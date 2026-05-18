Um Grand Theft Auto VI ranken sich längst nicht mehr nur Gerüchte zum Gameplay oder Release. Jetzt sorgt ein neuer Bericht für Diskussionen: Offenbar könnten klassische Review-Codes für GTA 6 komplett entfallen.

Stattdessen sollen ausgewählte Journalisten das Spiel angeblich nur unter strengen Sicherheitsmaßnahmen direkt bei Rockstar Games anspielen dürfen.

Keine Review-Codes für GTA 6?

Die neuen Informationen stammen vom brasilianischen Journalisten Pedro Henrique Lutti Lippe, der die Behauptung kürzlich im „X do Controle“-Podcast aufstellte.

A Rockstar Games irá enviar jornalistas para um local fechado para testar GTA 6, afirma jornalista brasileiro que trabalhou em grandes portais como o Omelete e UOL. 🚨



Durante o podcast X do Controle, PH Lutti Lippe revelou que a Rockstar adotará um esquema de segurança máxima… pic.twitter.com/p5TlJWyewy Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop May 16, 2026

Demnach planen Rockstar Games und Take-Two Interactive offenbar keine klassischen Vorab-Codes für Pressevertreter zu verschicken. Der Grund liegt auf der Hand: die Angst vor neuen Leaks.

Laut Lippe sollen Journalisten stattdessen zu speziellen Review-Events eingeladen werden, bei denen sie GTA 6 direkt vor Ort testen können. Dabei würden die Sessions offenbar streng überwacht stattfinden.

Übersetzt sagte der Journalist sinngemäß:

Niemand wird einen Key für dieses Spiel bekommen.

Außerdem erklärte er, dass Rockstar die Presse angeblich für mehrere Tage einladen könnte, um dort unter kontrollierten Bedingungen spielen zu lassen und jegliche Leaks zu verhindern.

Rockstar dürfte extrem vorsichtig sein

Die Behauptung klingt zunächst drastisch, erscheint bei GTA 6 aber durchaus plausibel. Schließlich gilt das Spiel schon jetzt als möglicherweise größter Entertainment-Launch aller Zeiten.

Bereits in der Vergangenheit hatte Rockstar massive Probleme mit Leaks. Vor allem der gigantische Hack aus dem Jahr 2022 sorgte weltweit für Schlagzeilen, nachdem zahlreiches frühes Material von GTA 6 im Internet auftauchten.

Seitdem dürfte die Sicherheitsstufe intern noch einmal deutlich verschärft worden sein.

Hinzu kommt: Selbst ein einzelner geleakter Review-Code könnte kurz vor Release enorme Probleme verursachen. Gerade bei einem Spiel mit mutmaßlichem Milliardenbudget dürfte Rockstar keinerlei Risiko eingehen wollen.

Das Spiel braucht eigentlich keine Reviews mehr

Interessant ist auch der Gedanke dahinter: GTA 6 dürfte sich unabhängig von Wertungen ohnehin millionenfach verkaufen.

Viele Publisher verschicken Review-Codes frühzeitig, um positive Berichterstattung und hohe Metacritic-Wertungen zum Launch zu sichern. Bei GTA 6 scheint dieser klassische Marketing-Ansatz aber kaum noch notwendig zu sein.

Schon jetzt gilt das Spiel als der vermutlich meist erwartete Release der vergangenen Jahre. Analysten rechnen mit Rekordverkäufen innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung.

Hinter verschlossenen Türen wie bei Geheimprojekten?

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, könnte Rockstar bei GTA 6 ähnlich vorgehen wie bei besonders sensiblen Film- oder Hardware-Präsentationen.

Denkbar wären abgeschirmte Räume ohne Smartphones, Internetzugang oder Aufnahmegeräte, in denen Journalisten nur unter Aufsicht spielen dürfen. Solche streng kontrollierten Events gab es in der Spielebranche bereits vereinzelt, allerdings selten in dieser Größenordnung.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang aber nicht. Weder Rockstar Games noch Take-Two haben sich bisher zu möglichen Review-Plänen für GTA 6 geäußert.