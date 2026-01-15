Ryan Hurst wird Kratos in God of War-Serie – Drehstart März 2026

Die kommende TV-Serie God of War von Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television nimmt weiter Gestalt an. Am 14. Januar 2026 wurde offiziell bestätigt, dass Ryan Hurst die Rolle des Kratos übernehmen wird. Der US-amerikanische Schauspieler, bekannt aus Serien wie Sons of Anarchy und dem Film Remember the Titans, ist dem God of War-Franchise kein Unbekannter: In God of War Ragnarök (2022) lieh er dem Donnergott Thor seine Stimme.

Hurst überzeugte viele Fans mit seiner Darstellung und wurde 2023 sogar für einen BAFTA-Award nominiert – der Preis ging jedoch an Laya DeLeon Hayes für ihre Rolle als Angrboda im selben Spiel.

Die Hintergrundgeschichte der Serienproduktion

Wie kam es zur Besetzung von Hurst als Kratos? Die God of War-Serie wurde ursprünglich 2022 angekündigt, musste jedoch 2024 nach dem Weggang mehrerer Schlüsselpersonen neu gestartet werden. Mit dem Einstieg von Ronald D. Moore, bekannt durch Battlestar Galactica und Outlander, erhielt die Serie einen neuen kreativen Impuls. Moore arbeitet direkt mit dem Santa Monica Studio und Serien-Erfinder Cory Barlog an den Drehbüchern. Barlog fungiert ebenfalls als Executive Producer, gemeinsam mit PlayStation-Chef Hermen Hulst.

Die Dreharbeiten sollen laut aktuellem Stand im März 2026 in Vancouver beginnen. Die Serie wird sich inhaltlich auf die nordische Saga konzentrieren, insbesondere auf die Ereignisse aus dem Spiel God of War (2018). Kratos und sein Sohn Atreus stehen im Fokus, während ihre Vater-Sohn-Beziehung eine zentrale Rolle spielt.

Details zur Handlung und bekannten Figuren

Welche Inhalte aus den Spielen werden adaptiert? Die Serie soll Kratos‘ Reise in der nordischen Mythologie nacherzählen – beginnend mit seinem Rückzug aus Griechenland und seinem neuen Leben in Midgard. Im Zentrum steht die Entwicklung seiner Beziehung zu Atreus, während sie sich mit göttlichen Widersachern wie Baldur, Freya und Odin auseinandersetzen.

Bisher wurde nur Hurst als Kratos bestätigt, doch weitere Rollen sollen vor dem Drehstart bekanntgegeben werden. Gerüchte besagen, dass Max Parker die Rolle des Baldur übernehmen könnte, während Olafur Darri Olafsson für die Rolle des Thor gehandelt wird. Beide Angaben sind jedoch bislang unbestätigt.

Verbindung zwischen Spiel und Serie

Welche Bedeutung hat die Besetzung für Fans der Spielreihe? Dass Ryan Hurst sowohl in Ragnarök als auch in der Serie mitwirkt, dürfte viele Fans erfreuen. Zwar übernahm er im Spiel eine andere Rolle, doch seine physische Präsenz und markante Stimme machen ihn zu einer idealen Besetzung für den wortkargen Krieger Kratos. Damit reiht er sich neben Terrence C. Carson und Christopher Judge ein, die Kratos zuvor in den Spielen verkörpert hatten.

Die Entscheidung, Hurst zu besetzen, zeigt auch, wie eng die Serie mit dem Spieluniversum verknüpft bleibt. Produzent Cory Barlog betonte mehrfach, wie wichtig es sei, den emotionalen Kern der Geschichte nicht zu verlieren – die Reise eines Vaters und seines Sohnes durch eine feindliche, göttlich geprägte Welt.

Wann ist mit weiteren Informationen zu rechnen?

Was passiert bis zum Serienstart? Da der Drehbeginn im März 2026 liegt, ist in den kommenden Wochen mit weiteren Casting-Details zu rechnen. Es bleibt spannend, wer die Rollen von Atreus, Freya oder Odin übernehmen wird. Besonders die Darstellung von Atreus dürfte entscheidend für den Erfolg der Serie sein, da er emotionaler Gegenpol und moralischer Kompass für Kratos ist.

Auch wenn die Spielereihe derzeit ruht – das letzte Update war das kostenlose Valhalla-DLC für God of War Ragnarök im Jahr 2023 –, sorgt die Serienadaption nun wieder für neue Aufmerksamkeit. Gerüchte über ein weiteres Spiel nach Ragnarök halten sich hartnäckig, doch bislang gibt es keine offiziellen Ankündigungen.

Ein vielversprechender Start für die Verfilmung

Was bedeutet das alles für die Zukunft von God of War? Die Besetzung von Ryan Hurst als Kratos deutet darauf hin, dass Amazon und Sony es ernst meinen mit der Qualität der Adaption. Mit einem erfahrenen Team, direkter Zusammenarbeit mit Santa Monica Studio und einem bekannten Hauptdarsteller stehen die Chancen gut, dass die Serie sowohl Fans als auch Neulinge überzeugen kann.

Was hältst du von der Wahl von Ryan Hurst als Kratos? Hättest du dir jemand anderen gewünscht oder passt er perfekt in die Rolle? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!