Game of Thrones inspiriert neuen Erzählstil im DC Universe: Das steckt dahinter

James Gunn, einer der kreativen Köpfe hinter DC Studios, hat kürzlich enthüllt, dass die beliebte Serie Game of Thrones eine unerwartete Inspirationsquelle für das neue DC Universe (DCU) war. Unter der Leitung von Gunn und Peter Safran verfolgt DC Studios eine neue Strategie, die sich von anderen Film-Universen abhebt. Anstatt das Publikum mit einer überwältigenden Anzahl an Erzählsträngen auf verschiedenen Plattformen zu belasten, setzt das DCU auf eigenständige Geschichten. Diese sind so gestaltet, dass sie als abgeschlossene Erlebnisse funktionieren, gleichzeitig aber in einer tief miteinander verbundenen Welt existieren, die sich an politische und narrative Veränderungen anpasst.

Wie beeinflusst Game of Thrones das DCU?

Was macht das Game of Thrones-Modell so inspirierend? Gunns Vision für das DCU spiegelt die Erzählweise von Game of Thrones wider, in der eigenständige Geschichten innerhalb eines größeren Universums erzählt werden. Ein herausragendes Beispiel ist die Prequel-Serie House of the Dragon, die eine in sich geschlossene Geschichte erzählt und es neuen Zuschauern ermöglicht, die Welt von Westeros ohne Vorwissen zu erkunden. Diese Methode plant HBO auch bei weiteren Spin-offs wie A Knight of the Seven Kingdoms und der kommenden Piraten-Saga 10,000 Ships anzuwenden.

Gunn sieht in dieser Art des Geschichtenerzählens das Potenzial, dass Ereignisse einer Geschichte Auswirkungen auf andere haben, während jede Erzählung dennoch unabhängig bleibt. Dies ermöglicht den Fans, frei zu entscheiden, welche Teile des riesigen Universums sie entdecken möchten.

Erfolgreicher Start des neuen DCU

Wie wird das neue DCU bisher angenommen? Die ersten Veröffentlichungen des neuen DCU haben die Vision von Gunn und Safran eindrucksvoll bestätigt. Die animierte Serie Creature Commandos startete mit einer beeindruckenden Kritikerbewertung von 95% auf Rotten Tomatoes. Der Erfolg setzte sich mit dem Kinoblockbuster Superman fort, der mit einer 83% Certified Fresh Bewertung als Anker der Franchise dient, und der zweiten Staffel von Peacemaker, die nahezu perfekte 97% erreichte.

Diese Erfolge zeigen, dass das Modell in der Lage ist, eine hohe Qualität zu erhalten, während es eine einheitliche Geschichte über Animation, Film und Live-Action-Fernsehen hinweg erzählt. Figuren wie Rick Flag Sr. und Guy Gardner sind bereits als verbindende Elemente in mehreren Projekten zu sehen.

Vielfalt im kommenden DCU

Welche neuen Geschichten erwarten uns im DCU? Die erfolgreiche Einführung des DCU ebnet den Weg für eine vielfältige Zukunft, die unterschiedliche Tonalitäten und Genres vereint. So plant das Studio, eine härtere Version des klassischen Helden in Supergirl vorzustellen, während The Brave and the Bold Batmans Beziehung zu seinem Sohn Damian Wayne beleuchtet. Darüber hinaus expandiert das Universum mit einem R-rated Horrorfilm über den Bösewicht Clayface und einem kosmischen Detektivdrama in der Serie Lanterns.

Diese Vielfalt stellt sicher, dass das DCU eine Sammlung einzigartiger Erlebnisse bleibt, die verschiedenen Fans unterschiedliche Einstiegspunkte bietet. Die zweite Staffel von Peacemaker wird am 21. August 2025 auf HBO Max Premiere feiern.

Welche eigenständigen Geschichten im DCU interessieren dich am meisten? Teile es uns in den Kommentaren mit!