Top 6 Metroidvania-Spiele 2025 – Entdecke Blasphemous II und mehr

Metroidvania-Spiele haben es geschafft, ein Genre zu definieren, das sich durch offene Welten und non-lineares Gameplay auszeichnet. Diese Spiele bieten oft riesige Karten, die zur Erkundung einladen, und verwenden Mechaniken, die das erneute Besuchen alter Gebiete lohnenswert machen. Wenn du in 2025 neue Metroidvania-Spiele ausprobieren möchtest, haben wir eine Liste von sechs herausragenden Titeln für dich zusammengestellt.

Blasphemous II

Was macht Blasphemous II so faszinierend? Als Nachfolger des Originals bietet Blasphemous II eine intensive 2D-Erfahrung, die sich an Dark Souls orientiert. Die Welt von Cvstodia ist düster und voller Herausforderungen, bei denen du oft auf dem „Du bist gestorben“-Bildschirm landen wirst.

Die Fortsetzung der Geschichte des Reumütigen bietet neue Waffen und Fähigkeitensysteme, die anpassbare Spielstile ermöglichen. Anders als im ersten Teil wurden neue Bewegungsfähigkeiten hinzugefügt, die das Spielgefühl noch mehr in Richtung klassischer Metroidvanias lenken.

Metroid Dread

Warum solltest du Metroid Dread eine Chance geben? Metroid Dread ist ein Muss für jeden Fan des Genres. Es bietet eine moderne Interpretation der klassischen Metroid-Formel mit innovativen Mechaniken wie dem Stealth-Gameplay gegen die E.M.M.I.-Roboter.

Trotz seiner kürzeren Spieldauer im Vergleich zu anderen Metroid-Spielen überzeugt Dread mit abwechslungsreichen Kampfmustern und einer Vielzahl von Gegnern, die es zu besiegen gilt, darunter die ikonischen Chozo-Soldaten und die E.M.M.I.-Bots.

Blade Chimera

Was hebt Blade Chimera von anderen Spielen ab? Entwickelt von Team Ladybug, bietet Blade Chimera ein intensives Dämonenschlachten, das an Castlevania: Symphony of the Night erinnert. Der Titel reduziert das typische Grinden und ermöglicht schnelles Reisen durch Teleportation.

In der Rolle des Dämonenjägers Shin und mit der Formwandel-Dämonin Lux als Begleiterin, bietet das Spiel ein dynamisches Kampfsystem und gut choreografierte Bosskämpfe, die das Gameplay spannend und temporeich gestalten.

Dead Cells

Wie verbindet Dead Cells Roguelike-Elemente mit Metroidvania? In Dead Cells steuerst du den Gefangenen durch prozedural generierte Dungeons. Das Spiel erfordert Geschick und Experimentierfreude, da jeder Tod bedeutet, dass du gesammelte Fortschritte und Ausrüstungen verlierst.

Das Herzstück von Dead Cells ist die ständige Anpassung und das Lernen während des Spiels. Die Entscheidung, welche Waffen eingesetzt werden und ob man sich auf das Sammeln von Zellen konzentriert oder schnell zum Boss gelangt, liegt ganz bei dir.

Prince of Persia: The Lost Crown

Warum ist The Lost Crown ein Geheimtipp für Metroidvania-Fans? Trotz der Bekanntheit der Marke ist The Lost Crown ein unterschätztes Metroidvania-Spiel, das sich durch seine persische Thematik und innovative Zeitmechaniken auszeichnet.

Das Spiel integriert klassische Metroidvania-Elemente wie Doppelsprung und Dashsprung, ergänzt durch zeitbasierte Mechaniken, die das Spiel aufregend machen. Die Schatten der Simurgh-Fähigkeit ermöglicht es dir, in Kämpfen oder beim Platforming strategisch zu teleportieren.

Hollow Knight

Was macht Hollow Knight zu einem ikonischen Metroidvania-Spiel? Hollow Knight hat sich als einer der wichtigsten Vertreter des Genres etabliert. Es bietet eine packende Welt, eine wunderschöne Musik und herausforderndes Gameplay.

Du schlüpfst in die Rolle eines namenlosen Insektenhelden, der das Königreich Hallownest von der Infektion befreien muss. Das Spiel fordert dich heraus, indem es dein Können auf die Probe stellt und dich dazu zwingt, deinen eigenen Schatten zu besiegen, um verlorene Ressourcen zurückzugewinnen.

Welche dieser Metroidvania-Spiele hast du bereits ausprobiert oder planst du, in 2025 zu spielen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!