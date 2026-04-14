Game of Thrones Dragonfire angekündigt – Free-to-play-Strategie für Mobile

Westeros bekommt schon bald Nachschub auf dem Smartphone: Warner Bros. Games und HBO haben Game of Thrones: Dragonfire offiziell angekündigt. Die neue Umsetzung des Fantasy-Franchise erscheint als Free-to-play-Strategietitel für iOS und Android und setzt inhaltlich vor allem auf das House of the Dragon-Universum.

Die Ankündigung erfolgte am 7. April 2026, ein Update vom 13. April 2026 ordnet das Projekt zusätzlich in die bisherige Reihe der Game-of-Thrones-Spiele ein. Ein konkretes Release-Datum gibt es aktuell noch nicht, dafür sind bereits Vorregistrierungen möglich.

Strategie, Revierkampf und eigene Drachen

Worum geht es in Game of Thrones: Dragonfire? Laut Ankündigung soll Dragonfire eine moderne, zugängliche Social-Strategie-Erfahrung werden, in der taktische Kriegsführung, territoriale Expansion und Drachen eine zentrale Rolle spielen. Gespielt wird auf einem kachelbasierten System: Ihr errichtet eine eigene Festung, nutzt Ressourcen in der Umgebung und baut damit Basis und Truppen weiter aus.

Obwohl der große Game-of-Thrones-Schriftzug auf dem Cover steht, orientiert sich Dragonfire in erster Linie an House of the Dragon. Die Serie spielt rund 200 Jahre vor Staffel 1 von Game of Thrones, konkret 172 Jahre vor der Geburt von Daenerys Targaryen, und dreht sich um den Targaryen-Nachfolgekrieg, der als Tanz der Drachen bekannt ist.

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Welche Story steckt im Spiel? Dragonfire erzählt dabei keine reine Nacherzählung der Serie, sondern setzt auf eine neue Handlung: Ihr schlüpft in die Rolle eines valyrischen Nachfahren, dessen Aufgabe es ist, einen eigenen Drachenverbund auszubrüten und großzuziehen. Dabei trefft ihr bekannte Gesichter aus House of the Dragon, verbündet euch aber auch mit neuen, eigens für das Spiel geschaffenen Figuren und könnt Allianzen mit anderen echten Mitspielern schließen.

Studio, Einordnung und die Reihe der bisherigen Spiele

Wer entwickelt Game of Thrones: Dragonfire? Zuständig ist Warner Bros. Games Boston. Das Studio wurde ursprünglich 1994 unter dem Namen CyberSpace gegründet und firmierte später lange als Turbine Inc., bevor es im November 2018 zu WB Games Boston umbenannt wurde. Unter dem früheren Namen arbeitete das Team unter anderem an Asheron’s Call, Dungeons and Dragons Online, The Lord of the Rings Online und Infinite Crisis.

Passend zum neuen Projekt: Das bislang letzte veröffentlichte Spiel des Studios war Game of Thrones: Conquest, ebenfalls ein Free-to-play-Mobile-Strategiespiel im HBO-Fantasy-Universum.

Welche Game-of-Thrones-Spiele gab es bisher? Zur Einordnung hier die komplette Liste der bisherigen Titel inklusive Mobile-Apps, die im Zusammenhang mit der aktuellen Ankündigung genannt werden:

A Game of Thrones: Genesis (28. September 2011, PC, Amusement Cyanide)

Game of Thrones (15. Mai 2012, PC, PS3, Xbox 360, Cyanide)

360, Cyanide) Game of Thrones Ascent (21. Februar 2013, iOS, Android, Facebook, Disruptor Beam)

Game of Thrones (Veröffentlichung in Episoden von Dezember 2014 bis November 2015, PC, Konsolen und Mobile, Telltale Games)

Game of Thrones: Conquest (19. Oktober 2017, iOS und Android, Turbine)

Reigns: Game of Thrones (18. Oktober 2018, PC, Konsolen und Mobile, Nerial)

Game of Thrones: Winter is Coming (26. März 2019, PC, Mobile und Webbrowser, Yoozoo Games)

Game of Thrones: Slot Casino (30. Mai 2019, Mobile und Webbrowser, Zynga)

Game of Thrones: Beyond The Wall (26. März 2020 für iOS, 3. April 2020 für Android, GAEA)

Game of Thrones: Tale of Crows (7. August 2020, Apple-Geräte, That Silly Studio)

A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition (6. Oktober 2020 für PC, 7. April 2021 für Mobile, Dire Wolf Digital)

Game of Thrones: Legends (25. Juli 2024, Mobile und Webbrowser, Zynga)

Game of Thrones: Kingsroad (26. März 2025, PC und Mobile, Netmarble)

Game of Thrones: War for Westeros (geplant für 2026, PC, PlaySide Studios)

Vorregistrierung und Belohnungen zum Start

Wie könnt ihr euch für Dragonfire vorregistrieren? Eine Vorregistrierung ist über den App Store, Google Play sowie über die offizielle Website des Spiels möglich. Wer sich vorab registriert, soll über Neuigkeiten zur Entwicklung informiert werden, inklusive der späteren Bekanntgabe des Release-Termins.

Welche Vorab-Boni sind bestätigt? Zum Start der Aktion erhalten alle Vorregistrierten 100 Gold. Zusätzlich sind Meilenstein-Belohnungen geplant, die sich nach der Gesamtzahl der Registrierungen richten:

Bei 1 Million Vorregistrierungen: sechs neue Banner Maker Sigils

Bei 2 Millionen Vorregistrierungen: 1.000 Runic Fragments

Bei 5 Millionen Vorregistrierungen: zwei neue Avatare

Bei 10 Millionen Vorregistrierungen: ein neuer Dawnseeker-Drache

Wie steht ihr zu einem Free-to-play-Strategie-Game im House-of-the-Dragon-Setting und reizt euch die Idee, einen eigenen Drachenverbund aufzubauen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.