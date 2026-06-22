GTA RP wird offiziell: NoPixel V taucht im Rockstar Games Launcher auf

GTA Roleplay steht vor einem seiner wichtigsten Schritte überhaupt. NoPixel V, die nächste große Version des bekannten GTA-5-RP-Servers, rückt offenbar näher an den offiziellen Start heran.

Der entscheidende Punkt: Die Zusammenarbeit mit Rockstar Games ist längst bestätigt. NoPixel selbst hatte bereits angekündigt, dass NoPixel V die nächste Evolutionsstufe des GTA-5-Roleplay-Erlebnisses werden soll und in Zusammenarbeit mit Rockstar Games entsteht. Außerdem soll NoPixel V für den Rockstar Games Launcher und weitere PC-Plattformen erscheinen.

Auch Rockstar Games hatte den Beitrag damals aufgegriffen und erklärt, man freue sich, das NoPixel-Team bei der Zukunft von GTA RP zu unterstützen.

Jetzt gibt es den nächsten Hinweis darauf, dass dieser Schritt technisch vorbereitet wird.

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NoPixel V offenbar im Rockstar Games Launcher entdeckt

Laut einem neuen Bericht von RockstarINTEL wurde NoPixel V im Backend des Rockstar Games Launchers gefunden. Der Eintrag ist demnach noch nicht öffentlich sichtbar, soll aber bereits als spielbarer Titel vorbereitet worden sein.

Entdeckt wurde der Hinweis laut dem Bericht vom GTA-Community-Mitglied und Dataminer Tex2. Zusätzlich sollen Logo und Artwork zu NoPixel V aufgetaucht sein. Damit gibt es erstmals seit der offiziellen Ankündigung wieder ein deutliches Lebenszeichen rund um den kommenden RP-Server.

Dass NoPixel V kommt, in Zusammenarbeit mit Rockstar entsteht und für den Rockstar Games Launcher geplant ist, ist offiziell bestätigt. Neu und bislang nicht offiziell kommentiert ist der konkrete Fund im Launcher-Backend.

Was ist NoPixel V?

NoPixel gehört seit Jahren zu den bekanntesten GTA-RP-Servern der Welt. Anders als in GTA Online geht es hier nicht einfach um Missionen, Heists, Rennen oder schnelles Geld, sondern um Rollenspiel.

Spielerinnen und Spieler erstellen eigene Charaktere, übernehmen Berufe, schließen sich Organisationen an, arbeiten als Polizisten, Ärzte, Anwälte, Mechaniker oder Kriminelle und schreiben gemeinsam Geschichten innerhalb der GTA-Welt.

Gerade auf Twitch und YouTube wurde GTA RP dadurch zu einem riesigen Phänomen. Viele bekannte Streamerinnen und Streamer haben NoPixel über Jahre hinweg geprägt und daraus eigene Serien, Figuren und Community-Momente entstehen lassen.

NoPixel V soll nun der nächste große Schritt werden – und diesmal nicht mehr nur als reines Community-Projekt im Hintergrund, sondern sichtbar mit Rockstar-Unterstützung.

Rockstar macht GTA RP zum offiziellen Thema

Dass Rockstar NoPixel V unterstützt, ist kein Zufall. Schon 2023 hatte Rockstar Games Cfx.re übernommen, also das Team hinter FiveM und RedM. FiveM ist die technische Grundlage vieler GTA-5-Roleplay-Server und damit einer der wichtigsten Bausteine der gesamten RP-Szene.

Früher bewegte sich GTA RP eher außerhalb der offiziellen Rockstar-Strukturen. Heute sieht die Lage anders aus. Rockstar erkennt die Bedeutung der RP-Community nicht nur an, sondern bindet sie Schritt für Schritt stärker in das eigene Ökosystem ein.

NoPixel V könnte dabei das bisher deutlichste Signal sein. Wenn einer der bekanntesten GTA-RP-Server offiziell über den Rockstar Games Launcher erscheint, wird Roleplay endgültig sichtbarer Teil der GTA-Plattform.

Kein GTA 6 RP, aber trotzdem wichtig für die Zukunft

NoPixel V ist weiterhin ein GTA-5-Roleplay-Projekt. Es handelt sich nicht um einen GTA-6-RP-Server.

Trotzdem ist die Entwicklung mit Blick auf GTA 6 hochspannend. Rockstar veröffentlicht Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang noch nicht offiziell angekündigt.

Gerade deshalb dürfte Rockstar ein starkes Interesse daran haben, die bestehende GTA-5- und FiveM-Community auf dem PC weiter aktiv zu halten. NoPixel V könnte hier eine wichtige Brücke bilden: GTA RP bleibt auf Basis von GTA 5 lebendig, während Rockstar parallel den nächsten großen Teil der Reihe vorbereitet.

Langfristig stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle Roleplay eines Tages auch im Umfeld von GTA 6 spielen könnte. Offiziell angekündigt ist dazu noch nichts. NoPixel V zeigt aber, dass Rockstar das Thema RP längst nicht mehr als Randerscheinung betrachtet.

Wie offen wird NoPixel V?

Eine der größten offenen Fragen betrifft den Zugang. NoPixel war in der Vergangenheit nicht einfach ein Server, dem jeder sofort beitreten konnte. Wer mitspielen wollte, musste sich bewerben, auf eine Whitelist hoffen und teilweise lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Auch Warteschlangen, Bewerbungsprozesse und Prioritäten gehörten zur NoPixel-Erfahrung dazu. Sollte NoPixel V nun über den Rockstar Games Launcher deutlich sichtbarer werden, dürfte genau dieser Punkt besonders spannend werden.

Ein Eintrag im Launcher bedeutet nicht automatisch, dass jeder sofort losspielen kann. Denkbar ist weiterhin ein Whitelist-System, ein gestaffelter Zugang oder eine andere Form von Kontrolle. Offizielle Details dazu stehen noch aus.

Der wichtigste Schritt für GTA RP seit FiveM

NoPixel V könnte für GTA RP ein echter Wendepunkt werden. Aus einer Szene, die lange vor allem durch Community-Server, Mods und externe Plattformen getragen wurde, entsteht zunehmend ein offiziell unterstützter Teil des GTA-Ökosystems.

Das kann viele Vorteile bringen: mehr Sichtbarkeit, mehr technische Unterstützung, eine größere Reichweite und vielleicht auch mehr Stabilität. Gleichzeitig werden Fans genau beobachten, wie frei GTA RP unter offizieller Rockstar-Nähe bleibt.

Denn ein Teil der Faszination von Roleplay lag immer darin, dass die Community eigene Geschichten, Regeln und Welten erschaffen konnte. Wenn Rockstar stärker eingebunden ist, könnte das neue Möglichkeiten eröffnen – aber auch neue Grenzen setzen.

Ankündigung könnte näher rücken

Noch gibt es keinen offiziellen Starttermin für NoPixel V. Der neue Fund im Backend des Rockstar Games Launchers deutet aber darauf hin, dass die Veröffentlichung vorbereitet wird.

Da NoPixel V bereits offiziell für den Rockstar Games Launcher angekündigt wurde, wirkt der Backend-Eintrag wie der nächste logische Schritt. Eine größere Ankündigung von Rockstar und NoPixel könnte daher bald folgen.

Für GTA-RP-Fans wäre das ein riesiger Moment. NoPixel V ist nicht einfach nur ein neues Server-Update. Es könnte der Beginn einer neuen Ära werden, in der GTA Roleplay endgültig im offiziellen Rockstar-Ökosystem ankommt.