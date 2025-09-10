9 spannende Metroidvania-Alternativen zu Silksong, die du kennen musst

Hollow Knight: Silksong ist in aller Munde und das aus gutem Grund. Es handelt sich um eine der am sehnlichsten erwarteten Fortsetzungen der letzten Jahre und bietet ein spannendes Erlebnis im Metroidvania-Stil. Doch nicht jeder ist von dem Spiel überzeugt. Vielleicht leidest du an Entomophobie, findest die Bosskämpfe zu langwierig oder möchtest einfach den Hype abwarten und das Spiel genießen, wenn es später mit Updates verbessert wurde. Was auch immer der Grund sein mag, wenn du Silksong nicht magst, aber labyrinthartige 2D-Plattformer liebst, gibt es viele Alternativen. Hier sind neun Metroidvanias, die du in Betracht ziehen solltest.

Astalon: Tears of the Earth

Warum ist Astalon: Tears of the Earth eine gute Alternative? Wenn du auf Pixelkunst und Chiptunes stehst, könnte Astalon: Tears of the Earth genau das Richtige für dich sein. Es bietet eine beeindruckende 8-Bit-Ästhetik und einen Retro-Charme, der an die 80er Jahre erinnert. Die Levelgestaltung ist labyrinthartig und voller Geheimnisse, aber es gibt keinen Versuch, eine lebendige Welt zu schaffen. Es ist ein Videospiel, das stolz darauf ist, ein solches zu sein.

Der wahre Star von Astalon ist die Musik und die Pixelkunst. Wenn du mehr über die Musik und das Gameplay erfahren möchtest, könnte Castle in the Darkness ebenfalls interessant für dich sein.

Islets

Was macht Islets zugänglicher als Silksong? Silksong kann eine harte Nuss sein, aber Islets bietet einen weniger frustrierenden Schwierigkeitsgrad. Du erlebst spannende Bosskämpfe, ohne ständig zwischen dem letzten Kontrollpunkt und der Arena hin- und herlaufen zu müssen. Die Gegner haben ihre eigenen Bewegungsmuster, aber die Kämpfe sind nicht so strafend. Das macht das Spiel zugänglicher und weniger frustrierend.

Islets ist perfekt, um dein Können zu testen, ohne dich zu überfordern. Wenn du dein Selbstvertrauen auffrischen möchtest, könnte Crypt Custodian ebenfalls einen Blick wert sein.

La-Mulana

Was erwartet dich in La-Mulana? Wenn du denkst, du bist ein Profi, dann sind die La-Mulana-Spiele genau das Richtige für dich. Sie sind im Stil der MSX-Spiele der 80er Jahre gehalten und bieten eine Herausforderung, die den Rahmen des Üblichen sprengt. Die Kämpfe sind einfach, aber die Bewegung der Kreaturen und die Bosskämpfe sind herausfordernd. Du wirst Stift und Papier benötigen, um die anspruchsvollen Rätsel zu lösen.

Die Puzzles in La-Mulana sind legendär schwierig. Wenn du detaillierte Notizen magst und eine echte Herausforderung suchst, sind La-Mulana 1 und 2 genau das Richtige für dich.

Animal Well

Warum ist Animal Well einzigartig? Animal Well ist ein Metroidvania, das sich auf Rätsel und Erkundung konzentriert, ohne die schweren Bosskämpfe der meisten modernen Metroidvanias. Du kannst nichts angreifen, sondern musst den Angriffen der Kreaturen ausweichen. Die Rätsel sind in sich geschlossen und bieten eine einzigartige Herausforderung.

Nach dem Hauptspiel gibt es noch komplexere Ebenen zu entdecken. Wenn du ein atmosphärisches Spiel mit herausragender Pixelkunst suchst, wirst du von Animal Well begeistert sein.

Rain World

Was macht Rain World so besonders? Stell dir vor, Silksong wäre in einer post-apokalyptischen Welt angesiedelt, voller Raubtiere, die bei jedem Neustart zufällig erscheinen. Als Slugcat navigierst du durch eine feindliche Umgebung, indem du deine Umgebung clever nutzt. Rain World bietet keine Tutorials oder Anleitungen, was das Entdecken neuer Mechaniken und Geheimnisse umso befriedigender macht.

Rain World kam 2017 gleichzeitig mit Hollow Knight heraus und hat sich seitdem durch eine große Erweiterung weiterentwickelt. Es ist ein Spiel der Entdeckung und des Überlebens.

Blasphemous 2

Warum Blasphemous 2 spielen? Blasphemous 2 bietet mehr als nur eine provokante Sicht auf den Katholizismus. Es ist ein Spiel, das sich auf Kämpfe mehr als auf Plattformen konzentriert. Die künstlerische Gestaltung und die Bosskämpfe sind beeindruckend und bieten eine einzigartige Herausforderung. Wenn du mehr kämpfen als springen willst, ist Blasphemous 2 eine großartige Wahl.

Die Kämpfe können intensiv sein, aber es ist eine andere Art von Herausforderung als in Silksong. Blasphemous 2 bietet eine einzigartige Atmosphäre und künstlerische Gestaltung.

Ultros

Was zeichnet Ultros aus? Ultros bietet ein friedliches Erlebnis im Vergleich zu Hollow Knight. Anstatt gegen die Umgebung zu kämpfen, löst du in Ultros Rätsel und nutzt die Natur, um voranzukommen. Du kannst Samen pflanzen, die später zu Plattformen oder Wegen werden, und du nutzt Werkzeuge, um die Umgebung zu erkunden.

Ultros ist ein wunderschönes und nachdenkliches Spiel, das du genießen kannst, ohne dich um schwierige Bosskämpfe sorgen zu müssen.

Dead Cells

Warum ist Dead Cells eine gute Wahl? Dead Cells trägt das Metroidvania-Label, aber es ist eher ein Roguelite, das dir erlaubt, immer wieder von vorne zu beginnen. Die prozedural generierten Level bieten ein einzigartiges Erlebnis und die Kämpfe sind intensiv und lohnend. Du kannst verschiedene Waffen und Fähigkeiten kombinieren, um deine Feinde zu besiegen.

Dead Cells bietet eine Vielzahl von Updates, darunter eine Zusammenarbeit mit Castlevania. Es ist ein Spiel, das die Entdeckungslust eines traditionellen Metroidvania befriedigt, auch wenn die Karte bei jedem Neustart neu gemischt wird.

Nine Sols

Warum Nine Sols spielen? Nine Sols ist ein herausragendes Spiel, das Elemente von Metroidvanias und Sekiro verbindet. Es bietet einige der besten Bosskämpfe in beiden Genres und hat eine beeindruckende Grafik und einen großartigen Soundtrack. Die Geschichte von Nine Sols ist fesselnd und bietet eine einzigartige Erfahrung.

Obwohl die Erkundung einfacher ist als in Silksong, konzentriert sich das Spiel auf befriedigende Kämpfe. Nine Sols ist weder einfacher noch schwieriger als Silksong, sondern bietet faire Herausforderungen ohne nervige Bosskämpfe.

Welche dieser Alternativen interessiert dich am meisten? Teile deine Gedanken und Empfehlungen in den Kommentaren!