Fan-Frage schockt George R.R. Martin – Ende von Game of Thrones-Serie in Gefahr?

Auf der World Science Fiction Convention in Seattle kam es kürzlich zu einem kontroversen Vorfall. Ein Fan unterbrach ein Panel, auf dem George R.R. Martin anwesend war, mit einer unhöflichen Frage. Der Fan fragte Martin unverblümt, wie er sich fühlen würde, wenn jemand anderes seine Buchreihe Das Lied von Eis und Feuer zu Ende schreiben würde, da Martin „nicht mehr lange da sein“ werde. Martin reagierte nicht auf die Frage und verließ die Bühne für sein nächstes Engagement.

Martin ist seit Jahren stark im Verzug mit dem Abschluss seiner Buchreihe, die als Grundlage für die erfolgreiche HBO-Serie Game of Thrones diente. Der letzte Band wurde 2011 veröffentlicht, und seither kämpft Martin mit einer Schreibblockade. Dennoch hat er beständig betont, dass er die Geschichte in zwei weiteren Büchern abschließen möchte.

Wie reagiert die Community auf die Frage?

Warum löste die Frage Empörung aus? Die Frage des Fans führte zu einem Aufschrei in der Community, sowohl bei Unterstützern als auch bei Kritikern von Martin. Viele hielten die Frage für unangebracht und respektlos, insbesondere in einem öffentlichen Rahmen wie diesem. Auf Plattformen wie Reddit diskutierten Fans darüber und erklärten, dass sie solche Bemerkungen zwar online machen würden, jedoch niemals direkt zu Martin.

Martin hat in der Vergangenheit bereits auf ähnliche Kommentare reagiert, jedoch meist in Form von Blogbeiträgen. Die aktuelle Situation bei der WorldCon war jedoch eine direkte Konfrontation, die das Panel abrupt beendete und online für Aufsehen sorgte.

Wird Martin die Serie selbst beenden?

Hat Martin einen Plan für den Abschluss der Serie? Martin hat klargestellt, dass er nicht möchte, dass jemand anderes seine Serie beendet, selbst wenn er dazu nicht mehr in der Lage sein sollte. Dies unterscheidet sich von der Situation seines Freundes Robert Jordan, dessen Serie Das Rad der Zeit von Brandon Sanderson nach dessen Tod vervollständigt wurde. Sanderson war ebenfalls auf dem Panel und bestätigte, dass er das Angebot ablehnen würde, Martins Serie zu beenden, da sein Stil zu unterschiedlich sei.

Martin hat angedeutet, dass er mit dem nächsten Buch, Die Winde des Winters, bereits zu 75 % fertig ist. Er hat jedoch auch überlegt, vor dem letzten Band A Dream of Spring noch andere Projekte zu verfolgen, wie ein weiteres Dunk & Egg Novelle oder eine Fortsetzung seines Targaryen-Geschichtsbuchs Feuer & Blut.

Wie geht es weiter mit George R.R. Martin?

Welche Pläne hat Martin für die Zukunft? Trotz der Kontroversen scheint Martin von dem Vorfall bei der WorldCon nicht entmutigt zu sein. Teilnehmer der Convention berichteten, dass er bei einem anschließenden Buchsignierevent gut gelaunt war. Seine Fans können weiterhin auf neue Veröffentlichungen hoffen, auch wenn es keine festen Termine für die nächsten Bücher gibt.

Die Diskussion über Martins Werk und seine Zukunft bleibt ein heißes Thema in der Fan-Community. Viele warten gespannt auf die nächsten Schritte des Autors und die Fortsetzung seiner epischen Geschichte.

