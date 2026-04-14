Animal Crossing New Horizons Update 3.0.2 fixt Bugs und bringt Gratis-Item

Animal Crossing: New Horizons bekommt auch sechs Jahre nach Release noch einmal frischen Support: Seit dem 13. April 2026 steht das Update auf Version 3.0.2 bereit. Parallel dazu gibt es im April 2026 ein kostenloses Extra, das Nintendo als Jubiläums-Goodie für die Community verteilt.

Das Update ist sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf der Nintendo Switch 2 verfügbar und konzentriert sich vor allem auf Bugfixes, die im Alltag auf der Insel und in Innenräumen spürbar waren. Wer das Update installiert, sollte danach unbedingt einmal den Briefkasten im Spiel checken, denn dort wartet das neue Geschenk.

Update 3.0.2 bringt Bugfixes für Insel, Haus und Erweiterung

Was ändert sich mit Version 3.0.2 konkret? Nintendo behebt mit dem Patch eine Reihe teils nerviger Fehler, die von kleinen Darstellungsproblemen bis zu echten Progress-Blockern reichen. Besonders auffällig: In Hotel-Gästezimmern konnte man unter Umständen nicht mehr aus dem Raum heraus, wenn Möbel ungünstig standen oder sich Gäste seltsam verhalten haben.

Auch im eigenen Haus wird es ordentlicher: Bewohner, die einen Besuch angekündigt hatten, konnten gelegentlich an unnatürlichen Stellen im Haus auftauchen. Dazu kommen kleinere visuelle Fehler, etwa ein Mistkäfer auf einem Schneeball, der nach dem Verschwinden des Schneeballs noch im Bild blieb.

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Die wichtigsten Patchnotes im Überblick:

Neuer Gedenkgegenstand zum 25. Jubiläum der Animal-Crossing-Reihe, abrufbar über den Ingame-Briefkasten.

Fix für Hotel-Gästezimmer: Möbelplatzierung oder Gastverhalten verhindert nicht länger das Verlassen des Raums.

Fix für einen Crafting-Fehler: Beim Herstellen mehrerer Items mit DIY-Rezepten, die sechs Materialtypen benötigen, werden nun wieder korrekt alle Materialien verbraucht.

Fix: Mistkäfer kann nicht mehr auf dem Bildschirm bleiben, wenn der Schneeball verschwunden ist.

Fix: Items erscheinen nicht mehr aus Steinen, bevor die Schaufel beim Schlagen tatsächlich Kontakt hat.

Fix für Schlummerinseln: Eigene Designs können nicht mehr dafür sorgen, dass sie bei den Schneiderschwestern oder im Design-Portal nicht angezeigt beziehungsweise nicht hochgeladen werden können.

Fix: Leuchtende Stellen auf der Insel wirken beim Blick aus dem Flugzeug auf dem Rückweg wieder korrekt beleuchtet.

Fix: Bewohner tauchen bei Hausbesuchen nicht mehr in unnatürlichen Positionen im Inneren auf.

Weitere Anpassungen und Korrekturen zur Verbesserung des Spielerlebnisses.

Auch die kostenpflichtige Erweiterung Happy Home Paradise profitiert: Dort wurde ein Problem behoben, bei dem Tiere mit Wunsch nach einem Ferienhaus am Strand nicht mehr erschienen, obwohl noch nicht alle ein Ferienhaus bekommen hatten.

Kostenloses Jubiläums-Item im Briefkasten

Wie bekommt ihr das Gratis-Goodie im April 2026? Nach dem Download von Version 3.0.2 müsst ihr lediglich euren Briefkasten im Spiel öffnen. Dort liegt der Jubiläums-Gegenstand bereit. Laut den Angaben zum Update handelt es sich um ein dekoratives Item, das sich an der Blatt-Optik des Animal-Crossing-Logos orientiert und sich vor allem draußen als Deko einsetzen lässt.

Falls das Update nicht automatisch installiert wird, könnt ihr es über das Spiel-Menü auf dem Home-Bildschirm der Switch beziehungsweise Switch 2 manuell anstoßen, indem ihr nach Updates suchen lasst. Danach gilt: Briefkasten öffnen, Geschenk abholen, Insel verschönern.

Animal Crossing bleibt auch 2026 präsent

Warum ist der Support für New Horizons weiterhin bemerkenswert? Animal Crossing: New Horizons ist inzwischen sechs Jahre alt, bekommt aber weiterhin Updates, die nicht nur Kleinigkeiten polieren, sondern auch spürbare Probleme im Alltag ausräumen. Gerade mit Blick auf die Switch 2 ist interessant, dass Nintendo statt eines direkten Nachfolgers zuletzt lieber noch einmal an New Horizons schraubt.

Für viele Fans ist das eine gute Nachricht, weil zahlreiche Inseln über Jahre gewachsen sind und man ungern bei null anfängt. Ob daraus langfristig weitere Inhalte entstehen, bleibt offen, aber 3.0.2 zeigt zumindest: Komplett abgeschlossen ist das Kapitel New Horizons noch nicht.

Wie sieht es bei euch aus: Kehrt ihr für das Jubiläums-Item noch einmal auf eure Insel zurück, und welche Bugs haben euch bisher am meisten genervt? Schreibt es in die Kommentare.