Crimson Desert hat jetzt endlich eine Lösung für einen der nervigsten Open-World-Momente

Pearl Abyss hat das nächste Update für Crimson Desert veröffentlicht. Patch 1.11.00 steht ab sofort für mehrere Plattformen bereit und bringt neben zahlreichen Fehlerbehebungen auch einige ziemlich praktische Verbesserungen ins Open-World-Abenteuer.

Besonders spannend ist eine neue Komfortfunktion für seltene Ausrüstung: Bestimmte Gegenstände, die ihr aus Schatzkisten oder Quests erhalten habt und anschließend verliert, können künftig wieder in Läden auftauchen. Damit führt Crimson Desert im Grunde eine Art kleines Fundbüro für wertvollen Loot ein.

Update 1.11.00 ist auf mehreren Plattformen verfügbar

Laut Pearl Abyss wird Patch 1.11.00 derzeit auf allen Plattformen ausgerollt. Auf einigen Systemen ist das Update bereits verfügbar, andere Versionen werden noch vorbereitet.

Der aktuelle Stand:

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Plattform Status Steam PC verfügbar Steam Mac verfügbar PlayStation verfügbar Epic Games Store verfügbar Xbox wird vorbereitet Mac App Store wird vorbereitet

Spieler auf Xbox und im Mac App Store müssen sich also noch etwas gedulden, während PC-, PlayStation- und Epic-Nutzer bereits loslegen können.

Verlorene seltene Ausrüstung kann jetzt wieder gekauft werden

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft seltene Ausrüstung, die bisher nur begrenzt verfügbar war. Wenn solche Gegenstände aus Schatzkisten oder Quests verloren gehen, können sie künftig in bestimmten Läden wieder gekauft werden.

Ganz kostenlos wird diese Rettung allerdings nicht. Die Items werden zu einem höheren Preis angeboten als ihrem ursprünglichen Wert. Außerdem erscheinen verlorene Gegenstände spätestens nach sieben Tagen Spielzeit wieder im Sortiment.

Das ist trotzdem eine ziemlich sinnvolle Änderung. Gerade in großen Open-World-Spielen kann es schnell passieren, dass besondere Ausrüstung übersehen, verkauft oder auf andere Weise verloren wird. Mit Patch 1.11.00 nimmt Pearl Abyss diesem Problem zumindest etwas den Schrecken.

Haustier-Fans bekommen deutlich mehr Platz

Auch für alle Spieler, die in Crimson Desert gerne Haustiere sammeln, bringt das Update eine wichtige Neuerung. Über neue Herausforderungen können die Haustier-Slots erweitert werden.

Das Limit steigt auf bis zu 100 Haustier-Slots. Im Camp können allerdings weiterhin maximal 50 Haustiere gleichzeitig aktiv sein. Wer die entsprechende Haustier-Herausforderung bereits abgeschlossen hat, soll die neuen Belohnungen rückwirkend erhalten.

Zusätzlich bekommt das Wyvernjunge nun ein eigenes Icon auf der Karte. Außerdem behalten Haustiere ihren Namen, nachdem sie gewachsen sind.

Das Flipper-Minispiel wird entschärft

Patch 1.11.00 überarbeitet außerdem das Flipper-Minispiel. Pearl Abyss hat den Schwierigkeitsgrad gesenkt und mehrere Probleme behoben, die offenbar für Frust sorgen konnten.

Unter anderem fühlt sich die Kugel nun etwas schwerer an. Außerdem wurden Fehler behoben, bei denen die Kugel durch Wände dringen, im linken Bereich der zweiten Ebene hängen bleiben oder beim Abprallen von der Abschussrampe nach unten durchrutschen konnte.

Auch Austrittsgeschwindigkeit und Abschusswinkel aus dem Transit-Tor wurden angepasst. Klingt nach Kleinkram, dürfte aber gerade für Spieler angenehm sein, die an dem Minispiel bisher eher verzweifelt sind.

Mehr Freiheit bei der Controller-Belegung

Konsolenspieler und Controller-Nutzer bekommen ebenfalls eine praktische Verbesserung. Die Tasten zum Öffnen von Inventar, Karte, Fähigkeiten, Abenteuertagebuch und Fotomodus können nun selbst festgelegt werden.

Dazu kommen weitere Verbesserungen bei der Steuerung, etwa beim Absteigen von einem Wyvern in der Luft. Auch im Wohnen-Modus wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Gegenstände nach dem Herausnehmen nicht mehr richtig kontrolliert werden konnten.

Weitere Verbesserungen an Kampf, UI und Fotomodus

Neben den größeren Änderungen enthält Update 1.11.00 zahlreiche weitere Anpassungen. Unter anderem wurden die Angriffsmuster der Golem-Monster überarbeitet, Spezial-Pfeile erhalten bei bestimmten Fähigkeiten Zusatzeffekte und Damiane sowie Oongka wurden weiter verbessert.

Auch im UI wurde nachgebessert. Bilder für einige Tiere, Wissenseinträge und Hilfeseiten wurden verbessert. Zudem wurde ein Problem behoben, bei dem Tiernamen beim Viehhändler nur als Fragezeichen angezeigt wurden.

Der Fotomodus bekommt ebenfalls einen Fix: Die Schärfentiefe konnte unter bestimmten Umständen nicht deaktiviert werden, was nun behoben wurde.

Update mit vielen kleinen, aber sinnvollen Verbesserungen

Patch 1.11.00 ist kein riesiges Inhaltsupdate, aber genau die Art Aktualisierung, die ein großes Open-World-Spiel spürbar angenehmer machen kann. Mehr Haustier-Slots, weniger Frust beim Flipper-Minispiel, bessere Controller-Anpassungen und vor allem die Möglichkeit, verlorene seltene Ausrüstung später wiederzukaufen, sind klare Komfortverbesserungen.

Crimson Desert bleibt damit weiter im schnellen Update-Rhythmus. Besonders positiv ist, dass Pearl Abyss nicht nur Fehler behebt, sondern auch auf typische Spielerprobleme reagiert: zu wenig Platz für Haustiere, verlorener Loot, Minispiel-Frust und Steuerungswünsche.

Wer Crimson Desert aktuell spielt, sollte Patch 1.11.00 also nicht ignorieren, selbst wenn die großen Schlagworte auf den ersten Blick eher unspektakulär klingen.