Pokémon GO im März 2026 – So klappt das Gratis-Mewtu per Event-Forschung

Im März 2026 gibt es in Pokémon GO ein besonderes Extra für alle, die sich ein legendäres Powerhouse ins Team holen wollen: Über ein zeitlich begrenztes Event soll ein kostenloses Mewtu verfügbar sein. Für viele ist das eine der seltenen Gelegenheiten, den Psycho-Boss ohne Premium-Tickets oder komplizierte Umwege zu bekommen, vor allem, wenn man legendäre Raids nicht regelmäßig in größeren Gruppen laufen kann.

Gerade Mewtu bleibt in Pokémon GO ein Dauerbrenner: stark, vielseitig und in vielen Angriffssets relevant, egal ob ihr PvE-Raids optimiert oder in der GO-Kampfliga nach Meta-Optionen sucht. Entsprechend hoch dürfte der Andrang auf das März-Event ausfallen.

So funktioniert das Gratis-Mewtu-Event im März

Wie bekommt ihr Mewtu kostenlos? Im Kern läuft das März-Event darauf hinaus, dass ihr Mewtu über eine eventgebundene Aufgabe freischaltet, die während des Aktionszeitraums verfügbar ist. Entscheidend ist, dass ihr euch im Eventfenster einloggt und die dazugehörigen Schritte aktiv anstoßt, denn solche Belohnungen sind in der Regel an die Annahme der Spezialforschung oder zeitlich befristete Forschung gekoppelt.

Wenn Niantic ein Pokémon wie Mewtu als Gratis-Belohnung platziert, steckt dahinter meist eine Kombination aus klaren, gut machbaren Zielen, die auch Solo-Spieler schaffen. Typisch sind Aufgaben rund ums Fangen, Drehen von PokéStops, Bestreiten von Kämpfen oder das Abschließen einer kleinen Kette an Forschungsseiten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Damit ihr nichts verpasst, lohnt sich im März besonders ein Blick auf diese Punkte, sobald das Event live ist:

Event-Tab prüfen und die Forschung direkt annehmen, damit der Fortschritt zählt.

Auf Zeitlimits achten, falls es sich um befristete Forschung handelt.

Belohnungsbegegnung erst starten, wenn ihr stabilen Empfang habt, um Abbrüche zu vermeiden.

Genug Pokébälle und Beeren bereithalten, damit das Mewtu nicht durch Ressourcenmangel scheitert.

Warum Mewtu im März besonders spannend ist

Warum lohnt sich Mewtu in Pokémon GO? Mewtu gehört seit Jahren zu den stärksten Angreifern im Spiel und ist gerade als Psycho-Angreifer extrem gefragt. Je nach Attackenset kann es zudem in mehreren Rollen funktionieren, was es für viele Accounts zu einem der wertvollsten legendären Pokémon macht.

Wenn ihr Mewtu noch nicht im Pokédex habt, ist der Gratis-Run ohnehin ein No-Brainer. Aber auch für alle, die bereits eins besitzen, kann ein weiteres Exemplar Sinn ergeben, etwa für bessere IV-Werte, als Tauschoption oder für ein zweites Build mit anderem Moveset.

Praktisch ist das Event außerdem für alle, die nicht regelmäßig in Raid-Gruppen unterwegs sind: Legendäre Pokémon hängen sonst oft daran, dass man zu bestimmten Zeiten genug Leute zusammenbekommt. Eine direkte Belohnungsbegegnung nimmt diesen Druck raus und sorgt dafür, dass wirklich jeder eine Chance hat.

Tipps für die Begegnung und das Maximum aus dem Fang herausholen

Wie erhöht ihr die Fangchance bei Mewtu? Auch wenn es ein kostenloses Mewtu ist, kann die Begegnung je nach Ausgestaltung anspruchsvoll sein. Ihr solltet deshalb mit maximaler Vorbereitung in die Fangphase gehen und nicht auf den letzten Ball hoffen.

Diese Dinge helfen euch erfahrungsgemäß am meisten:

Goldene Himmihbeeren oder zumindest Himmihbeeren nutzen, um die Fangchance spürbar zu erhöhen.

Curveballs üben und konsequent werfen, weil der Bonus über viele Würfe hinweg den Unterschied macht.

Auf hervorragende Würfe spielen, aber lieber sichere große Würfe nehmen, wenn ihr euch unsicher seid.

Genug Platz im Pokémon-Lager schaffen, damit ihr nicht ausgerechnet bei der Belohnung ausgebremst werdet.

Falls ihr ein starkes Exemplar bekommt, direkt die Ressourcen planen, also Sternenstaub und Bonbons für Power-Ups.

Falls das Event zusätzliche Boni mitbringt, etwa mehr Sternenstaub, mehr Erfahrungspunkte oder erhöhte Spawns, lohnt es sich, den Tag rund um das Mewtu-Fenster als kleine Farming-Session zu nutzen.

Wie wichtig ist Mewtu für euer Team und freut ihr euch über die Chance auf ein kostenloses Exemplar im März 2026? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.