Game of Thrones Dragonfire angekündigt – Free-to-play-Strategie fürs Handy

Warner Bros. Games und HBO haben am 7. April 2026 offiziell ein neues Game of Thrones-Spiel angekündigt. Der Titel heißt Game of Thrones: Dragonfire und setzt auf ein Free-to-play-Modell für iOS und Android.

Auch wenn der Name nach der Hauptserie klingt, orientiert sich Dragonfire inhaltlich vor allem an House of the Dragon. Damit geht es zeitlich deutlich vor die Ereignisse von Staffel 1, mitten hinein in die Epoche der Targaryens und den Konflikt, der als Tanz der Drachen bekannt ist.

So spielt sich Dragonfire auf dem Handy

Welche Art Spiel ist Game of Thrones: Dragonfire? Warner Bros. Games beschreibt Dragonfire als moderne, zugängliche Social-Strategy-Erfahrung, bei der taktische Schlachten, Gebietskontrolle und die Macht von Drachen im Mittelpunkt stehen.

Gespielt wird auf einem kachelbasierten System: Ihr errichtet eine eigene Festung, nutzt Ressourcen in der Umgebung und verbessert damit nach und nach eure Basis sowie eure Truppen. Das klingt nach klassischem Mobile-Strategiebaukasten, soll aber durch die Drachen-Komponente und das Setting einen klaren Game of Thrones-Dreh bekommen.

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In der neuen Story übernehmt ihr die Rolle eines valyrischen Nachfahren, der ein eigenes Drachennest aufbaut. Dazu gehören das Ausbrüten und Aufziehen mehrerer Drachen, während ihr parallel politische und militärische Entscheidungen trefft.

Story, Figuren und Allianzen im House of the Dragon-Setting

Wie stark ist die Verbindung zu House of the Dragon? Dragonfire ist deutlich von den Ereignissen und dem Ton der Prequel-Serie inspiriert, setzt aber nicht einfach eine 1:1-Nacherzählung um. Stattdessen verspricht das Spiel eine neue Handlung, die im gleichen geschichtlichen Umfeld verankert ist.

Dabei sollt ihr sowohl bekannten Gesichtern aus House of the Dragon begegnen als auch brandneuen Charakteren. Ein zentraler Pfeiler ist der soziale Aspekt: Ihr könnt euch mit anderen echten Nutzern zusammenschließen, Allianzen bilden und gemeinsam um Einfluss in den Sieben Königslanden ringen.

Die Mischung aus Originalfiguren, bekannten Persönlichkeiten und Bündnissen mit anderen Leuten zielt klar darauf ab, die großen Machtspiele der Vorlage spielerisch nachzubilden, nur eben im Mobile-Format und mit kontinuierlichem Fortschritt.

Entwicklerstudio, Vorregistrierung und Bonus-Belohnungen

Wer entwickelt Game of Thrones: Dragonfire? Hinter dem Projekt steht Warner Bros. Games Boston. Das Studio existiert schon seit 1994 und war früher unter anderem als Turbine bekannt. Der letzte Release im Game of Thrones-Universum aus diesem Haus war Game of Thrones: Conquest, ebenfalls ein Free-to-play-Strategiespiel für Mobilgeräte.

Einen festen Release-Termin gibt es noch nicht, aber die Vorregistrierung ist bereits möglich, unter anderem über App Store, Google Play und die offizielle Website. Wer sich vorab anmeldet, wird über neue Infos und den Starttermin auf dem Laufenden gehalten und bekommt zusätzlich Ingame-Boni.

Meilenstein Belohnung Vorregistrierung (sofort) 100 Gold 1.000.000 Vorregistrierungen Sechs neue Banner Maker Sigils 2.000.000 Vorregistrierungen 1.000 Runic Fragments 5.000.000 Vorregistrierungen Zwei neue Avatare 10.000.000 Vorregistrierungen Neuer Dawnseeker-Drache

Wie klingt Game of Thrones: Dragonfire für euch: genau das richtige Mobile-Strategieprojekt fürs Seven-Kingdoms-Setting oder eher ein Titel, den ihr nur wegen der Drachen antestet? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.