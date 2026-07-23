LEGO und Paramount haben das zweite offizielle LEGO-Set zu Star Trek vorgestellt. Nach der großen U.S.S. Enterprise NCC-1701-D aus „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ widmet sich das neue Modell der Originalserie mit Captain Kirk und Mr. Spock.

Das Set trägt den Namen LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Brücke und besitzt die Artikelnummer 11385. Anders als beim ersten Modell wird dieses Mal jedoch nicht das komplette Raumschiff nachgebaut. Stattdessen konzentriert sich LEGO auf zwei der bekanntesten Innenbereiche: die Kommandobrücke und den Transporterraum.

Ein schönes Detail versteckt sich bereits in der Anzahl der Bausteine. Das Modell besteht aus exakt 1.701 Teilen und spielt damit unmittelbar auf die Registriernummer NCC-1701 der Enterprise an.

Vorbestellungen sind ab dem heutigen 23. Juli 2026 möglich. Regulär erscheint das Set am 1. September 2026 und damit pünktlich zum Monat des 60. Star-Trek-Jubiläums.

So sieht die LEGO-Brücke der Enterprise aus

Welche Bereiche der U.S.S. Enterprise sind im neuen LEGO-Set enthalten? Den Mittelpunkt bildet die halbkreisförmige Kommandobrücke aus der klassischen Star-Trek-Serie. Sie verfügt über mehrere Arbeitsplätze, Computerstationen und den zentralen Kommandosessel von Captain Kirk.

Auf dem Hauptbildschirm ist ein klingonischer Krieger zu sehen. Die einzelnen Bereiche können nach dem Aufbau gemeinsam als großes Ausstellungsmodell arrangiert werden.

Ergänzt wird die Brücke durch einen separaten Transporterraum. Auf dessen Plattform lassen sich die Figuren für ihren nächsten Außeneinsatz positionieren. Das fertige Modell misst mehr als neun Zentimeter in der Höhe, 57 Zentimeter in der Breite und 34 Zentimeter in der Tiefe.

© The LEGO Group

Drei Funktionen sorgen für Bewegung

Das neue Enterprise-Set ist nicht nur als statisches Ausstellungsstück gedacht. LEGO integriert drei mechanische Funktionen, mit denen bekannte Momente aus der Serie nachgestellt werden können.

Der Kommandosessel lässt sich hin und her bewegen. Damit können Fans die typischen Turbulenzen während eines Angriffs auf die Enterprise simulieren. Eine weitere Drehfunktion bewegt die Crew zwischen den Transporterplattformen und stellt auf einfache Weise den Beameffekt nach.

Über einen Hebel lassen sich außerdem die Türen des Turbolifts öffnen. Elektronische Komponenten, Licht- oder Soundeffekte werden in der Produktbeschreibung hingegen nicht genannt.

Kirk, Spock und sechs weitere Minifiguren sind dabei

Welche Figuren gehören zur LEGO Enterprise-Brücke? Insgesamt enthält das Set acht neu gestaltete Minifiguren der klassischen Sternenflotten-Crew:

James T. Kirk

Spock

Nyota Uhura

Hikaru Sulu

Dr. Leonard „Pille“ McCoy

Pavel Chekov

Christine Chapel

Montgomery „Scotty“ Scott

Damit sind nahezu alle zentralen Besatzungsmitglieder der Originalserie vertreten. Zusätzlich befinden sich vier Tribbles im Set. Die flauschigen außerirdischen Wesen zählen spätestens seit der Episode „Kennen Sie Tribbles?“ zu den bekanntesten Kreaturen des Star-Trek-Universums.

© The LEGO Group

Auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände sind enthalten. Dazu gehören zwei Sternenflotten-Kommunikatoren, vier Phaser, Spocks Harfe, zwei vulkanische Lirpas und ein Trident-Scanner. Für den Phaser hat LEGO sogar ein vollständig neues Bauteil entworfen.

Preis, Vorbestellung und Release im Überblick

Wann erscheint die LEGO Star Trek Enterprise-Brücke und wie viel kostet sie? Das Set kann seit dem 23. Juli 2026 bei LEGO vorbestellt werden. Die reguläre Veröffentlichung erfolgt am 1. September über den offiziellen Onlineshop sowie in den LEGO Stores.

Die wichtigsten Produktdaten:

Eigenschaft Angabe Name LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Brücke Artikelnummer 11385 Altersempfehlung Ab 18 Jahren Teile 1.701 Minifiguren 8 Preis 179,99 Euro Vorbestellung Ab 23. Juli 2026 Veröffentlichung 1. September 2026 Abmessungen Über 9 × 57 × 34 cm

Eine digitale Bauanleitung steht zusätzlich über die LEGO Builder App zur Verfügung. Darin lässt sich das Modell während des Aufbaus in einer dreidimensionalen Ansicht drehen und vergrößern. Außerdem speichert die App den jeweiligen Baufortschritt.

Das zweite LEGO-Set zu Star Trek

Die neue Enterprise-Brücke ist erst das zweite offizielle LEGO-Set zur traditionsreichen Science-Fiction-Reihe. Den Anfang machte die U.S.S. Enterprise NCC-1701-D aus „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“.

Mit dem neuen Modell wechselt LEGO nun zur ursprünglichen Serie und erfüllt damit einen naheliegenden Wunsch vieler Fans. Gleichzeitig geht der Hersteller einen anderen Weg: Statt eines weiteren kompletten Raumschiffs steht dieses Mal das Geschehen im Inneren der Enterprise im Mittelpunkt.

Der Veröffentlichungstermin ist bewusst gewählt. Im September 2026 feiert Star Trek sein 60-jähriges Bestehen. Die erste Episode der Originalserie wurde in den USA am 8. September 1966 ausgestrahlt.

Wie gefällt euch die LEGO-Version der klassischen Enterprise-Brücke? Ist das Modell den Preis von 179,99 Euro wert oder hättet ihr euch lieber das vollständige Raumschiff gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.