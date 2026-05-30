Epic Games Store – Bunny Guys ist bis 5. Juni 2026 gratis erhältlich

Im Epic Games Store ist überraschend ein weiteres Gratis-Spiel aufgetaucht, das ihr euch nur für kurze Zeit sichern könnt. Bis zum 5. Juni 2026 lässt sich Bunny Guys komplett kostenlos zur Bibliothek hinzufügen und anschließend dauerhaft behalten.

Das Besondere: Diesmal handelt es sich nicht um eines der offiziellen wöchentlichen Freebies von Epic, sondern um eine Aktion direkt vom Entwickler. Entsprechend leicht kann das Angebot im Store untergehen, wenn ihr nicht gezielt danach schaut.

So lange ist Bunny Guys gratis verfügbar

Bis wann gilt die Aktion im Epic Games Store? Bunny Guys ist im Epic Games Store bis zum 5. Juni 2026 um 16:00 Uhr kostenlos verfügbar. Innerhalb dieses Zeitfensters ist der Preis auf 0 Euro reduziert, danach kehrt das Spiel wieder zum regulären Preis zurück.

Wer das Spiel innerhalb der Aktion abholt, behält es dauerhaft im Account, wie bei den bekannten Gratis-Angeboten von Epic. Auch wenn Bunny Guys regulär eher günstig angesetzt ist, ist es eine nette Gelegenheit, den eigenen Backlog ohne Risiko um einen Party-tauglichen Titel zu erweitern.

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Spannend ist außerdem, dass solche 100-Prozent-Rabatte inzwischen offenbar auch außerhalb des klassischen Epic-Zeitplans stattfinden. Damit können Entwickler und Publisher eigene Promo-Fenster nutzen, ohne auf den wöchentlichen Giveaway-Slot angewiesen zu sein.

Das steckt im Überraschungs-Freebie

Was für ein Spiel ist Bunny Guys? Bunny Guys ist ein PvP-Plattformer, in dem bis zu acht Leute gegeneinander antreten und sich durch einen Parkour nach oben kämpfen. Vom Spielgefühl her geht es klar in Richtung chaotisches Party-Rennen, inklusive Möglichkeiten, andere auszubremsen und den eigenen Vorsprung zu verteidigen.

Neben dem Mehrspieler-Modus gibt es auch eine Solo-Variante: Dort lauft ihr gegen die Zeit und versucht, die Hindernisse möglichst fehlerfrei und schnell zu meistern. Der Aufbau erinnert dabei an Kletter- und Parkour-Challenges, bei denen ein Patzer schnell viel Fortschritt kosten kann.

Laut Entwickler kann ein Run im Schnitt 60 bis 120 Minuten dauern. Wie schnell eine Runde wirklich endet, hängt stark davon ab, wie aggressiv eine Lobby spielt und wie viel sabotiert wird.

Crossplay und weitere Gratis-Spiele im Blick

Kann man Bunny Guys plattformübergreifend spielen? Ja, Bunny Guys unterstützt Crossplay. Damit könnt ihr auch dann zusammen zocken, wenn ein Teil der Runde das Spiel über den Epic Games Store und andere es über eine andere PC-Plattform in der Bibliothek hat.

Wer generell gerade nach kostenlosen Downloads sucht, findet parallel noch weitere zeitlich begrenzte Aktionen. Im Epic Games Store sind diese Woche außerdem Calico und LoneStar gratis, jeweils nur für kurze Zeit. Zusätzlich läuft derzeit auch eine Gratis-Promo für Steampunks vs. Skeletons, die allerdings auf eine begrenzte Anzahl an Downloads ausgelegt ist.

Werdet ihr euch Bunny Guys sichern und würdet ihr euch wünschen, dass solche Entwickler-Aktionen im Epic Games Store noch sichtbarer werden? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.