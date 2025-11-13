Far Cry 7 – Leaks verdichten sich: Alaska-Setting, „Extraction Mode“ und Ubisofts Multiplayer-Kurs

Zu Far Cry 7 gibt es weiterhin keine offizielle Ankündigung. Dennoch häufen sich in den letzten Tagen Hinweise und Bildleaks, die ein erstaunlich klares Bild zeichnen: Ein Teil des Projekts soll in Alaska spielen, flankiert von einem „Extraction Mode“ mit eigenem Kartenpool. Parallel bekräftigt Ubisoft-CEO Yves Guillemot, dass Far Cry künftig deutlich multiplayer-lastiger gedacht wird, was die aktuellen Gerüchte stützt. Offiziell ist das alles nicht; die Fährten führen aber konsistent zu den gleichen Stichwörtern.

Was neu geleakt wurde: „Paradise Park“, Tiere als Gefahr, getrennte Karten

Auslöser der jüngsten Welle ist der Dataminer @AgaiinTx, der in XDefiant-Dateien auf Referenzen zu Far Cry 7 gestoßen sein will – inklusive Screenshots und Missionslisten. Demnach stammen die kursierenden Bilder nicht aus der Kampagne, sondern aus einer Map des Extraction-Ablegers/-Modus namens „Paradise Park“.

Das Szenario: Alaskas Wildnis, in der nicht nur menschliche Gegner, sondern auch aggressive Tierwelt und harte Witterung eine Rolle spielen. Unterm Strich spricht vieles für zwei Content-Schienen: Singleplayer-Kampagne und eigenständiger Extraction-Modus mit jeweils getrennten Karten.

Project Blackbird & Maverick: Zwei Far-Cry-Schienen

Die Struktur dahinter ist nicht neu: Schon länger berichten Insider von zwei parallelen Far-Cry-Produktionen: dem Hauptspiel „Project Blackbird“ (gemeinhin als Far Cry 7 gehandelt) und dem multiplayer-fokussierten „Project Maverick“ (Extraction-Shooter im Far-Cry-Universum). Zwischenzeitlich war von einem Neustart für Maverick die Rede; die jetzigen Funde legen nahe, dass das Extraction-Konzept weiterhin auf dem Tisch liegt. Als Engine nennt der Leak, im Einklang mit früheren Berichten, Snowdrop statt Dunia.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Multiplayer-Schwerpunkt: Was Ubisoft öffentlich gesagt hat

Öl ins Gerüchtefeuer goss Yves Guillemot im September: Auf der New Global Sport Conference erklärte der Ubisoft-Chef, künftig solle Far Cry die „Multiplayer-Aspekte stärker in den Vordergrund“ rücken, um längere Spielzyklen zu erreichen.

Kampagne: Timer-Gerücht und Protagonisten-Schnipsel

Rund um die Singleplayer-Kampagne kursieren seit Längerem Hinweise auf einen Zeitlimit-Mechanismus (z. B. 24 reale Stunden = 72 In-Game-Stunden, um eine Entführung aufzulösen). Ob und wie strikt das System heute noch ist, bleibt offen. Die jüngsten Berichte führen dieses in jedem Fall weiterhin als Bestandteil.

Außerdem tauchen Missionsnamen wie Airspace, NASA HQ, Verzion/Verizon Centre oder JFK Centre auf, was die kampagnenseitigen Schauplätze vom Alaska-Extraktionsszenario abkoppeln würde. Auch ein weißbärtiger Protagonist wird genannt. All das bleibt aktuell zwar noch seitens offizieller Seite unbestätigt, ergibt in Summe aber ein konsistentes Leak-Muster.

Release-Fenster: Früher als gedacht oder später?

Zur Zeitplanung gibt es nur Spekulation. In der Gerüchteküche fällt eine Spanne bis spätestens 2027, teils war vor Monaten auch 2026 im Umlauf, mit dem Zusatz, dieser Termin sei „optimistisch“. Ubisoft selbst hat kein Datum kommuniziert. Wer auf feste Roadmaps hofft, muss auf die offizielle Enthüllung warten.

Vorsicht, Gerücht – aber mit Substanz

Wichtig: Ubisoft hat nichts bestätigt. Die aktuellen Bilder kursieren teils nur noch über Re-Uploads, der ursprüngliche X-Post verschwand. Dennoch sind Quelle, Tonalität und Terminologie (Alaska, Paradise Park, Extraction, Snowdrop) auffällig deckungsgleich mit älteren, gut belegten Reports. Für eine Vorab-Einordnung gilt: plausibel, aber vorläufig.