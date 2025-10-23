Halloween-Update in Palworld – Neue Missionen und Kostüme entdecken

Palworld, das beliebte Open-World-Action-Adventure-Spiel von Pocketpair, hat kürzlich sein Halloween-Update 2025 veröffentlicht. Dieses Update bringt eine Vielzahl neuer Inhalte und Verbesserungen mit sich, die auf sämtlichen Plattformen verfügbar sind. Spieler können sich auf spannende neue Missionen, Kostüme und Anpassungen der Spielmechanik freuen.

Neue Halloween-Kostüme und Missionen

Was beinhaltet das neue Halloween-Update? Eine der Hauptattraktionen des Updates ist das neue „Halloween Mission“, in dem du das Halloween-Kostüm von Zoe und eine Depresso-Rüstung freischalten kannst. Um die Depresso-Rüstung zu erhalten, musst du mit einem „Möchtegern-Depresso-Inselbewohner“ sprechen, der sich in einer kleinen Hütte nahe dem Schnellreisepunkt am Seezentrum befindet. Diese Rüstung erfordert einiges an Aufwand, da du 20 Stück hochwertiges Tuch und 100 Giftdrüsen sammeln musst.

Das hochwertige Tuch kann durch das Sammeln von insgesamt 200 Wollstücken von schafähnlichen Pals wie Lamball hergestellt werden. Die Giftdrüsen erhältst du entweder von Händlern oder als Beute von verschiedenen Pals in der Wildnis. Zusätzlich kannst du Zoes Halloween-Outfit basteln, indem du einen Bauplan von ihr in der Verlassenen Kirche erhältst, nachdem du sie im Turm der Windumtosten Hügel besiegt hast.

Mechanische Anpassungen und neue Quests

Welche weiteren Änderungen bringt das Update mit sich? Neben den neuen Kostümen bietet das Update auch eine neue Quest namens „Zoes Sphäre“. Diese Mission erfordert, dass du oder andere Spieler 30 Mitglieder der Freien Pal-Allianz in der Spielwelt besiegst oder einfängst. Außerdem wurde eine neue Chatbenachrichtigungsfunktion hinzugefügt, die dich informiert, wenn jemand einen Multiplayer-Server betritt oder verlässt.

Diese Anpassungen sind Teil der kontinuierlichen Bemühungen von Pocketpair, das Spielerlebnis zu verbessern und auf das vollständige 1.0-Release im Jahr 2026 vorzubereiten. Bis dahin wird es weiterhin kleinere Updates und Fehlerbehebungen geben, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten.

Ausblick auf die Zukunft von Palworld

Welche Pläne gibt es für Palworld? Neben den aktuellen Updates plant Pocketpair, in naher Zukunft weitere Informationen zur mobilen Version von Palworld bekanntzugeben. Diese Ankündigungen werden zwischen dem 13. und 16. November beim G-Star 2025-Event in Busan, Südkorea, erwartet. Details über Spezifikationen und mögliche Monetarisierungsmodelle der mobilen Ausgabe sind bislang noch nicht bekannt.

Mit Palworld hat Pocketpair ein Spiel geschaffen, das durch seine humorvolle und zugleich herausfordernde Spielmechanik besticht. Die Kombination aus Kreaturensammlung, Basisbau und Überlebenselementen bietet dir ein einzigartiges Spielerlebnis, das sich stetig weiterentwickelt.

Was hältst du von den neuesten Updates und den geplanten Features für Palworld? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!