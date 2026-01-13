One Piece Staffel 2: Neuer Netflix-Teaser holt Baroque-Firma an Bord und stellt Miss All-Sunday erstmals vor

Netflix hat einen frischen Teaser zur zweiten Staffel der Live-Action-Serie One Piece: Into the Grand Line veröffentlicht. Das kurze Video macht direkt klar: Nach East Blue wird’s deutlich gefährlicher – denn die Attentäter-Organisation Baroque-Firma rückt in den Mittelpunkt und bekommt gleich mehrere Gesichter spendiert. Der Starttermin steht ebenfalls fest: 10. März 2026.

Baroque-Firma: Der neue Gegenspieler-Block der Strohhüte

Im Teaser geraten Ruffy und Crew erstmals sichtbar ins Visier von Baroque-Firma, einer kriminellen Vereinigung, die mit verdeckten Identitäten, Codenamen und Agenten arbeitet. Netflix positioniert die Gruppe als zentrale Bedrohung der kommenden Folgen und liefert einen Vorgeschmack auf das, was die Strohhüte in der Grand Line erwartet: mehr Hinterhalte, mehr Intrigen, mehr „High Stakes“.

Miss All-Sunday (Lera Abova) feiert ihren Einstand – inklusive klarer Ansage an Ruffy

Der auffälligste Neuzugang im Teaser ist Miss All-Sunday, gespielt von Lera Abova. Sie bekommt mehrere Momente im Trailer und wirkt direkt wie jemand, der nicht nur „der nächste Boss“ sein will, sondern die Crew psychologisch treffen möchte. In einer Szene warnt sie Ruffy sinngemäß: Er halte sich vielleicht für unaufhaltbar, aber seine Freunde sind eben nicht aus Gummi.

Wichtig für Fans der Vorlage: Netflix nutzt im Teaser die Bezeichnung Miss All-Sunday (nicht „Bloody Sunday“), und deutet damit klar an, welche Figur hier eingeführt wird, ohne schon zu viel vorwegzunehmen.

Diese Baroque-Firma-Agenten sind im Teaser bereits zu sehen

Neben Miss All-Sunday zeigt Netflix mehrere weitere Mitglieder der Organisation und bestätigt damit praktisch den „Bösewicht-Kader“ für Staffel 2:

Miss Wednesday – Charithra Chandran

– Charithra Chandran Mr. 3 – David Dastmalchian

– David Dastmalchian Mr. 5 – Camrus Johnson

– Camrus Johnson Miss Valentine – Jazzara Jaslyn

– Jazzara Jaslyn Mr. 9 – Daniel Lasker

– Daniel Lasker Miss Goldenweek – Sophia Anne Caruso

Gerade die Mischung ist spannend: Hier stehen nicht nur klassische „Muskel-Gegner“, sondern sehr unterschiedliche Typen mit eigenen Tricks, wodurch die Konflikte voraussichtlich abwechslungsreicher ausfallen als in Staffel 1.

Chopper wird CGI – mit Voice & Facial Capture von Mikaela Hoover

Parallel zum Baroque-Firma-Fokus erinnert Netflix im Umfeld des Teasers auch an den wohl beliebtesten Neuzugang auf Seiten der Guten: Tony Tony Chopper. Das Rentier wird in der Live-Action-Serie komplett per CGI umgesetzt. Mikaela Hoover übernimmt dabei nicht nur die Stimme, sondern auch das Facial Capture (also die Mimik als Performance-Basis).

Hoover beschreibt Chopper als Figur, die ständig zwischen „cooler Distanz“ und riesigem Herz hin- und hergerissen ist und genau dieses Spannungsfeld wolle sie spielen. Auch Serienschöpfer Eiichiro Oda lobte die Umsetzung öffentlich: Von Fell/Form über Ausdruck und Stimme bis hin zu Licht- und „Gravity“-Simulation habe ein Top-Team Chopper zum Leben erweckt.

Wie viele Folgen kommen und welche Story-Arcs sind wahrscheinlich?

Netflix selbst nennt im aktuellen Teaser-Text vor allem den Kurs: Grand Line. Welche Stationen in Staffel 2 konkret abgedeckt werden, hat Netflix in älteren offiziellen Updates schon angeteasert (u. a. neue Schauplätze der Reise).

Bei der Episodenanzahl wird es etwas „industrie-typisch“: Mehrere Branchen- und Listing-Berichte gehen davon aus, dass Staffel 2, wie Staffel 1, wieder 8 Episoden umfasst, basierend auf Produktions-/Datenbankhinweisen, nicht auf einer harten Netflix-Pressemitteilung.

Staffel 3 ist schon in Arbeit

Zusätzlicher Rückenwind für Fans: Netflix hat bereits bestätigt, dass Staffel 3 in Produktion ist, die Dreharbeiten laufen in Südafrika.

Damit wirkt es so, als wolle Netflix die Live-Action-Adaption deutlich planbarer und zügiger weiterführen, statt nach jeder Staffel wieder jahrelang „auf Sicht“ zu fahren.