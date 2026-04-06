Epic Games Store verschenkt Evergreen Valley – gratis bis 8. April 2026

Im Epic Games Store könnt ihr euch gerade ein kleines, entspanntes Parkour-Spiel kostenlos sichern. Evergreen Valley: The Parkour Game ist nur für kurze Zeit mit 100 Prozent Rabatt verfügbar und bleibt nach dem Claim dauerhaft in eurer Bibliothek.

Wichtig: Die Aktion endet am 8. April 2026 zur Mittagszeit in Deutschland. Wenn ihr das Spiel mitnehmen wollt, solltet ihr also nicht zu lange warten.

Evergreen Valley kostenlos sichern

Bis wann ist Evergreen Valley gratis? Das Angebot läuft noch bis zum 8. April 2026 um 12:00 Uhr (CET). Danach gilt wieder der normale Preis.

Evergreen Valley: The Parkour Game stammt vom Türkei-basierten Indie-Studio Vault Games und ist erst am 4. September 2025 erschienen. Laut Beschreibung setzt der Titel auf einen schnellen Einstieg, will aber durch anspruchsvollere Passagen langfristig motivieren.

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Das Spiel ist aktuell außerdem nur im Epic Games Store verfügbar, andere Plattform-Releases sind in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Cozy-Parkour in Berglandschaften und Wäldern

Worum geht es in Evergreen Valley: The Parkour Game? Euch erwartet ein 3D-Plattformer-Gameplay, das auf Parkour-Kurse in einer idyllischen, gemütlich wirkenden Spielwelt setzt. Die Umgebung besteht aus einem hohen Gebirgszug, farbenfrohen Wäldern und einem Dorf, das bis in Ackerflächen übergeht.

Überall sind Hindernis-Parcours verteilt, die ihr sauber durchlaufen müsst. Dazu kommen versteckte Geheimnisse, die zum Erkunden einladen. Ein zentraler Punkt beim Schwierigkeitsgrad: Die Kurse kommen ohne Checkpoints aus. Wer einen Sprung verpasst oder falsch auftritt, muss den Abschnitt von vorn beginnen.

Für Achievement-Fans gibt es im Epic-Ökosystem zudem fünf Erfolge, die zusammen 1.000 XP einbringen.

Weitere aktuelle Gratis-Aktionen im Epic Games Store

Welche anderen Freebies sind gerade verfügbar? Evergreen Valley läuft parallel zu mehreren weiteren Aktionen. Teil der aktuellen Gratis-Welle ist unter anderem Clone Drone in the Danger Zone, das bis 9. April 2026 kostenlos eingesammelt werden kann.

Zusätzlich ist Tomak: Save the Earth Regeneration gratis erhältlich, und zwar länger als Clone Drone in the Danger Zone. Außerdem gibt es mit Tractor Racers einen weiteren Freebie-Deal, der noch bis 12. April 2026 läuft. Auf Mobilgeräten ist im Rahmen einer separaten Aktion Dumb Ways to Die 2: The Games bis 9. April 2026 kostenlos verfügbar.

Evergreen Valley: The Parkour Game: kostenlos bis 8. April 2026 (Deutschland: 12:00 Uhr)

Clone Drone in the Danger Zone: kostenlos bis 9. April 2026

Tomak: Save the Earth Regeneration: kostenlos bis 16. April 2026

Tractor Racers: kostenlos bis 12. April 2026

Dumb Ways to Die 2: The Games (Mobile): kostenlos bis 9. April 2026

Habt ihr Evergreen Valley: The Parkour Game schon ausprobiert oder landet es nur als Gratis-Mitnahme in eurer Bibliothek? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.