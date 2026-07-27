STALKER 2 – Cost of Hope und kostenloses 2.0-Update kommen am 20. August 2026

GSC Game World hat den nächsten großen Schritt für STALKER 2: Heart of Chornobyl terminiert: Am 20. August 2026 erscheinen sowohl die Story-Erweiterung Cost of Hope als auch das umfangreiche 2.0-Update. Damit bekommt der Open-World-Survival-Shooter fast zwei Jahre nach dem Release im November 2024 frischen Stoff für die Zone und gleichzeitig ein technisches Fundament-Upgrade.

Die Ankündigung erfolgte über einen kurzen Trailer und wurde zusätzlich durch eine offizielle Mitteilung untermauert. Während zur neuen Handlung weiter nicht jedes Detail öffentlich ist, steht immerhin fest, dass Cost of Hope deutlich größer ausfallen soll als ein typischer Missionshappen.

Release und Inhalte von Cost of Hope

Wann erscheint die Erweiterung Cost of Hope? Cost of Hope startet am 20. August 2026 und erscheint für PlayStation 5, PC und Xbox Series X|S. Laut offizieller Beschreibung dürfen Fans mit Dutzenden Stunden zusätzlichem Content rechnen, also klar mehr als nur ein kleiner Story-Nachschlag.

Inhaltlich verspricht die Erweiterung eine neue, zusammenhängende Story inklusive frischer Missionen. Außerdem sollen neue Areale hinzukommen, die bislang nicht Teil der bekannten Karte waren, sowie neue Verbündete und neue Gegner, die den Ton der Zone weiter schärfen dürften.

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Auch beim Arsenal legt Cost of Hope nach: Neue Waffen sind bestätigt, ebenso neue Orte, die es zu erkunden gilt. Konkrete Beispiele zu Waffentypen, Fraktionen oder zentralen Figuren hat GSC Game World bislang aber noch nicht im Detail ausgeführt.

Neue Story-Missionen mit eigenem Handlungsbogen

Unentdeckte Locations und zusätzliche Erkundungsgebiete

Neue Verbündete und neue Feinde

Neue, mächtige Waffen

Umfang: Dutzende Stunden Content

Das große 2.0-Update am selben Tag

Was steckt im STALKER-2-Update 2.0? Parallel zu Cost of Hope wird STALKER 2 am 20. August 2026 auf Version 2.0 gehoben. Der Patch ist kostenlos für alle, unabhängig davon, ob du die Erweiterung kaufst oder nicht.

Bestätigt ist, dass das Spiel mit Update 2.0 auf eine neuere Version der Unreal Engine 5 aktualisiert wird. Welche konkreten Verbesserungen das im Alltag bringt, ist offiziell noch nicht im Detail aufgeschlüsselt, aber allein der Engine-Schritt deutet auf spürbare technische Änderungen hin.

GSC Game World hat STALKER 2 seit Release ohnehin regelmäßig gepflegt: Bis heute kamen insgesamt 17 Updates zusammen, die von Performance- und Bugfix-Patches bis hin zu größeren Inhalts-Updates reichten. Besonders hervor stach dabei das Update Stories Untold aus Dezember 2025, das rund fünf Stunden neuen Content nachlieferte, darunter eine neue Storyline mit acht Missionen, sieben neue Locations, ein neues Hub-Areal, sechs neue Charaktere und eine neue Waffe.

Preis, Season Pass und Editionen

Wie wird man Cost of Hope spielen können? Cost of Hope ist eine Premium-Erweiterung und wird separat bezahlt. Ein konkreter Preis wurde bisher nicht genannt. Wer sich schon beim Launch für die Ultimate Edition entschieden hat, besitzt den enthaltenen Season Pass, der Zugang zu den kommenden Story-Erweiterungen geben soll, darunter Cost of Hope und eine zweite, noch nicht angekündigte Story-Erweiterung.

Zum Season Pass gehören außerdem ein Bonusauftrag sowie verschiedene zusätzliche Waffen und Anzüge. Das bleibt vor allem für alle interessant, die STALKER 2 langfristig als Plattform sehen und die Zone über mehrere Content-Wellen hinweg verfolgen möchten.

Freust du dich eher auf die neue Story in Cost of Hope oder reizt dich das 2.0-Update mit dem Unreal-Engine-5-Upgrade mehr? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.