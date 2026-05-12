MercurySteam entlässt Mitarbeiter – Studio spricht von Anpassungsprozess

Beim spanischen Studio MercurySteam, bekannt für die Entwicklung von Metroid Dread, kommt es zu Entlassungen. Das Unternehmen spricht in einer aktuellen Mitteilung von einem sogenannten Anpassungsprozess der Belegschaft und betont, wie schwer diese Entscheidung für alle Beteiligten sei.

MercurySteam hatte 2021 gemeinsam mit Nintendo Metroid Dread veröffentlicht, das bei vielen Fans und in der Fachpresse als starkes Comeback der Reihe galt. Zuvor war das Team bereits für Metroid Samus Returns auf dem Nintendo 3DS aus dem Jahr 2017 verantwortlich.

Entlassungen bei MercurySteam

Was hat MercurySteam zu den Entlassungen gesagt? In einem Beitrag auf LinkedIn beschreibt das Studio die Situation als schwierig und schmerzhaft, ordnet sie aber zugleich als etwas ein, das in der Games-Branche zwischen Produktionszyklen immer wieder vorkomme.

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Wie viele Mitarbeitende betroffen sind, wurde nicht kommuniziert. Gleichzeitig signalisiert MercurySteam, dass das Studio aktiv dabei helfen möchte, die entlassenen Personen in neue Beschäftigung zu vermitteln.

Praktisch bedeutet das auch: In der Mitteilung wird eine Kontaktadresse genannt, über die interessierte Unternehmen mit Blick auf Recruiting und Jobangebote an die betroffenen Entwicklerinnen und Entwickler herantreten können.

Einordnung nach Blades of Fire

Womit könnte der Schritt zusammenhängen? Nach Metroid Dread brachte MercurySteam 2025 das Actionspiel Blades of Fire als neue Marke auf den Markt. Das Spiel erschien auf PS5, Xbox Series und PC und ließ die Nintendo Switch aus.

Als Publisher fungierte 505 Games. Das Projekt konnte sich allerdings offenbar nicht wie erhofft durchsetzen. Die Muttergesellschaft Digital Bros. verwies in einer Pressemitteilung im Zusammenhang mit der schwächeren Performance auf höhere Abschreibungen als erwartet.

Der Ton der aktuellen MercurySteam-Mitteilung lässt dennoch darauf schließen, dass es sich eher um eine Anpassung an die momentane Projektlage handelt, statt um akute Schließungsgerüchte. Welche Größe das Studio künftig anpeilt und wie schnell neue Stellen entstehen, bleibt aber offen.

Ausblick auf mögliche nächste Projekte

Welche Spiele könnten als Nächstes entstehen? Konkrete Ankündigungen zu einem neuen Projekt gibt es nicht. In der Community halten sich jedoch seit einiger Zeit Gerüchte, dass MercurySteam an einem Remake von Super Metroid arbeiten könnte.

Bestätigt ist das bislang nicht. Klar ist aber: Nintendo hat dem Studio in der Vergangenheit gleich zweimal die Marke Metroid anvertraut, was auf ein solides Vertrauensverhältnis hindeutet. Ob das Team erneut im Metroid-Universum unterwegs ist oder eine komplett neue Richtung einschlägt, bleibt abzuwarten.

Schreibt mir in die Kommentare: Wie blickt ihr auf die nächste Phase von MercurySteam und würdet ihr euch eher ein Super-Metroid-Remake oder eine neue IP vom Studio wünschen?