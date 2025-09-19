Nintendo gegen Pocketpair – Patente im Fokus des Tokioter Gerichtsverfahrens

Nintendo hat kürzlich auf die Verteidigungsstrategie von Pocketpair im laufenden Patentstreit um das Spiel Palworld reagiert. Im Mittelpunkt steht die Behauptung von Pocketpair, dass bestimmte Mods als „Stand der Technik“ betrachtet werden sollten, um die Gültigkeit von Nintendos Patenten infrage zu stellen. Diese Strategie könnte Pocketpair helfen, zu beweisen, dass Palworld keine Patente von Nintendo verletzt.

Nintendos Argumentation gegen Mods

Warum betrachtet Nintendo Mods nicht als unabhängigen Stand der Technik? Nintendo argumentiert, dass Mods ohne die zugrundeliegenden Spiele nicht eigenständig existieren können und somit nicht als eigenständiger Stand der Technik gelten. Diese Verteidigungslinie von Pocketpair könnte durch die Entscheidung des Tokioter Bezirksgerichts geschwächt werden.

Sollte das Gericht Nintendos Argumentation akzeptieren, könnte dies die Behauptung von Pocketpair, dass eines der drei umstrittenen Patente ungültig sei, erheblich schwächen. Konkret geht es um das Patent JP7493117, das auf ein System zum Zielen und Berechnen von Fangchancen abzielt.

Hintergrund des Streits

Wie begann der Rechtsstreit zwischen Nintendo und Pocketpair? Der Konflikt zwischen Nintendo und Pocketpair begann im September 2024, als Nintendo eine Klage einreichte, in der behauptet wurde, Palworld verletze mehrere ihrer Patente. Pocketpair verteidigt sich mit einer dualen Strategie: Sie bestreiten sowohl die Gültigkeit der Patente als auch die behauptete Verletzung.

Ein zentraler Bestandteil der Verteidigung von Pocketpair sind Zitate aus kommerziellen Spielen und Community-Mods, darunter der Pocket Souls-Mod für Dark Souls 3. Diese sollen zeigen, dass Nintendo das patentierte System nicht erfunden hat.

Strategische Implikationen

Was könnte das Ergebnis des Prozesses für Pocketpair bedeuten? Sollte Nintendo mit seiner Argumentation Erfolg haben, könnte dies die Verteidigung von Pocketpair erheblich einschränken. Dennoch hat Pocketpair noch andere Argumente parat, um die Gültigkeit der Patente infrage zu stellen.

Patentanalyst Florian Mueller erklärt, dass Nintendos Strategie darauf abzielt, dass das Gericht ihre Patente umfassend interpretiert, was sowohl Vorteile als auch Risiken birgt. Während eine breite Auslegung die Beweisführung für eine Verletzung erleichtern könnte, könnte sie auch dazu führen, dass die Patente als zu allgemein und damit ungültig eingestuft werden.

Zukünftige Entwicklungen

Wann können wir mit einem Urteil rechnen? Patentstreitigkeiten in Japan dauern durchschnittlich 18 bis 24 Monate, sodass ein Urteil in diesem Fall frühestens Mitte 2026 erwartet wird. In der Zwischenzeit könnte es jedoch zu weiteren Wendungen kommen, insbesondere da Nintendo bereits eines seiner Patente während des Prozesses geändert hat, was zu Verzögerungen geführt hat.

Da der Fall weiterhin komplex ist, wird erwartet, dass es ohne eine Einigung Jahre dauern könnte, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Leser, was haltet ihr von diesem Rechtsstreit und den Argumenten beider Seiten? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren!