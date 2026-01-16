Steam-Sale 2026 – Alle Termine auf einen Blick für dein Schnäppchenjahr!

Valve hat offiziell alle Termine für die großen Steam-Sales im Jahr 2026 bekannt gegeben. Damit können PC-Spielende frühzeitig planen, wann sich das Warten aufs nächste Schnäppchen lohnt. Die Übersicht umfasst sowohl die klassischen saisonalen Rabattaktionen als auch die beliebten Steam Next Fest-Events, bei denen Demos und neue Indie-Titel im Fokus stehen.

Besonders praktisch: Die Termine decken das gesamte Jahr ab und geben dir die Möglichkeit, Wunschlisten zu befüllen oder gezielt auf bestimmte Angebote zu warten. Das Highlight bleibt wie immer die Steam Summer Sale, doch auch die anderen Events bringen lohnenswerte Deals.

Alle Steam-Sale-Termine 2026 im Überblick

Welche Steam-Sales finden 2026 statt? Die Liste der geplanten Events folgt einem bekannten Muster, das viele bereits aus den Vorjahren kennen. Hier sind alle bestätigten Termine:

Steam Next Fest – Februar 2026 Edition: 23. Februar bis 2. März 2026

23. Februar bis 2. März 2026 Steam Next Fest – Juni 2026 Edition: 15. bis 22. Juni 2026

15. bis 22. Juni 2026 Steam Summer Sale 2026: 25. Juni bis 9. Juli 2026

25. Juni bis 9. Juli 2026 Steam Herbstaktion 2026: 1. bis 8. Oktober 2026

1. bis 8. Oktober 2026 Steam Next Fest – Oktober 2026 Edition: 19. bis 26. Oktober 2026

19. bis 26. Oktober 2026 Steam Winter Sale 2026: 17. Dezember 2026 bis 4. Januar 2027

Next Fest: Demos und Entdeckungen

Was bietet das Steam Next Fest? Die Next Fest-Events im Februar, Juni und Oktober sind weniger klassische Sales, sondern vielmehr Entdeckungsplattformen für neue Spiele. Entwickler präsentieren hunderte kostenlose Demos kommender Titel, häufig begleitet von Livestreams und Q&A-Sessions.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Obwohl es sich nicht um klassische Rabattaktionen handelt, lohnt sich ein Blick trotzdem: Viele Studios nutzen die erhöhte Aufmerksamkeit, um gleichzeitig ältere Spiele im Portfolio zu reduzieren. Wer auf Entdeckungstour gehen möchte, ist hier genau richtig.

Steam Summer Sale bleibt das Highlight

Warum ist der Summer Sale besonders relevant? Mit einer Laufzeit von zwei Wochen ist der Summer Sale traditionell das größte Event im Steam-Kalender. Große AAA-Titel, Indie-Hits und populäre Service-Games erhalten hier teils drastische Preisnachlässe.

Gerade weil der Summer Sale nur knapp drei Tage nach der Juni-Ausgabe des Next Fest startet, lohnt sich das gezielte Beobachten beider Events. Spiele, die dir im Demo-Zeitraum gefallen, könnten danach direkt im Angebot landen.

Herbst- und Winter-Sales als letzte Chance

Was bieten die späteren Sales im Jahr? Im Oktober folgt eine kompaktere Herbstaktion. Diese ist ideal, wenn du im Sommer noch gezögert hast oder gezielt nach Deals vor der Feiertagssaison suchst. Der Steam-Herbst-Sale eignet sich perfekt für gezielte Einzelkäufe.

Der Jahresabschluss ist dann traditionell die Winter-Aktion im Dezember. Sie beginnt kurz vor Weihnachten und läuft bis Anfang Januar 2027. Hier gibt es nicht nur große Preisnachlässe, sondern oftmals auch begleitende Community-Events oder Sammelkarten-Aktionen.

Mini-Feste als zusätzliche Gelegenheiten

Welche weiteren Rabattaktionen gibt es? Neben den großen Hauptaktionen veranstaltet Valve regelmäßig sogenannte Themen-Feste, etwa das Cyberpunk-Fest oder das Strategie-Fest. Diese Events sind kürzer, konzentrieren sich aber auf bestimmte Genres und bieten gezielte Preisnachlässe.

Obwohl diese Mini-Feste nicht Teil des offiziellen Jahreskalenders sind, erscheinen sie regelmäßig und sind oft gute Gelegenheiten, um spezielle Genres günstig zu erkunden. Besonders Fans von Nischen-Spielen sollten hier wachsam bleiben.

Planung lohnt sich

Wie kannst du die Sales optimal nutzen? Wer seine Wunschliste im Voraus pflegt und regelmäßig kontrolliert, wird gezielter zuschlagen können. Dank des vollen Kalenders weißt du jetzt schon, wann sich ein Kauf lohnen könnte – oder wann du besser noch wartest.

Gerade bei größeren Titeln oder Spielen im Early Access kann es sich lohnen, auf kombinierte Demos und Rabatte zu achten. Und auch wenn deine Wunschliste wächst: 2026 bietet dir genug Gelegenheiten, sie systematisch abzuarbeiten.

Was hältst du von den geplanten Steam-Sales 2026? Hast du schon bestimmte Titel im Auge oder wartest du ganz gezielt auf den Summer Sale? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!