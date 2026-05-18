Bei Ubisoft scheint die Planung für die kommenden Jahre langsam konkreter zu werden. Nachdem der Publisher zuletzt mit mehreren Verschiebungen, Entlassungen und schwachen Releases zu kämpfen hatte, könnten nun gleich zwei große Marken zurückkehren.

Laut neuen Gerüchten sollen sowohl Far Cry 7 als auch Assassin’s Creed Hexe aktuell für einen Release im Jahr 2027 vorgesehen sein.

Far Cry 7 könnte schon dieses Jahr enthüllt werden

Die Informationen stammen vom bekannten Ubisoft-Leaker Rogue Tx, der zuletzt bereits Details zum nächsten Ghost-Recon-Spiel veröffentlicht hatte.

Demnach plant Ubisoft offenbar, Far Cry 7 noch im Laufe dieses Jahres offiziell vorzustellen. Ein Release soll dann 2027 folgen.

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Konkrete Gameplay-Details zum Shooter gibt es bislang zwar weiterhin kaum, allerdings passen die neuen Informationen zu früheren Berichten über eine bereits fortgeschrittene Entwicklung.

Assassin’s Creed Hexe setzt wohl wieder stärker auf klassische Parkour-Elemente

Besonders interessant sind die neuen Hinweise zu Assassin’s Creed Hexe. Laut Leak wird das Spiel tatsächlich eine weibliche Hauptfigur besitzen, was bereits seit längerer Zeit vermutet wurde.

Spannender dürfte für viele Fans aber ein anderer Punkt sein: Das Parkour-System soll sich angeblich wieder stärker an den klassischen Assassin’s-Creed-Teilen orientieren.

Damit könnte Ubisoft auf eine der größten Community-Kritiken der vergangenen Jahre reagieren. Viele Fans bemängelten zuletzt, dass moderne Teile der Reihe den Fokus stärker auf Rollenspiel-Systeme und offene Kämpfe gelegt hätten, während klassisches Parkour-Gameplay in den Hintergrund rückte.

Ubisoft arbeitet offenbar an großem Showcase

Sollten sich die aktuellen Gerüchte bestätigen, dürfte Ubisoft für die kommenden Monate ein umfangreicheres Showcase vorbereiten.

Mit:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Far Cry 7

Assassin’s Creed Hexe

und dem nächsten Ghost Recon

würde der Publisher mehrere große Marken gleichzeitig zurückbringen.

Gerade nach den schwierigen vergangenen Jahren könnte Ubisoft damit versuchen, verlorenes Vertrauen innerhalb der Community zurückzugewinnen.

Offizielle Bestätigung fehlt weiterhin

Noch handelt es sich allerdings ausschließlich um Insider-Informationen. Ubisoft selbst hat weder die Release-Zeiträume noch konkrete Gameplay-Details offiziell bestätigt.

Trotzdem verdichten sich die Hinweise, dass Assassin’s Creed Hexe inzwischen deutlich näher an einer Enthüllung stehen könnte. Das Spiel gilt intern offenbar schon länger als einer der wichtigsten zukünftigen Assassin’s-Creed-Titel.

Auch Far Cry 7 dürfte für Ubisoft enorm wichtig werden. Nach dem Release von Far Cry 6 wartet die Community inzwischen seit mehreren Jahren auf den nächsten Hauptteil der Reihe.