend die Fähigkeiten ihres Begleiters aktiviert werden können. Beim Öffnen des entsprechenden Befehlsmenüs wird die laufende Action verlangsamt, sodass Spieler ihre nächste Aktion planen können.

Game Freak bezeichnet das Konzept selbst als „Ein-Mensch-ein-Hund-Action-RPG“. Damit soll sich das Spiel auch an Spieler richten, denen ausschließlich auf Reflexen basierende Action-Kampfsysteme normalerweise zu hektisch sind.

Hier ist Beast of Reincarnation erhältlich

„Beast of Reincarnation“ ist seit dem 4. August 2026 für folgende Plattformen verfügbar:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC über Steam

Windows-PC über den Microsoft Store

Xbox Cloud Gaming

Auf Xbox und Windows ist das Spiel vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten. Darüber hinaus unterstützt es Xbox Play Anywhere, sodass Spielstände und erworbene Fassungen zwischen Xbox Series X|S und Windows-PC verwendet werden können.

Eine Umsetzung für Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 wurde bislang nicht angekündigt. Das ist angesichts der engen Verbindung zwischen Game Freak und Nintendo durchaus bemerkenswert: „Beast of Reincarnation“ gehört zu den bislang ambitioniertesten Projekten des Studios außerhalb der „Pokémon“-Reihe.

Werdet ihr euch das neue Action-RPG von Game Freak ansehen oder bleibt das Studio für euch untrennbar mit Pokémon verbunden?