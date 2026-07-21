Die Wahrheit ist irgendwo da draußen – ab August offenbar auch zwischen knapp 1.500 LEGO-Steinen. Mit LEGO Ideas The X-Files bringt LEGO die Mystery-Kultserie Akte X als umfangreiches Set für erwachsene Sammler zurück.

Das Modell kombiniert Mulders berühmtes Kellerbüro mit einem Waldstück, über dem ein UFO schwebt. Neben Fox Mulder und Dana Scully sind insgesamt acht Minifiguren enthalten, darunter Walter Skinner, Alex Krycek, ein graues Alien und der aus der Episode „The Host“ bekannte Flukeman.

So viel kostet das neue Akte-X-Set

LEGO Ideas The X-Files trägt die Setnummer 21369 und besteht aus 1.478 Teilen. Der Preis liegt bei 199,99 Euro.

Mitglieder des kostenlosen LEGO-Insiders-Programms können das Set bereits ab dem 1. August 2026 bestellen. Der reguläre Verkaufsstart folgt am 4. August 2026.

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Die wichtigsten Daten:

Setnummer: 21369

21369 Teile: 1.478

1.478 Minifiguren: 8

8 Preis: 199,99 Euro

199,99 Euro Insiders-Vorverkauf: 1. August 2026

1. August 2026 Regulärer Release: 4. August 2026

4. August 2026 Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Mulders Büro steckt voller Anspielungen

Das Modell besteht aus zwei übereinanderliegenden Bereichen. Im unteren Teil befindet sich Mulders Kellerbüro, das mit zahlreichen Details aus der Serie ausgestattet ist.

Dazu gehört natürlich das ikonische „I Want to Believe“-Poster. Schreibtisch, Aktenschränke, Telefone und weitere Gegenstände sollen zahlreiche Anspielungen auf bekannte Episoden enthalten.

Der Wald über dem Büro lässt sich abnehmen, damit das Innere besser zugänglich ist. Das Schreibtischsegment kann ebenfalls herausgenommen und separat betrachtet werden.

UFO schwebt über der Waldszene

Oberhalb des Büros befindet sich ein kleines Waldstück mit mehreren Nadelbäumen. Über einen transparenten Ständer lässt sich das schwarze UFO so befestigen, dass es über der Szenerie zu schweben scheint.

Damit können Fans nicht nur Mulders Büro ausstellen, sondern auch eine klassische Alien-Begegnung oder Entführung nachstellen.

Das vollständige Modell ist rund 30 Zentimeter hoch, 23 Zentimeter breit und 23 Zentimeter tief.

Diese acht Minifiguren sind enthalten

LEGO packt eine überraschend umfangreiche Figurenriege in das Set:

Fox Mulder

Dana Scully

Walter Skinner

Mr. X

Alex Krycek

Carl Busch

Flukeman beziehungsweise der Parasit

ein graues Alien

Zusätzlich befinden sich ein Frosch und eine Biene im Set. Gerade Flukeman dürfte für Fans der frühen Staffeln ein ziemlich starkes Detail sein – die Kreatur aus der Kanalisation gehört bis heute zu den bekanntesten Monstern der Serie.

© The LEGO Group

Das Modell stammt ursprünglich von einem Fan

Wie bei LEGO Ideas üblich, basiert das offizielle Set auf einem Entwurf aus der Community.

Das ursprüngliche Modell wurde vom Nutzer WetWired für die „90s Nostalgia Challenge“ eingereicht und anschließend von den Fans zum Gewinner gewählt.

LEGO behielt den grundsätzlichen Aufbau mit dem unterirdischen Büro und dem Wald samt UFO bei. Für die fertige Verkaufsversion wurde die Grundfläche etwas kompakter gestaltet, ohne die zentralen Ideen des Fan-Modells zu entfernen.

Scullys Labor gibt es zum Start kostenlos dazu

Zum Verkaufsstart bietet LEGO außerdem eine passende Gratisbeigabe an. The X-Files: Scullys Labor mit der Setnummer 40896 besteht aus 221 Teilen und enthält eine exklusive Dana-Scully-Minifigur im Laborkittel.

Die kleine Vignette zeigt ein Labor an der FBI National Academy. Zur Ausstattung gehören unter anderem:

Untersuchungstisch

Mikroskop

Fläschchen und Kolben

Schränke

Waschbecken

Laborwagen

Untersuchungsleuchte

Scullys Kopf lässt sich drehen, sodass sie wahlweise mit oder ohne Schutzbrille dargestellt werden kann.

© The LEGO Group

So bekommt ihr das Gratis-Set

Scullys Labor wird nicht regulär verkauft. Das Set soll vom 1. bis 10. August 2026 kostenlos zu Bestellungen von LEGO Ideas The X-Files im offiziellen LEGO-Onlineshop beigelegt werden.

Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Wer das Hauptset ohnehin zum Start kaufen möchte, sollte deshalb vermutlich nicht allzu lange warten.

Die Gratisbeigabe besitzt laut den vorliegenden Angaben einen Gegenwert von 19,99 Euro.

Ein Set für Fans der 90er-Jahre

Mit 199,99 Euro ist das Akte-X-Set kein günstiger Nostalgiekauf. Dafür bietet es deutlich mehr als nur Mulder und Scully vor einer einfachen Kulisse.

Das zweigeteilte Modell, das schwebende UFO, acht Minifiguren und zahlreiche Serienreferenzen richten sich sehr klar an erwachsene Fans, die mit der Mystery-Serie aufgewachsen sind.

Die zusätzliche Gratisbeigabe zum Verkaufsstart macht das Paket zumindest etwas attraktiver – vorausgesetzt, die Wahrheit über den eigenen Kontostand bleibt anschließend besser verborgen.