12 Serien, die Game of Thrones nicht schlagen konnten – Gründe und Ausblick

Die Welt der Fantasy-Serien hat in den letzten Jahren viele Versuche erlebt, den Erfolg von Game of Thrones zu erreichen. Die HBO-Serie, die 2011 startete und 2019 endete, setzte neue Maßstäbe mit ihrer epischen Erzählweise, komplexen Figuren und politischen Intrigen. Doch trotz des umstrittenen Endes bleibt ihr Einfluss unbestritten. Zahlreiche Serien haben versucht, in die Fußstapfen von Game of Thrones zu treten, doch bislang konnte keine den gleichen kulturellen Fußabdruck hinterlassen. Hier sind zwölf Serien, die den Versuch wagten, jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht das Erbe von Game of Thrones antraten.

House of the Dragon

Warum konnte House of the Dragon nicht überzeugen? House of the Dragon, ein Prequel zu Game of Thrones, erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen. Die Serie, die 2022 Premiere feierte, wurde mit enormen Erwartungen konfrontiert. Trotz ihrer hohen Produktionsqualität und visuellen Pracht konnte sie jedoch nicht den kulturellen Durchbruch erzielen, den ihr Vorgänger erlebte. Kritikpunkte waren unter anderem das Tempo und die Erzählstruktur, die zu stark an den Erwartungen der Fans ausgerichtet schienen.

Die Serie erhielt jedoch positive Kritiken für ihre Charakterentwicklung und visuelle Effekte. Mit der zweiten Staffel, die 2024 startete, bleibt abzuwarten, ob sie sich weiterentwickeln kann, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

The Witcher

Was ist der Grund für den Erfolg und das Scheitern von The Witcher? The Witcher, basierend auf den Büchern von Andrzej Sapkowski, startete vielversprechend mit Henry Cavill als Geralt von Riva. Die Serie bot eine Mischung aus Fantasy, Monstern und ambivalenten Charakteren. Doch die Versuche, die politische Komplexität zu erhöhen, führten zu einer weniger kohärenten Handlung, was nicht alle Fans begeisterte.

Die Serie bleibt zwar populär, insbesondere unter den Kennern der Bücher, doch fehlte ihr die dunkle, intrigante Tiefe, die Game of Thrones auszeichnete. Mit dem Wechsel des Hauptdarstellers in der vierten Staffel bleibt abzuwarten, wie sich die Serie weiterentwickelt.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Warum war die Rezeption von The Rings of Power geteilt? Amazon investierte Milliarden in die Erweiterung von J.R.R. Tolkiens Universum mit The Rings of Power. Die Serie, die Tausende Jahre vor den bekannten Büchern spielt, wollte epische Ausmaße erreichen. Trotz der beeindruckenden visuellen Effekte fiel die Serie jedoch bei vielen Fans durch, da kreative Freiheiten und langsame Erzählweise kritisiert wurden.

Obwohl die Serie die meistgesehene Produktion von Prime Video wurde, konnte sie nicht den kulturellen Einfluss von Game of Thrones erreichen. Die zweite Staffel, die 2024 veröffentlicht wurde, erhielt eine ähnliche kritische Reaktion.

Shadow & Bone

Was machte Shadow & Bone anders? Shadow & Bone, basierend auf den Büchern von Leigh Bardugo, bot eine zugänglichere Fantasy-Welt mit magischen Kräften und einer romantischen Erzählung. Die Serie entschied sich bewusst gegen die komplexe politische Erzählweise von Game of Thrones, was sie bei jüngeren Zuschauern beliebt machte.

Allerdings konnten die einfacheren Erzählstrukturen und der leichtere Ton die Erwartungen vieler Kritiker nicht erfüllen, die eine anspruchsvollere Erzählweise erwarteten. Die Serie wurde nach zwei Staffeln 2023 abgesetzt.

The Last Kingdom

Wie hebt sich The Last Kingdom ab? The Last Kingdom, eine historische Drama-Serie, unterscheidet sich durch ihren Fokus auf historische Ereignisse und persönliche Dilemmata. Die Serie erzählt die Geschichte von Uhtred, einem Sachsen, der von Wikingern aufgezogen wurde und um seine Identität kämpft.

