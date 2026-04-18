Pickmos von Steam entfernt – Publisher reagiert auf Plagiatsvorwürfe

Das umstrittene Survival-Spiel Pickmos ist nicht länger auf Steam verfügbar. Der Titel, der in der Community früh als Palworld-Klon und als auffällig nah an der Pokémon-Reihe kritisiert wurde, verschwindet damit vorerst von Valves Plattform, obwohl die Vollversion eigentlich erst für 2027 geplant ist.

Die Diskussionen um Pickmos schwelen seit der Ankündigung, doch mit der Entfernung aus dem Steam-Store erreicht die Debatte nun einen neuen Höhepunkt. Ob und wann Pickmos zurückkehrt, ist aktuell offen.

Vorwürfe gegen Pickmos und die Eskalation der Debatte

Worum geht es bei den Plagiatsvorwürfen gegen Pickmos? Die ersten Zweifel entzündeten sich bereits am ursprünglichen Namen Pickmon, der in den Augen vieler zu offensichtlich an Pokémon angelehnt war. Zwar erfolgte anschließend die Umbenennung zu Pickmos, doch die grundlegenden Anschuldigungen blieben bestehen und gingen teils sogar über reine Namensähnlichkeit hinaus.

In der Community wird Pickmos vor allem als Monster-Taming-Spiel wahrgenommen, das sich sehr stark bei etablierten Marken bedient. Dabei werden nicht nur Parallelen zu Palworld und Pokémon gezogen, sondern auch Vergleiche mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild tauchten kurz nach der Ankündigung auf.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Unterm Strich ist es genau diese Mischung aus vertrauten Ideen, Designs und Anleihen, die Pickmos in den Ruf gebracht hat, eher ein Best-of anderer Hits zu sein als ein eigenständiges Projekt.

Entfernung aus dem Steam-Store und Reaktion des Publishers

Warum wurde Pickmos von Steam entfernt? Steam hat Pickmos aus dem Store entfernt, während die Kontroversen rund um das Projekt weiter an Fahrt aufgenommen haben. Eine konkrete Begründung seitens Steam steht dabei nicht im Mittelpunkt der öffentlichen Kommunikation, stattdessen richtet sich der Blick vor allem auf die Reaktion des Publishers.

Publisher NetworkGo meldete sich nach der Entfernung über das offizielle Pickmos-Profil auf X zu Wort. Das Unternehmen erklärte sinngemäß, man habe Rückmeldungen zur Entfernung erhalten und werde diese auswerten. Als Konsequenz wolle NetworkGo nun offiziell in den Entwicklungsprozess einsteigen und die Arbeit des zuständigen Teams stärker überwachen, um das Spiel aus Sicht der Community zu verbessern.

Wir haben euer Feedback nach der Entfernung von Steam erhalten und berücksichtigen es. Deshalb steigen wir offiziell in die Entwicklung ein und werden die Arbeit des Teams begleiten, um Pickmos aus Spielersicht zu verbessern.

Community-Reaktionen und die offene Zukunft des Projekts

Wie kommt das Statement von NetworkGo bei der Community an? In den Kommentaren unter dem Statement fielen viele Reaktionen skeptisch aus. Ein Teil der Nutzer zweifelte offen daran, dass es bei den Problemen nur um Feinschliff oder Produktionsprozesse geht, wenn der Kernvorwurf die mangelnde Originalität des Konzepts bleibt.

Besonders häufig wurde erneut der Vergleich zur Pokémon-Reihe bemüht. In den Antworten tauchten Hinweise auf mutmaßlich sehr ähnliche Kreaturendesigns auf, inklusive Verweisen auf Fan-Entwürfe, die angeblich als Vorlage gedient haben könnten. Andere Stimmen interpretierten das Statement als Versuch, Verantwortung abzuschütteln, weil Änderungen am Spiel ihrer Meinung nach wenig bringen würden, solange sich die grundlegende Idee zu stark an bekannten Vorbildern orientiert.

NetworkGo antwortete auf einzelne Kommentare und betonte, man sammele derzeit Informationen, um die Produktion so zu überarbeiten, dass am Ende ein möglichst kontroversenfreies Spielerlebnis herauskomme. Auch der Gameplay-Trailer auf YouTube bekam reichlich Gegenwind, dort bemängelten viele Kommentierende eine fehlende eigene Handschrift und beschrieben das Gezeigte als Zusammenstellung bekannter Mechaniken aus mehreren beliebten Spielen.

Damit bleibt Pickmos ein Beispiel dafür, dass Inspiration zwar zum Alltag der Branche gehört, die Toleranzschwelle der Community aber schnell erreicht ist, wenn der Eindruck entsteht, ein Spiel gehe zu weit. Ob Pickmos vor dem geplanten Release-Zeitraum 2027 noch einmal die Kurve bekommt und zu Steam zurückkehrt, ist derzeit unklar.

Wie seht ihr die Steam-Entfernung von Pickmos: notwendiger Schritt gegen dreiste Klone oder überzogene Reaktion auf ein Spiel, das sich einfach nur an Genre-Trends orientiert? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.