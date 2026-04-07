PS5-Update April 2026 rollt still neues UI-Design aus, nicht bei allen gleich

Mit dem PS5-Update für April 2026 ist bei vielen von euch offenbar etwas passiert, womit Sony nicht groß trommelt: Ein stilles Systemsoftware-Update, das bei einem Teil der Community bereits eine überarbeitete Benutzeroberfläche ausrollt.

Stealth-Update mit neuem PS5-Look

Was ändert das PS5-Update im April 2026 an der Benutzeroberfläche? Berichten zufolge bringt das Update eine UI-Überarbeitung, die nicht als großes Feature-Highlight angekündigt wurde, sondern eher beiläufig auf Geräten auftaucht. Genau dieses Stealth-Drop-Gefühl sorgt gerade für Diskussionen, weil nicht jede Konsole zeitgleich dieselben Änderungen zu sehen bekommt.

Für euch heißt das: Selbst wenn zwei Freunde am selben Tag aktualisieren, kann es sein, dass nur einer bereits das neue Layout oder angepasste UI-Elemente erhält. Sony setzt bei solchen Änderungen traditionell gern auf schrittweise Rollouts, um Feedback und Stabilität im Live-Betrieb mitzunehmen, ohne gleich die komplette Nutzerbasis auf einmal umzustellen.

Woran erkennt man die UI-Überarbeitung auf der eigenen Konsole? Achtet besonders auf Veränderungen im Aufbau von Menüs, Kacheln, Shortcuts oder der Darstellung von Bibliothek, Benachrichtigungen und Schnellmenü. Gerade dort sind UI-Redesigns im Alltag am stärksten spürbar, weil ihr diese Bereiche ständig nutzt, egal ob ihr gerade ein Spiel startet, Downloads verwaltet oder Party und Voice-Chat checkt.

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Warum Sony UI-Redesigns gern leise ausrollt

Warum gibt es bei PS5-Updates manchmal keine große Ankündigung? Kleine bis mittlere Designanpassungen lassen sich deutlich risikofreier verteilen, wenn sie erst einmal nur einem Teil der Nutzer angezeigt werden. So lassen sich Stolpersteine schnell erkennen, bevor die neue Oberfläche überall verbindlich wird.

Für euch kann das sogar ein Vorteil sein: Wenn ein Element im neuen Design im Alltag doch zu umständlich ist, wird es häufig noch nachjustiert, bevor es alle bekommen. Gleichzeitig ist es natürlich etwas unbefriedigend, wenn ihr in Social Media Screenshots seht und euch fragt, warum eure PS5 noch „anders“ aussieht, obwohl ihr auf dem aktuellen Stand seid.

Welche Bereiche profitieren am meisten von einem UI-Refresh? Bei der PS5 sind es vor allem die Geschwindigkeit beim Navigieren, die Klarheit bei Game-Hubs und Aktivitäten sowie die Lesbarkeit auf unterschiedlichen TV-Setups. Wenn Sony hier an der Informationsdichte, an Abständen oder an Kontrastwerten schraubt, kann sich das im Alltag stärker auswirken als ein großes Feature, das man nur selten nutzt.

Wie gefallen euch die möglichen UI-Änderungen auf der PS5, und habt ihr bei dem 88-Prozent-Deal im PlayStation Store schon zugeschlagen oder wartet ihr auf ein anderes Angebot? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.