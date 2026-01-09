FF6-Remake möglich? Hamaguchi räumt Projekt für neue Entwickler ein

Naoki Hamaguchi, der Regisseur von Final Fantasy 7 Rebirth, hat sich überraschend offen zur Möglichkeit eines Remakes von Final Fantasy 6 geäußert – und dabei klargestellt, dass er selbst nicht die Leitung eines solchen Projekts übernehmen möchte. Stattdessen wünscht er sich, dass eine neue Generation von Entwicklern die kreative Führung übernimmt.

Final Fantasy 6, ursprünglich 1994 für das Super Nintendo veröffentlicht, gilt als einer der bedeutendsten und reifsten Teile der Reihe. Das Spiel besticht durch ein Ensemble aus 14 spielbaren Charakteren, eine düstere Story mit Themen wie Diktatur, Krieg, Magie und Erlösung sowie ein ausgereiftes Kampfsystem mit Active-Time-Battles und Maginit-Lehre. Trotz mehrerer Portierungen auf Plattformen wie Game Boy Advance, PlayStation und zuletzt in der Pixel Remaster-Reihe, hat das Spiel nie ein vollständiges Remake im Stil von Final Fantasy 7 erhalten.

Hamaguchis Perspektive zur Zukunft von FF6

Warum will Hamaguchi kein FF6-Remake leiten? Obwohl er Final Fantasy 6 als prägenden Titel seiner Jugend beschreibt, sieht Naoki Hamaguchi keinen Platz für sich selbst als kreative Leitung eines möglichen Remakes. In einem Interview erklärte er, dass er nach fast einem Jahrzehnt Arbeit an der FF7-Remake-Trilogie nun das Ende dieses Mammutprojekts erreicht habe und sich mehr in einer unterstützenden Rolle sehe.

Er betonte, dass FF6 einen besonderen Platz in seinem Herzen habe, viele seiner Einflüsse jedoch nicht in das FF7-Remake einfließen konnten, da dieses einer klaren Vorlage folgen musste. Für ihn wäre es daher sinnvoller, wenn neue Talente mit frischem Blick das Projekt übernehmen würden.

Final Fantasy 6 heute: Klassiker mit Potenzial

Welche Bedeutung hat FF6 heute noch? Final Fantasy 6 hat laut Kritikern nichts von seiner Stärke verloren. Die Story rund um die Rebellion gegen das Imperium, den Wahnsinn von Kefka Palazzo und die persönlichen Entwicklungen der Charaktere gilt als eine der besten Erzählungen in der Rollenspielgeschichte. Viele Fans sehen in einem Remake eine einmalige Chance, dieses Meisterwerk mit aktueller Technik neu zu erleben.

Die Pixel Remaster-Version bietet bereits eine überarbeitete Fassung mit neuem Soundtrack, bleibt aber dem 2D-Stil treu. Ein vollständiges Remake im Stil von FF7 würde hingegen neue technische und erzählerische Möglichkeiten eröffnen – inklusive Sprachausgabe, 3D-Welten und cineastischer Inszenierung.

Technische Herausforderungen und Chancen

Was spricht für oder gegen ein Remake? Ein Remake von Final Fantasy 6 wäre ambitioniert. Die hohe Anzahl an spielbaren Figuren, die offene Struktur der zweiten Spielhälfte und die Vielzahl an Nebenhandlungen sind komplex umzusetzen. Gleichzeitig bietet genau das enormes Potenzial für ein modernes Rollenspiel-Erlebnis, das an die Qualität und Tiefe von FF7 Rebirth anknüpfen könnte.

Hamaguchi selbst sieht seine Rolle eher als Mentor oder Berater für ein neues Team. Er möchte die nächste Generation von Entwicklern bei der Umsetzung unterstützen, statt selbst die kreative Kontrolle zu übernehmen.

Was wir aktuell wissen

Gibt es konkrete Hinweise auf ein Remake? Offiziell hat Square Enix bislang kein Final Fantasy 6 Remake angekündigt. Dennoch zeigt Hamaguchis Aussage, dass intern über die Möglichkeit nachgedacht wird – und dass die Tür für ein solches Projekt offensteht, sobald sich ein neues Team findet, das die Herausforderung annimmt.

Fans dürfen also hoffen, dass sich Square Enix nach Abschluss der FF7-Trilogie intensiver mit FF6 beschäftigt. Die Popularität der Pixel Remaster-Edition und das anhaltende Interesse an klassischen JRPGs könnten den Anstoß dafür liefern.

Ein neues Kapitel für ein Rollenspiel-Meisterwerk?

Was könnte ein Remake von FF6 leisten? Ein moderner Neuaufguss von Final Fantasy 6 könnte das Spiel einer ganz neuen Generation von Rollenspielfans zugänglich machen. Mit heutigen technischen Mitteln könnten ikonische Szenen wie die Opernaufführung, der Fall der Welt oder Kefkas Transformation noch eindrucksvoller inszeniert werden.

Ein solches Projekt wäre nicht nur eine Hommage an das Original, sondern auch eine Chance, neue Erzählmethoden, Gameplay-Elemente und visuelle Präsentationen zu integrieren – ohne den Geist des Originals zu verlieren.

Was denkst du: Sollte Square Enix ein Remake von Final Fantasy 6 wagen? Und wer wäre deiner Meinung nach der richtige Kopf für ein solches Projekt? Verrate es uns in den Kommentaren!