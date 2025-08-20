Game of Thrones-Stars in The Dreadful – Unglaubliche Kuss-Szene enthüllt

Kit Harington und Sophie Turner, bekannt aus der epischen Fantasy-Serie Game of Thrones, stehen erneut gemeinsam vor der Kamera für den kommenden Film The Dreadful. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, jedoch steht ein Veröffentlichungsdatum noch aus. In einem kürzlichen Interview beschrieb Turner eine der Herausforderungen des Films: eine Kuss-Szene mit ihrem ehemaligen Serienbruder Harington. Turner erklärte, dass die Szene sie beide „wirklich zum Würgen“ brachte.

Was ist The Dreadful?

Was erwartet dich in The Dreadful? The Dreadful ist ein britischer Gothic-Horrorfilm, der im England des 15. Jahrhunderts während der Rosenkriege spielt. Die Geschichte dreht sich um Anne, gespielt von Sophie Turner, und ihre Schwiegermutter Morwen, dargestellt von Marcia Gay Harden. Sie leben am Rande der Gesellschaft, als eine Figur aus ihrer Vergangenheit, verkörpert von Kit Harington, wieder in ihr Leben tritt.

Turner, die auch als Produzentin des Films fungiert, hatte Harington für die Rolle vorgeschlagen. Die Besetzung umfasst auch Laurence O’Fuarain und Jonathan Howard. Die Dreharbeiten fanden in Cornwall statt, und der Film befindet sich derzeit in der Postproduktion.

Die Herausforderung des Wiedersehens

Wie gehen Turner und Harington mit ihrer Vergangenheit als Geschwister um? Die beiden Schauspieler, die in Game of Thrones als Geschwister auftraten, fanden es herausfordernd, eine neue Dynamik zu entwickeln. Ihre gemeinsame Geschichte und die enge Bindung, die sie während der Serie entwickelten, machten den Übergang zu neuen Rollen interessant und auch etwas bizarr.

Turner erzählte, dass Harington auf ihr Angebot, in dem Film mitzuspielen, mit den Worten antwortete: „Das wird wirklich seltsam, Soph.“ Die beiden Schauspieler scheinen die offensichtlichen Witze über ihre frühere Rollenbeziehung zu nutzen, um dem Publikum voraus zu sein.

Turners aktuelles Projekt: Trust

Was ist Trust und wann erscheint es? Während die Veröffentlichung von The Dreadful noch aussteht, ist Sophie Turner derzeit mit der Promotion ihres neuen Films Trust beschäftigt. Dieser Thriller wird am Freitag, den 22. August 2025, in die Kinos kommen. Turner spielt darin eine junge Schauspielerin, die sich während eines öffentlichen Skandals in eine abgelegene Hütte zurückzieht, nur um dort neuen Gefahren zu begegnen.

Die Dreharbeiten zu Trust waren für Turner herausfordernd, da sie in realistischen, intensiven Umgebungen mit echten Ratten und Kakerlaken drehte. Diese Erfahrungen lassen die unangenehme Kuss-Szene mit Harington in einem besonders scharfen Licht erscheinen.

Einblick in die Karriere von Kit Harington

Welche Projekte haben Harington seit Game of Thrones beschäftigt? Kit Harington hat seit seinem Durchbruch als Jon Snow in Game of Thrones an einer Vielzahl von Projekten gearbeitet. Er spielte in West-End-Produktionen, wie dem Revival von William Shakespeares Henry V, und war in Filmprojekten wie Pompeii und Eternals zu sehen. Harington hat sich kontinuierlich bemüht, sich von seiner ikonischen Rolle zu lösen und seine Karriere mit vielseitigen Rollen weiterzuentwickeln.

Die Fans von Game of Thrones sind gespannt, wie sich die Dynamik zwischen Turner und Harington in The Dreadful entwickeln wird. Auch wenn die Veröffentlichung des Films noch auf sich warten lässt, bietet das Wiedersehen der beiden Schauspieler genug Gesprächsstoff.

Was denkst du über die Rückkehr von Kit Harington und Sophie Turner auf die Leinwand? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!