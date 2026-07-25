Wer am Samstagvormittag schnell mal eine Mail formulieren, einen Text zusammenfassen oder Code checken lassen wollte, blickte in die Röhre: ChatGPT, der populäre Chatbot von OpenAI, war am 25. Juli 2026 rund um den Globus nicht erreichbar. Statt Antworten gab es nur leere Chatfenster, Fehlermeldungen oder hängende Ladebildschirme – bei vielen Nutzern klappte nicht einmal mehr der Login.

Störungsmeldungen schießen in die Höhe

Auf der Plattform Downdetector, auf der Nutzer weltweit technische Probleme melden können, gingen innerhalb weniger Minuten massenhaft Meldungen ein. Auch in Österreich blieb der Ausfall nicht unbemerkt: Von Wien über Linz bis Graz berichteten Betroffene von denselben Problemen. Typische Fehlermeldungen, die den Nutzern angezeigt wurden, waren etwa „Internal Server Error“ oder „Bad Gateway“ – Hinweise darauf, dass es sich um ein serverseitiges Problem bei OpenAI handelte und nicht um einzelne, lokale Verbindungsprobleme.

Besonders unangenehm traf es all jene, die am Wochenende arbeiten oder gerade für Prüfungen lernen und sich auf die KI als Helferlein verlassen. Vor allem das Erstellen neuer Texte und die Beantwortung von Anfragen funktionierte über weite Strecken gar nicht mehr. Bei einem Teil der Nutzer fiel der Dienst komplett aus, bei anderen scheiterte zumindest die Anmeldung.

Kein Einzelfall: ChatGPT fällt immer wieder aus

Der aktuelle Ausfall reiht sich in eine ganze Serie ähnlicher Vorfälle der vergangenen Monate ein. Erst wenige Tage zuvor, am 19. Juli 2026, hatte OpenAI seit Sonntagabend Probleme beim Laden und Fortsetzen von ChatGPT-Unterhaltungen gemeldet und auf der eigenen Statusseite eine Untersuchung des Problems angekündigt. Auch der Dienst Codex, OpenAIs KI-Werkzeug für Entwickler, war laut Störungsmessungen bereits am Morgen des 25. Juli 2026 durch Serverfehler nicht nutzbar.

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Solche Totalausfälle haben inzwischen fast schon System: Bereits im Januar 2025 sorgte eine große Störung dafür, dass Nutzer in den USA, Großbritannien und weltweit nur noch Fehlermeldungen wie „Bad Gateway“ zu sehen bekamen, ehe OpenAI das Problem innerhalb weniger Stunden beheben konnte. Im Juni desselben Jahres folgte ein noch gravierenderer Ausfall, der über zehn Stunden andauerte und neben ChatGPT auch den Videogenerator Sora lahmlegte. Und im September 2025 war der Dienst erneut weltweit für die meisten Nutzer nicht verfügbar, was auf Reddit und anderen Plattformen für reichlich Frust sorgte.

Was steckt dahinter?

Eine offizielle Ursache für den aktuellen Ausfall hat OpenAI bislang nicht kommuniziert. Erfahrungsgemäß handelt es sich bei derartigen Server-Kollapsen häufig um Überlastungen durch zu viele gleichzeitige Anfragen, fehlerhafte Software-Updates oder Probleme in der zugrunde liegenden Cloud-Infrastruktur. In der Vergangenheit konnte OpenAI die meisten Störungen innerhalb weniger Stunden beheben.

Der aktuelle Vorfall zeigt einmal mehr, wie sehr sich Millionen Menschen mittlerweile im Alltag auf KI-Chatbots verlassen – und wie schnell dieser Komfort zum Problem wird, sobald die Server streiken. Nutzer, die auf ChatGPT angewiesen sind, tun gut daran, sich zumindest für solche Fälle eine Alternative parat zu halten.

Stand: 25.07.2026, 11:30 Uhr. OpenAI hat sich bislang nicht offiziell zu den Ursachen des Ausfalls geäußert – ein Update folgt, sobald weitere Informationen vorliegen.