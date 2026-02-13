Valheim für Nintendo Switch 2 angekündigt – Release 2026 geplant

Valheim macht den nächsten großen Plattform-Schritt: Das Viking-Survival-Abenteuer von Iron Gate Studio ist offiziell für die Nintendo Switch 2 angekündigt und soll 2026 erscheinen. Damit landet einer der erfolgreichsten Koop-Survival-Hits der letzten Jahre erstmals auf einer Nintendo-Konsole und dürfte genau dort viele Fans finden, die unterwegs bauen, segeln und Bossen die Stirn bieten wollen.

Nach dem Early-Access-Start auf PC am 2. Februar 2021 und dem Konsolen-Release für Xbox One sowie Xbox Series X|S am 14. März 2023 ist die Switch-2-Version der nächste logische Schritt. Vor allem, weil Valheim mit seiner stylisierten Optik und seinem Fokus auf Erkundung und gemeinsames Bauen perfekt zu einer Hybrid-Konsole passt.

Release und Einordnung der Switch-2-Version

Wann erscheint Valheim für Nintendo Switch 2? Der Release der Switch-2-Version ist derzeit für 2026 geplant. Ein konkretes Datum wurde bislang nicht genannt, entsprechend bleibt offen, ob das Spiel eher früh im Jahr oder in einem späteren Release-Zeitfenster erscheint.

Für Nintendo ist das ein spannender Neuzugang, denn Valheim hat sich seit dem PC-Start zu einem echten Dauerbrenner entwickelt. Gerade im Koop entfaltet das Spiel seinen Sog, weil jede Session gleichzeitig Abenteuer, Bauprojekt und Vorbereitung auf die nächsten großen Kämpfe ist.

Dass die Ankündigung ausdrücklich die Nintendo Switch 2 nennt, ist dabei wichtig: Es geht nicht um eine Portierung für die aktuelle Switch-Generation, sondern um eine Version für die neue Hardware. Das macht Hoffnung auf eine Umsetzung, die nicht nur irgendwie läuft, sondern sich auch beim Welt-Streaming, bei Effekten und in größeren Basen stabil anfühlt.

Darum passt Valheim so gut auf Nintendos neue Konsole

Was ist Valheim eigentlich für ein Spiel? Valheim ist ein Open-World-Survival-Spiel aus der Third-Person-Perspektive, in dem ihr als gefallene Wikinger in einer rauen Welt landet und euch euren Weg Richtung Ruhm erkämpft. Ihr sammelt Ressourcen, baut Unterkünfte, stellt Ausrüstung her und stellt euch gefährlichen Kreaturen und mächtigen Bossen.

Besonders stark ist das Spiel, wenn man sich langfristige Ziele setzt: Erst eine sichere Hütte, dann eine Werkstatt, später ein richtiges Dorf mit Palisaden, Hafen und Lagerhallen. Dazu kommt das Gefühl, dass jede Expedition in unbekannte Regionen echte Vorbereitung verlangt, inklusive Essen, Reparaturen, Pfeilen und einem Plan für den Rückweg.

Ein weiterer Pluspunkt: Valheim setzt auf eine bewusst stilisierte 3D-Optik mit niedrigerer Auflösung statt auf Fotorealismus. Genau dieser Look sorgt dafür, dass das Spiel zeitlos wirkt und sich gleichzeitig gut für eine mobile Konsole eignet, ohne dass der Kern der Atmosphäre verloren geht.

Koop, PvP und Inhalte: Das steckt im Abenteuer

Welche Features sind für viele der Hauptgrund? Valheim unterstützt kooperatives Spielen mit bis zu zehn Personen und bietet optional auch PvP. Im Koop entsteht schnell dieses typische Wir-Gefühl: Einer kümmert sich ums Bauen, jemand anderes geht jagen, während der Rest Erz aus riskanten Gebieten heimträgt.

Inhaltlich lebt Valheim von seinen Biomen, die jeweils eigene Gegner, Ressourcen und Bosse mitbringen. Dazu gehören unter anderem:

Wiesen

Schwarzwald

Sümpfe

Berge

Ebenen

Ozeane

Nebellande

Tiefer Norden

Aschlande

Auch bei den Systemen gibt es mehr Tiefe, als der erste Eindruck vermuten lässt: Ihr verwaltet Gesundheit und Ausdauer, nutzt Essen als Build-Entscheidung und steigert Fähigkeiten wie Laufen oder Blocken bis Level 100. Im Kampf kommen einhändige und zweihändige Waffen, Schilde, Bögen, Speere und sogar Magie-Optionen ins Spiel, während ihr die Welt zu Fuß oder per Boot erkundet, vom einfachen Floß bis zum Langschiff.

Was ihr bis 2026 im Blick behalten solltet

Welche Infos fehlen noch zur Switch-2-Fassung? Aktuell stehen vor allem die großen Eckdaten fest: Plattform Nintendo Switch 2 und ein Release im Jahr 2026. Details zu konkreten technischen Zielen, möglichen Anpassungen der Benutzeroberfläche oder zu Editionen sind noch offen.

Für Fans zählt am Ende vor allem, dass Valheim auf der Switch 2 ein rundes Gesamtpaket liefert: stabile Performance, gut lesbare Menüs im Handheld-Modus und ein Koop-Erlebnis, das sich unkompliziert starten lässt. Wenn das klappt, könnte die Switch-2-Version für viele die gemütlichste Art werden, abends noch eine Runde Holz zu schlagen, die nächste Seereise vorzubereiten oder endlich den nächsten Boss anzugehen.

Wie freut ihr euch auf Valheim auf der Nintendo Switch 2, und würdet ihr lieber unterwegs im Handheld-Modus spielen oder zuhause am TV? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.