Big Walk kommt am 4. August 2026 als Day One in PS Plus Essential

Die nächste PS-Plus-Überraschung ist schon deutlich vor dem üblichen Zeitplan durchgesickert: Für den 4. August 2026 steht mit Big Walk bereits ein monatliches PS-Plus-Spiel fest. Besonders daran ist nicht nur der Titel selbst, sondern auch die Tatsache, dass er als Day-One-Release direkt im PS-Plus-Essential-Line-up landen soll.

Damit wissen Abonnenten schon jetzt, was sie Anfang August erwartet, während Sony die monatlichen Essential-Spiele normalerweise erst wenige Wochen vor dem Wechsel offiziell ankündigt.

Big Walk kommt direkt in PS Plus Essential

Welches kostenlose PS-Plus-Spiel ist für den 4. August 2026 bestätigt? Big Walk wurde von House House und Publisher Panic als Day-One-Spiel für PS Plus bestätigt und soll am 4. August 2026 im PS-Plus-Essential-Katalog auftauchen. Parallel dazu erscheint das Koop-Abenteuer am selben Tag auch für weitere Plattformen, darunter Nintendo Switch 2, zusätzlich zu PC und PS5.

Inhaltlich setzt Big Walk voll auf gemeinsames Erleben: Ihr bewegt euch als Gruppe durch eine Welt, die stark über Kommunikation, Rätsel und kleine Entdeckungen funktioniert. Statt klassischem Action-Fokus geht es um Koordination, Timing und das Gefühl, zusammen unterwegs zu sein, während neue Werkzeuge und Spielzeuge nach und nach mehr Möglichkeiten eröffnen.

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Zeit mit Freunden zu verbringen, ist der beste Teil eines großen Spaziergangs.

Wer auf Koop-Spiele steht, die weniger Stress und mehr Teamwork bieten, dürfte hier genauer hinschauen. Der Ton erinnert eher an ein freundschaftliches Chaos mit Puzzle-Charakter, bei dem Abstimmung wichtiger ist als Reflexe.

Viele PS-Plus-Zugänge stehen bereits Monate vorher fest

Warum ist die frühe Enthüllung für August 2026 so ungewöhnlich? Weil sich aktuell auffällig viele kommende PS-Plus-Zugänge lange im Voraus abzeichnen. Neben Big Walk sind bereits mehrere Titel für die Premium- und Extra-Kataloge mit festen Monaten verknüpft, was in dieser Form eher selten vorkommt.

Konkret wurden folgende Ergänzungen für die kommenden Monate genannt:

Gitaroo Man für PS Plus Premium im Juni 2026

Premium im Juni 2026 Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy für PS Plus Premium im Juli 2026

Onimusha: Dawn of Dreams für PS Plus Premium im August 2026

Runescape: Dragonwilds als Day-One-Release für PS Plus Extra im September 2026

Big Walk als Day-One-Release für PS Plus Essential am 4. August 2026

Spannend ist dabei vor allem die zeitliche Staffelung: Während Premium-Zugänge für Juni, Juli und August bereits umrissen sind, steht mit Runescape: Dragonwilds sogar schon ein Extra-Release für September fest. Und Big Walk nimmt für Essential den 4. August als konkretes Datum vorweg.

So geht es bis zur offiziellen August-Ankündigung weiter

Wann werden die restlichen PS-Plus-Essential-Spiele für August 2026 bekanntgegeben? Erwartet wird, dass Sony die vollständige Essential-Auswahl für August am 29. Juli 2026 verkündet. Big Walk wäre dann nur ein Teil des Monats, denn üblicherweise umfasst das Essential-Paket mehrere Spiele, die gemeinsam freigeschaltet werden.

Vorher stehen aber noch weitere Updates an: Erst kommen die PS-Plus-Extra-Spiele für Juni 2026, danach die Essential-Spiele für Juli 2026 und anschließend die Extra-Zugänge für Juli 2026. August wird dadurch zu einem Monat, bei dem ihr schon jetzt ein konkretes Puzzlestück in der Hand habt, obwohl noch mehrere Ankündigungsrunden dazwischenliegen.

Was meint ihr: Ist Big Walk für euch ein starkes Essential-Spiel, oder hättet ihr euch für den 4. August 2026 einen anderen Day-One-Titel gewünscht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.