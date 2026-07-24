Für Ubisoft hat sich die Rückkehr von Edward Kenway offenbar schon jetzt ausgezahlt. Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist erst seit dem 9. Juli 2026 erhältlich, konnte die internen Erwartungen des Publishers aber deutlich übertreffen.

Im Rahmen seines aktuellen Geschäftsberichts nennt Ubisoft erstmals eine neue Verkaufszahl: Innerhalb der ersten 14 Tage wurden weltweit 3,5 Millionen Exemplare des Remakes abgesetzt.

Damit hat Black Flag Resynced bereits nach zwei Wochen das Ziel übertroffen, das Ubisoft ursprünglich für das gesamte Geschäftsjahr eingeplant hatte.

3,5 Millionen Exemplare in nur zwei Wochen

Der erfolgreiche Start hatte sich bereits kurz nach der Veröffentlichung abgezeichnet. Ubisoft meldete zwei Millionen verkaufte Exemplare am ersten Tag. Nach einer Woche fiel schließlich die Marke von drei Millionen.

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Die bisherigen Meilensteine im Überblick:

2 Millionen Exemplare am ersten Verkaufstag

mehr als 3 Millionen Exemplare nach einer Woche

3,5 Millionen Exemplare innerhalb der ersten 14 Tage

Ubisofts ursprüngliche Jahreserwartung bereits übertroffen

Im aktuellen Geschäftsbericht für das erste Quartal 2026/27 spricht Ubisoft genauer von 3,5 Millionen „sold-in“ Exemplaren. Dieser Begriff kann neben digitalen Verkäufen an Spieler auch an den Handel ausgelieferte physische Einheiten umfassen. Die Zahl ist deshalb nicht zwingend vollständig mit direkten Verkäufen an Endkunden gleichzusetzen.

An der Größenordnung des Erfolgs ändert das allerdings wenig. Ubisoft-CEO Yves Guillemot bezeichnet den Start als ermutigenden Beleg für die anhaltende Stärke der Marke Assassin’s Creed.

Black Flag bricht außerdem einen Steam-Rekord

Besonders stark fällt die Resonanz auf dem PC aus. Laut Ubisoft erreichte Black Flag Resynced auf Steam zeitweise rund 105.000 gleichzeitig aktive Spieler. Kein anderes Assassin’s-Creed-Spiel kam auf der Plattform bislang auf einen höheren Wert.

Der Publisher spricht darüber hinaus von einem historisch hohen PC-Anteil an den Verkäufen der Reihe. Die wichtigsten Märkte sollen dabei die USA und China gewesen sein.

Assassin’s Creed Shadows erreichte auf Steam zum Vergleich einen Höchstwert von rund 64.800 gleichzeitigen Spielern. Die beiden Zahlen lassen sich zwar nicht direkt mit den Gesamtverkäufen vergleichen, zeigen aber, wie groß das Interesse am Black-Flag-Remake gerade auf dem PC ausfällt.

Auch bei den Wertungen kann Ubisoft zufrieden sein. Black Flag Resynced steht derzeit sowohl bei Metacritic als auch bei OpenCritic bei 84 Punkten. Nach Angaben des Publishers ist es damit das am besten bewertete Assassin’s Creed seit dem ursprünglichen Assassin’s Creed 4: Black Flag aus dem Jahr 2013.

Ein großer Erfolg für Ubisofts Remake-Strategie

Für Ubisoft dürfte das Ergebnis weit über den Erfolg eines einzelnen Spiels hinausgehen. Black Flag Resynced ist das erste vollständige Remake innerhalb der Assassin’s-Creed-Reihe und sollte offenbar auch zeigen, ob sich ältere Serienteile aufwendig für eine neue Generation zurückbringen lassen.

Die Antwort der Käufer fällt ziemlich eindeutig aus. Ein 13 Jahre altes Abenteuer mit Edward Kenway konnte innerhalb von zwei Wochen sämtliche Erwartungen des Publishers übertreffen.

Ubisoft sieht darin einen Beleg dafür, dass sich bekannte Spiele aus dem eigenen Katalog durch Remakes erfolgreich für neue Spieler aufbereiten lassen. Damit dürften weitere Neuauflagen innerhalb der Reihe zumindest wahrscheinlicher geworden sein.

Konkrete Projekte hat das Unternehmen in diesem Zusammenhang allerdings nicht neu angekündigt. Ubisoft hatte in der Vergangenheit lediglich bestätigt, dass mehrere Assassin’s-Creed-Remakes geplant sind.

Der Erfolg kommt für Ubisoft zur richtigen Zeit

Ubisoft kann eine positive Nachricht derzeit gut gebrauchen. Die Nettobuchungen des Konzerns gingen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um rund neun Prozent auf 255,8 Millionen Euro zurück. Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine umfassende Umstrukturierung und Kostensenkung fort.

Vor diesem Hintergrund bezeichnet Guillemot den erfolgreichen Start von Black Flag Resynced als frühen Beleg dafür, dass die neue Ausrichtung auf größere Marken und eine höhere Qualität funktionieren könne.

Ob das Remake seine starke Verkaufsentwicklung über die kommenden Monate halten kann, bleibt abzuwarten. Die anfängliche Geschwindigkeit hat sich bereits erwartungsgemäß verlangsamt: Nach zwei Millionen Exemplaren am ersten Tag kamen bis zum Ende der zweiten Woche weitere 1,5 Millionen hinzu.

Mit 3,5 Millionen ausgelieferten beziehungsweise verkauften Exemplaren innerhalb von 14 Tagen ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced trotzdem schon jetzt einer der wichtigsten Erfolge für Ubisoft in diesem Jahr.

Hättet ihr mit einem derart starken Start gerechnet? Und welches Assassin’s Creed sollte Ubisoft als Nächstes neu auflegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.