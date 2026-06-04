God of War Laufey – Insider nennt Release-Fenster in der ersten Hälfte 2027

God of War Laufey könnte früher erscheinen, als viele nach der State of Play noch vermutet haben. Am 4. Juni 2026 machte ein Insider neue Angaben zum Release-Zeitfenster und nennt nun die erste Jahreshälfte 2027 als Ziel. Eine konkrete Datumsankündigung steht zwar weiterhin aus, doch die Hinweise verdichten sich, dass Sony den Spin-off nicht bis Ende 2027 schieben will.

Das neue Action-Adventure rückt diesmal eine Figur in den Mittelpunkt, die Fans der Reihe längst kennen: Laufey, auch als Faye bekannt, Kratos’ Frau. Der Reveal entwickelte sich schnell zum meistgeklickten Auftritt der Show, bekam neben viel Lob aber auch Gegenwind, unter anderem vom ursprünglichen Schöpfer der Marke.

Release-Zeitfenster und aktuelle Insider-Infos

Wann soll God of War Laufey erscheinen? Laut Insider Alir soll God of War Laufey in der ersten Hälfte 2027 veröffentlicht werden. Ein fester Tag wurde nicht genannt, die Aussage läuft aber darauf hinaus, dass der Release vor Sommer 2027 stattfinden soll.

Damit würde das Spiel in einem Zeitfenster landen, das zu Sonys typischer Strategie für große Singleplayer-Titel passt. Auffällig ist auch, dass God of War Laufey beim State-of-Play-Auftritt ohne Release-Datum blieb, obwohl viele andere gezeigte Spiele zumindest ein grobes Jahr oder Quartal bekommen haben.

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Der Insider gilt in der Community als gut vernetzt, weil er den State-of-Play-Auftritt des Spiels bereits kurz vor der offiziellen Enthüllung korrekt vorausgesagt haben soll. Zusätzlich deuten auch andere Stimmen aus der Branche auf ein 2027er Release-Fenster hin.

Was bislang über Spielinhalt und Entwicklung bekannt ist

Worum geht es in God of War Laufey? Bestätigt ist vor allem der Perspektivwechsel: Statt Kratos steht Laufey im Fokus. Inhaltlich soll es erneut ein storylastiges Singleplayer-Action-Adventure werden, also genau das, wofür die Marke in den letzten Jahren gefeiert wurde.

Spannend ist der Mythologie-Mix: Berichten zufolge sollen diesmal Gottheiten aus der ägyptischen und tibetischen Mythologie eine Rolle spielen. Das wäre eine klare Erweiterung des bisherigen Kosmos und könnte die Tür für frische Gegnertypen, neue Regionen und einen anderen Ton in der Erzählung öffnen.

Wie lange ist das Spiel schon in Arbeit? Laut Angaben eines ehemaligen Autors befindet sich das Projekt seit 2020 in Entwicklung. Sollte das Launch-Fenster Anfang 2027 stimmen, käme God of War Laufey auf rund sechs Jahre Entwicklungszeit. Das würde auch erklären, warum ein Release vor dem Sommer nicht völlig unrealistisch wirkt.

Einordnung in Sonys Line-up und Blick auf weitere Exklusivspiele

Warum wäre ein Release Anfang 2027 so wichtig? Sony kann einen großen, prestigeträchtigen Singleplayer-Release gut gebrauchen, um das Line-up wieder mit einem klaren Zugpferd zu stärken. Ein God-of-War-Ableger mit starker Story und hochwertiger Inszenierung wäre dafür prädestiniert, gerade wenn er in einem eher ruhigen Release-Halbjahr landet.

Der gleiche Insider stellte außerdem in den Raum, dass Sony 2027 zwei große Exklusivtitel einplanen könnte. Intergalactic: Heretic Prophet wird dabei für die zweite Jahreshälfte 2027 genannt, wobei das Release-Fenster noch als unsicher gilt und sogar ein Einsatz als möglicher PlayStation-6-Starttitel im Raum steht.

Offen ist weiterhin die Plattformfrage rund um God of War Laufey. Ob es ein reines PlayStation-5-Spiel wird oder auch für eine spätere Hardware-Generation eingeplant ist, bleibt abzuwarten.

Rechnet ihr mit God of War Laufey schon in der ersten Hälfte 2027, oder erwartet ihr eher eine Verschiebung nach hinten? Schreibt eure Einschätzung gern in die Kommentare.