Während die Serie mit ihrer geradlinigen Erzählweise und Charakterentwicklung überzeugte, fehlte ihr die moralische Zweideutigkeit und narrative Komplexität, um als Nachfolger von Game of Thrones wahrgenommen zu werden. Die Serie endete nach fünf Staffeln 2022.

His Dark Materials

Warum ist His Dark Materials so speziell? Basierend auf der Trilogie von Philip Pullman, folgt His Dark Materials der Reise der jungen Lyra durch parallele Welten. Die Serie, bekannt für ihre philosophischen Themen und fantastischen Elemente wie Daemonen, richtet sich eher an ein junges Publikum.

Obwohl die Serie für ihre visuellen Effekte und Treue zur Vorlage gelobt wurde, war ihr Ansatz zu nischenhaft, um ein breites Publikum anzusprechen. Die Serie endete nach drei Staffeln 2022.

The Wheel of Time

Was hat The Wheel of Time falsch gemacht? Die ambitionierte Adaption von Robert Jordans Buchsaga The Wheel of Time begann vielversprechend, hatte jedoch mit Tempo- und Drehbuchproblemen zu kämpfen. Die Serie, die sich um die Suche nach dem wiedergeborenen Drachen dreht, wurde nach drei Staffeln 2025 eingestellt.

Der Mangel an emotionalem Engagement und die Unfähigkeit, über die Buchfans hinaus ein breiteres Publikum zu erreichen, führten zu ihrem Scheitern als potenzieller Nachfolger von Game of Thrones.

Britannia

Warum konnte Britannia nicht überzeugen? Britannia, das die römische Invasion Britanniens mit druidischer Magie verbindet, bot eine interessante Prämisse. Doch inkonsistentes Schreiben und unzureichend entwickelte Charaktere beeinflussten das Engagement der Zuschauer. Die Serie endete nach drei Staffeln 2023.

Obwohl die Serie einige Qualitäten und eine loyale Fangemeinde hatte, fehlte ihr die Breite und Vielseitigkeit, um ein globales Publikum zu erreichen.

See

Wie hebt sich See von anderen Serien ab? See spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Menschheit ihr Augenlicht verloren hat. Die Serie, mit Jason Momoa in der Hauptrolle, bietet brutale Actionszenen und eine kreative Prämisse, die jedoch nicht die narrative Komplexität von Game of Thrones erreicht.

Der lineare, heldenhafte Fokus der Serie stellte eine Barriere dar, um ein breites Publikum zu gewinnen. Sie endete nach drei Staffeln 2022.

The Shannara Chronicles

Warum wurde The Shannara Chronicles abgesetzt? The Shannara Chronicles, basierend auf Terry Brooks‘ Büchern, bot eine leichtere Fantasy-Erzählung mit einer jugendlichen Tonalität. Die Serie erreichte nicht die Tiefe und Schockmomente von Game of Thrones und wurde nach zwei Staffeln 2018 eingestellt.

Die Serie hatte zwar das Potenzial zu wachsen, doch fehlte ihr die Komplexität und Härte, die ein vergleichbarer Erfolg erfordert hätte.

Emerald City

Was ging bei Emerald City schief? Emerald City, basierend auf den Oz-Büchern, versuchte eine düstere, erwachsene Version der klassischen Geschichte zu erzählen. Trotz eines vielversprechenden Konzepts scheiterte die Serie an einem verwirrenden Drehbuch und uncharismatischen Charakteren. Sie wurde nach einer Staffel 2017 abgesetzt.

Die Serie konnte ihre vielversprechende Idee nicht umsetzen und wurde mehr als gescheitertes Experiment wahrgenommen.

The Bastard Executioner

Warum scheiterte The Bastard Executioner? Diese mittelalterliche Dramaserie von Kurt Sutter, bekannt durch Sons of Anarchy, bot Gewalt und Intrigen, konnte jedoch nicht das gleiche Maß an komplexer Erzählweise erreichen wie Game of Thrones. Die Serie wurde nach einer Staffel 2015 eingestellt.

Ohne starke Erzählungen und überzeugende Charaktere reichte Gewalt allein nicht aus, um den Erfolg zu sichern.

